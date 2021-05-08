Уютный отдых и низкие цены: сколько стоит отпуск в Карпатах весной

Отдых в Карпатах весной - традиционно одна из лучших идей, как провести выходные или отпуск в атмосфере релакса в окружении гор. К тому же, такой отдых можно разнообразить экскурсиями к достопримечательностям, походами в горы, катанием на квадроциклах и другими интересными активностями.

Планируя такой отпуск, один из первых вопросов, который возникает у путешественников - сколько стоит жилье в Карпатах. Мы проверили актуальные цены в популярных туристических локациях региона на уикенд в середине месяца - 14-16 мая. Приводим несколько примеров того, какая стоимость проживания предлагается в местных отелях, мини-гостиницах и виллах.

Фото: Отдых в Карпатах - одна из лучших идей для весеннего отпуска (booking.com)

К слову, цены во многих гостиницах приятно удивляют: хотя много мест уже забронированы, все же можно найти неплохие варианты размещения по цене от 700 гривен в сутки за номер независимо от того, сколько в нем отдыхает людей. К примеру, номер в гостинице популярного города Яремче можно найти за 810 гривен на две ночи.

Ворохта: бюджетный отдых и экскурсии

Спокойный отдых, созерцание природы, экскурсии на старинные австрийские виадуки и водопады, отдых по приемлемой цене - за этим, как правило, едут в поселок Ворохта в Ивано-Франковской области неподалеку от Яремче.

Фото: Гостиничный комплекс с рестораном в Ворохте (booking.com)

Oksamit Resort: стандартный трехместный номер с одним диваном-кроватью и одной широкой двухспальной кроватью с балконом и видом на горы - 830 гривен в сутки. В этой же гостинице - стандартный двухместный номер - 780 гривен. Стоит добавить, что мест на указанные выше даты осталось крайне мало.

Дом отдыха "Медовый": отдельный дом с двумя спальнями с обеденной зоной - 2250 гривен. К услугам гостей - место для приготовления еды и зона отдыха. Также можно заказать полный английский/ирландский завтрак.

Отель "Скарбівка": стандартный двухместный номер с двумя односпальными кроватями и с балконом - 450 гривен в сутки. Отдельный дом с двумя спальнями - 1600 гривен. Четырехместный номер - 800 гривен. Расстояние к известному курорту Буковель - 14 километров, к Яремче - 26 километров. Есть возможность заказать экскурсии и заняться пешим туризмом.

Поляница: красивые пейзажи и хороший сервис

Живописное село Поляница известно тем, что на его территории расположен самый большой в Украине горнолыжный комплекс "Буковель".

Вне сезона катания, весной и летом, здесь можно отдохнуть в уютной атмосфере с хорошим сервисом в местных отелях. Выбор гостиниц достаточно широк: больше, чем в Ворохте. С другой стороны, цены на отдых здесь заметно выше.

Фото: Гостиницы предлагают континентальные завтраки (booking.com)

Шале "Ведмежий Двір": комфортное отдельное шале с тремя спальнями - 14950 гривен. Шале расположено в селе Поляница в 15 километрах от Ворохты. Есть ресторан и бесплатный интернет.

Дизайн-отель "Стара Правда": стандартный двухместный номер - 3600 гривен за две ночи. Двухуровневый "люкс" - 2200 грн за две ночи. В оба варианта размещения входит завтрак. Гостям предлагается сауна, бассейн с подогревом, детская игровая площадка, зоны отдыха. Отель располагается в двух километрах от "Буковеля".

Отель "Гетьманська булава": двухместный номер с одной двуспальной кроватью и балконом с видом на горы - 907 гривен. Это - сезонное предложение: на сайте бронирования отелей сообщается, что обычно такой вариант стоит 1261 гривну.

Фото: Один из отелей в Полянице (booking.com)

Яремче: хороший выбор гостиниц

Яремче - еще одна популярная у туристов локация. Это уютный город и, пожалуй, самый известный климатический курорт Прикарпатья. Неподалеку находятся интересные локации: водопад Пробий, скала "Склон", заповедник с дикими животными, музей этнографии и экологии Карпатского края и многие другие.

Фото: Гостиничный комплекс в Яремче (booking.com)

Отель-ресторан "Premium Club": двухместный номер эконом-класса - 3180 гривен за две ночи. В стоимость включены завтрак и обед. Улучшенные апартаменты - 5 380 гривен за две ночи. В такое предложение завтрак и обед также включены.

Коттедж "Гуцульська оселя" с садом на территории: двухместный номер с большой кроватью - 810 гривен за две ночи. Четырехместный номер "комфорт" - 1800 гривен за две ночи.

Гостевой дом "Світлиця": двухместный номер 1080 гривен на двое суток. Стандартный трехместный номер - 1350 гривен за две ночевки. К услугам гостей - бесплатная отдельная парковка и безлимитный интернет. Континентальный завтрак стоит всего 70 гривен.

Напомним, ранее мы писали о лучших идеях для весеннего отдыха в горах и сколько стоит жилье в гостиницах Карпат весной.

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