Внезапно отменился тур: туристам сообщили важные детали о поездках во время пандемии

Фото: Отдых в Египте (pixabay.com)

Что туристам нужно знать о страховке от невыезда

Нередко туристы сталкиваются с тем, что во время планирования отпусков поездки внезапно отменяются, даже когда тур полностью или частично оплачен.

Особенно этот вопрос актуален в условиях, когда в Украине идут разговоры о возможном введении локдауна. Как туристу застраховать себя от рисков и вернуть деньги, если произошла отмена тура? С таким вопросом РБК-Украина обратилось к эксперту.

Что такое страховка от невыезда

По мнению многих экспертов, в таких ситуациях часто помогает страховка от невыезда. Что это такое и от каких рисков может помочь - РБК-Украина рассказывает Леся Самарина - адвокат, руководитель Днепровского офиса ЮФ "Ильяшев и Партнеры".

"Страхование от невыезда - это страхование финансовых рисков, связанных с отказом/изменением сроков туристической поездки. Она позволяет застрахованному лицу получить возмещение фактически понесенных расходов (стоимости авиабилетов, проживания, экскурсий и других услуг) в случае невозможности совершения поездки, а также всех дополнительных расходов, которые возникают в случае изменения срока пребывания в туре", - поясняет специалист.

Фото: Страховка от невыезда помогает возместить средства за авиабилеты, проживание, экскурсии и другие услуги (Facebook.com/airportkiev)

По ее словам, договор страхования от невыезда можно оформить во время бронирования тура при условии, что до даты начала тура осталось не менее 14 дней. Воспользоваться страховкой от невыезда возможно после полной оплаты тура.

"Зачастую, помимо стандартного набора страховых рисков, данный вид страхования включает в себя риски, связанные с ухудшением состояния здоровья детей до 14 лет, которые требуют стационарного или амбулаторного лечения под присмотром родителей. Также покрывает риски, связанные с невозможностью совершить поездку в связи с заболеванием COVID-19, при наличии лабораторно подтвержденного результата теста, проведенного в сертифицированной гослаборатории", - добавляет Леся Самарина.

Застрахованного лица на COVID-19, при наличии лабораторно подтвержденного результата теста, произведенного в сертифицированной государственной лаборатории.

Заключая такой договор страхования, турист защищает себя при возникновении следующих ситуаций:

травмы, болезнь или смерть застрахованных лиц;

травмы, болезнь или смерть членов семьи застрахованных лиц;

присутствие застрахованных лиц на судебных заседаниях;

выплата материального ущерба застрахованным лицам при аварии (как вариант – ДТП), пожаре, противоправных действиях каких-либо третьих лиц или стихийном бедствии;

невозможность приезда при стихийном бедствии, аварии или противоправных действиях каких-либо третьих лиц;

отказ в визе при въезде застрахованным лицам или их спутникам.

Такая страховка не покроет затрат из-за закрытия границ

Однако все существенные условия изложены в договоре страхования той или иной страховой компании, которые могут существенно отличаться, отмечает Леся Самарина.

"Есть случаи, когда в отпуск едет семья – родители с детьми. Родители получили положительные результаты тестов на COVID-19, дети – отрицательные. Дети не могут поехать отдыхать без родителей, но страховая компания компенсирует стоимость тура только для застрахованных с положительным результатом теста, поэтому имеет полное право отказать в компенсации стоимости поездки детей, поскольку так было предусмотрено договором", - поясняет она.

Фото: Страховым случаем может не быть опоздание на запланированный рейс или задержка выдачи въездной визы застрахованному лицу (pixabay.com)

Также стоит учитывать и то, что страховым событием может не являться отказ в выдаче визы. Это действует, например, при несоблюдении туристом правил получения визы, а также в случае предоставления туристом недостоверной информации.

"Еще стоит обратить внимание на то, что страховым случаем может не быть похищение личных документов туриста, опоздание на запланированный рейс или задержка выдачи въездной визы застрахованному лицу или его спутнику", - говорит юрист.

Зачастую компенсация возможна только при наступлении страхового случая с самим путешественником, но не покрывает отмену поездки из-за внешних факторов: закрытия границ, отмены авиаперелетов, банкротства отелей или авиакомпаний, стихийных бедствий.

Стоимость страховки от невыезда составляет ориентировочно 1-3% от стоимости тура и полностью себя оправдывает в нынешних условиях пандемии, уверена Леся Самарина.

"Однако крайне важно внимательно изучить договор страхования, чтобы четко понимать, какие именно события покрываются страховкой, чтобы грамотно обезопасить себя от финансовых рисков", - подводит итог она.

Напомним, ранее мы писали, что кроется за низкой ценой авиабилетов, которые предлагают авиакомпании.

Также сообщалось, что будет с ценами на авиаперелеты зимой во время карантинных ограничений.