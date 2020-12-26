"Цены превзошли австрийские": туристка раскрыла детали об отдыхе в Буковеле зимой

Из-за пандемии и карантина европейские курорты недоступны украинцам. Закрыты Альпы, горы в Польше и Словакии. Покататься на лыжах зимой можно и в Украине. Но, как оказалось, это может оказаться дорогим удовольствием.

Сколько стоит в этом году отдых в Буковеле, как работают подъемники и чем заняться на курорте в канун Нового года - рассказала на своей Facebook-странице туристка Оксана Байло. Далее - кратко о том, что рассказала туристка.

За три года Буковель кардинально изменился

Я не была в Буковеле три года. Два лыжных сезона подряд мы катали в Зельдене (Австрия), а прошлый сезон — в Церматте (Швейцария) и Червинии (Италия). В этом сезоне мы собирались катать у подножья Монблан в Шамони (Франция). Сами-знаете - что внесло изменения во все планы, и в свое свадебное путешествие мы отправились в Буковель. Скажу сразу, что мы не пожалели об этом ни минуты.

В Буковеле мы разместились совсем новом отеле, работающем с 2018 года. В нем оказалось на высшем уровне абсолютно все - за неделю здесь мы не нашли ни одного изъяна. В очередной раз мы убедились, что правильный выбор отеля — 80% успеха классного отдыха.

Должна признаться, что за три года курорт Буковель изменился кардинально. Такое количество и красоту отелей можно найти разве что на самых люксовых курортах Европы. Кроме катания здесь есть много других развлечений, и если в том же Зельдене делать нечего, если вы не катаете, то в Буковеле вы найдете отдых на любой вкус и зимнюю сказку для всей семьи.

70 километров трасс за три года в Буковели выросло до 100! Когда мы приехали, снега не было совсем, но трассы сделаны отлично. После обеда, конечно, ровных трасс вы не найдете, но у нас после Церматта это не вызывало дискомфорта вообще.

фото: facebook.com/Oksana.Bailo

Осадок от культуры катания

Немного о неприятном. Не хочется писать о всех недочетах Буковеля, так как уверена, что все это исправимо. Однако не могу не отметить одного: культура. Культуры катания, увы, у нас нет. Люди предпочитают не брать инструктора и идти на длинные трассы, только встав на лыжи.

Самые бесстрашные (а их немало) несутся плугом с горы на огромной скорости, и налетают на людей, которые едут впереди них. Есть и те, кто катает давно и очень хорошо, они тоже несутся на огромной скорости, и тоже часто налетают сзади, пролетая и не интересуясь, кого они там сбили по пути и нужна ли им помощь.

Меня сбили в первый день, я летела в обрыв с трассы, сделав сальто через голову в лыжах. Я не шучу, это было очень страшно. Я отделалась немного потянутой шеей, но вполне могла ее сломать. Из нескольких десятков проехавших мимо, помощь предложил мне один человек.

И так - каждый день: сзади обязательно кто-то хоть раз налетал, и это при том, что людей еще пока на трассах было относительно не много. Вот это кардинальное отличие от европейских курортов, где абсолютно немыслимо, чтобы в тебя въезжали. А еще более немыслимо, чтобы при этом проносились мимо, не оглядываясь. Это и есть культура, которой у нас, к сожалению, нет.

Очень грустно, но чего еще можно ожидать на лыжных трассах от тех же людей, которые на дорогах не включают поворотники, пересекают двойную сплошную, ездят на красный и не пристегиваются?

фото: facebook.com/Oksana.Bailo

Соблюдают ли на Буковеле карантинные нормы?

О "короне" тут почти не слышали: маски надевают только при входе в ресторан и супермаркет. А на горе в заведениях - все без масок, даже в толпе. А на нас в масках иногда удивленно посматривали. В баню и бассейн в отеле мы решили не идти из-за пандемии, но большинство людей это не остановило.

Связь стала хуже?

Связи LTE на верхних станциях подъемников и на трассах здесь нет от слова совсем. После отличной связи в Альпах на высоте 3500 м, отсутствие оной на 1500 м в Буковеле — дико и странно для меня, и кажется, три года назад со связью здесь было лучше.

Несколько слов о скипассах

Очень хотелось бы, чтобы скипассы, как в Европе, продавались на курорте везде: во всех отелях, прокатах, магазинах и т. д. А так - одинокая будка возле подъемника с продажей скипассов — это очень несерьезно для такого курорта. Да, можно заказать скипассы онлайн, но сильно заранее. Нам сказали по телефону, что нет точной даты их доставки с момента заказа.

Кстати, в Церматте, например, мы заказали онлайн скипассы перед приездом, а потом просто распечатали их по штрих-коду прямо на вокзале курорта в специальном терминале.

Зато в Буковеле очень удобно то, что можно взять скипасс на полдня или три часа, и не платить за полный день, если ты не собираешься на вечернее катание или не катаешь с раннего утра.

фото: facebook.com/Oksana.Bailo

Какие цены в Буковеле зимой 2020/2021

Цены — высокие. Местами даже сильно завышенные. Например, вино в супермаркете - минимум в два раза выше реальной стоимости. Поэтому любителям посидеть вечером с бокалом вина рекомендую брать с собой (тем более и хорошего выбора в магазине нет).

Цены на отели и еду в Буковеле в этом сезоне достигли и превзошли австрийские, а местами и швейцарские. Радует, что сервис не уступает европейскому, а местами даже превосходит.

Вообще лыжный курорт — это всегда недешево. Да, есть вещи, где можно сэкономить: жить дальше от подъемника, уровень отеля, бутерброды с собой, но если кроме катания вы хотите насладиться курортом в полной мере, любой лыжный курорт — это не дешевый вид отдыха, а лыжи/борд — не дешевый вид спорта. Солнце-море-пляж (особенно с олинклюзивом) дешевле в разы.

фото: facebook.com/Oksana.Bailo

Еще несколько слов про Буковель

В канун Святого Николая тут установили главную елку Карпат, а в воскресенье выпал долгожданный снежок. Высокий сезон начался 17 декабря, однако от низкого он пока ничем не отличился (кроме цен, конечно) - новых трасс не появилось: открыто 25 из 68.

Безусловно, Буковель хорош еще и тем, что сюда легко приехать не один раз за сезон. К слову, таких безупречных дорог, как здесь, я не видела в Украине нигде (и даже мало где видела в Европе).

Выводы такие: если вы еще не были в Буковеле, вы не видели самый красивый, настоящий европейский, украинский курорт. Обязательно сюда приезжайте и рекомендуйте другим. Лучшего времени узнать и полюбить сильнее свою страну точно не будет — используйте его!

Напомним, ранее мы писали о том, что туристка рассказала о неприятном случае с туром в Египет.

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