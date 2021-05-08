Затишний відпочинок та низькі ціни: скільки коштує відпустка у Карпатах навесні

Відпочинок в Карпатах навесні - традиційно одна з кращих ідей, як провести вихідні або відпустку в атмосфері релаксу в оточенні гір. До того ж, такий відпочинок можна урізноманітнити екскурсіями до визначних пам'яток, походами в гори, катанням на квадроциклах та іншими цікавими активностями.

Плануючи таку відпустку, одне з перших питань, яке виникає у мандрівників - с кільки коштує житло в Карпатах. Ми перевірили актуальні ціни в популярних туристичних локаціях регіону на вікенд в середині місяця - 14-16 травня. Наводимо кілька прикладів того, яка вартість проживання пропонується в місцевих готелях, міні-готелях і віллах.

Фото: Відпочинок в Карпатах - одна з кращих ідей для весняної відпустки (booking.com)

До слова, ціни в багатьох готелях приємно дивують: хоча багато місць вже заброньовані, все ж можна знайти непогані варіанти розміщення за ціною від 700 гривень на добу за номер незалежно від того, скільки в ньому відпочиває людей. Наприклад, номер у готелі популярного міста Яремче можна знайти за 810 гривень на дві ночі.

Ворохта: бюджетний відпочинок та екскурсії

Спокійний відпочинок, споглядання природи, екскурсії на старовинні австрійські віадуки та водоспади, відпочинок за прийнятною ціною - за цим, як правило, їдуть в селище Ворохта в Івано-Франківській області неподалік від Яремче.

Фото: Готельний комплекс з рестораном у Ворохті (booking.com)

Oksamit Resort: Стандартний тримісний номер з одним диваном-ліжком і одним широким двоспальним ліжком з балконом і видом на гори - 830 гривень на добу. У цьому ж готелі - стандартний двомісний номер - 780 гривень. Варто додати, що місць на зазначені вище дати залишилося вкрай мало.

Будинок відпочинку "Медовий": окремий будинок з двома спальнями з обідньою зоною - 2250 гривень. До послуг гостей - місце для приготування їжі й зона відпочинку. Також можна замовити повний англійський/ірландський сніданок.

Готель "Скарбівка": стандартний двомісний номер з двома односпальними ліжками та з балконом - 450 гривень на добу. Окремий будинок з двома спальнями - 1600 гривень. Чотиримісний номер - 800 гривень. Відстань до відомого курорту Буковель - 14 кілометрів, до Яремче - 26 кілометрів. Є можливість замовити екскурсії й зайнятися пішим туризмом.

Поляниця: красиві пейзажі й хороший сервіс

Мальовниче село Поляниця відоме тим, що на його території розташований найбільший в Україні гірськолижний комплекс "Буковель".

Поза сезоном катання, навесні та влітку, тут можна відпочити в затишній атмосфері з хорошим сервісом в місцевих готелях. Вибір готелів досить широкий: більший, ніж у Ворохті. З іншого боку, ціни на відпочинок тут помітно вищі.

Фото: В готелях пропонують континентальні сніданки (booking.com)

Шале "Ведмежий Двір": комфортне окреме шале з трьома спальнями - 14950 гривень. Шале розташоване в селі Поляниця за 15 кілометрів від Ворохти. Є ресторан і безкоштовний інтернет.

Дизайн-готель "Стара Правда": стандартний двомісний номер-3600 гривень за дві ночі. Дворівневий "люкс" - 2200 грн за дві ночі. В обидва варіанти розміщення входить сніданок. Гостям пропонується сауна, басейн з підігрівом, дитячий ігровий майданчик, зони відпочинку. Готель розташовується за два кілометри від "Буковеля".

Готель "Гетьманська булава": двомісний номер з одним двоспальним ліжком і балконом з видом на гори - 907 гривень. Це - сезонна пропозиція: на сайті бронювання готелів повідомляється, що зазвичай такий варіант коштує 1261 гривню.

Фото: Один з готелів у Поляниці (booking.com)

Яремче: хороший вибір готелів

Яремче - ще одна популярна у туристів локація. Це затишне місто і, мабуть, найвідоміший кліматичний курорт Прикарпаття. Неподалік знаходяться цікаві локації: водоспад Пробій, скеля "Схил", заповідник з дикими тваринами, музей етнографії та екології Карпатського краю та багато інших.

Фото: Готельний комплекс в Яремче (booking.com)

Готель-ресторан "Premium Club": двомісний номер економ-класу - 3180 гривень за дві ночі. У вартість включено сніданок і обід. Покращені апартаменти - 5 380 гривень за дві ночі. У таку пропозицію сніданок і обід також включені.

Котедж "Гуцульська оселя" з садом на території: двомісний номер з великим ліжком - 810 гривень за дві ночі. Чотиримісний номер "комфорт" - 1800 гривень за дві ночі.

Гостьовий будинок "Світлиця": двомісний номер 1080 гривень на дві доби. Стандартний тримісний номер - 1350 гривень за дві ночівлі. До послуг гостей - безкоштовна окрема парковка і безлімітний інтернет. Континентальний сніданок коштує всього 70 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про кращі ідеї для весняного відпочинку в горах і скільки коштує житло в готелях Карпат навесні.

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