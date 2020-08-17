"Цены удивили": сколько стоит отдых Скадовске этим летом

Фото: Отдых в Скадовске (barometr.info)

От самых бюджетных до дорогих вариантов размещения на курорте

Скадовск – небольшой город в Херсонской области, который известен семейным форматом отдыха. Туда едут наслаждаться теплыми волнами и насыщенным микроэлементами воздухом.

Киевляне Олег и Евгения Кириченко с маленьким ребенком впервые отдыхали в начале августа в Скадовске в однокомнатной квартире за 160 гривен в сутки.

"Получилось по 80 гривен с взрослого. У нас были все удобства, даже не ожидали, что на Черном море еще есть такие цены, предложений недорогого жилья полно. У нас рядом был рынок, в городе хватает супермаркетов и магазинов, есть аквапарк. Пляж - полупустой, вода очень теплая и тихая, почти без медуз, но с водорослями", - рассказывает Евгения.

Рядом находится остров Джарылгач - популярное "дикое" место для ночевки с палатками. Туда туристов возят пароходом за 200 гривен, говорит Евгения.

"Для детей есть аквапарк и дельфинарий, море в формате "лягушатник". В 20 километрах – Лазурное, там приятнее купаться взрослым и есть развлечения для молодежи", - добавляет она.

РБК-Украина проанализировало цены на отдых в этом городе: от самых бюджетных вариантов до более дорогих и комфортных.

Бюджетный отдых – до 100 гривен с человека

Большинство дешевых предложений жилья в Скадовске – на расстоянии от 10 минут пешком до пляжа. Комнаты сдают в частных мини-гостиницах с общими санузлами и кухней.

Фото: Отдых в Скадовске летом 2020 года (kirillovka.ks.ua)

К примеру, в одном частном домовладении в 7-8 минутах ходьбы от Рынка и в 10-12 минутах от пляжа предлагают 2-х, 3-х 4-х местные номера с удобствами на этаже. Общая кухня с набором посуды, газ. плита, холодильники, микроволновка, утюг с гладильной доской, мангалом и стоянкой. Стоимость: от 100 гривен с человека.

Впрочем, доступны варианты еще дешевле. Комнаты в частном секторе можно найти и по 80 гривен с человека. Гостям предлагают деревянные кровати, общие летний душ и санузел, кухню со всем необходимым, газовой плитой и холодильниками.

"Wi-fi. До моря 10 минут ходьбы, 5-7 минут до рынка и 8-9 – до супермаркета", - пишут в объявлении.

Фото: Жилье в Скадовске этим летом предлагают по цене от 80 гривен в сутки (скриншот РБК-Украина)

Для тех, по кому "ударил" карантин, а на море отдохнуть очень хочется, найдется и эконом-вариант – от 70 гривен с человека в гостевом доме "Хуторок".

Из удобств – диван и вентилятор в маленькой комнатке. Детям – двор, песочница и качели. Там же семейный номер с душем – 100 грн с человека в сутки.

Фото: Один из отелей в Скадовске (скриншот РБК-Украина)

Все удобства и пирожки на завтрак

Для тех, кому не подходят вышеописаные варианты, в Скадовске предлагают более комфортное жилье по цене 200 гривен с человека в сутки.

К примеру, в мини-отеле Dolce vita недалеко от моря на 11 номеров оборудованы три общие кухни. Цена до 25 августа – 200 гривен с человека в сутки. В номерах - кондиционеры и телевизоры.

"Кухни укомплектованы необходимым инвентарем, микроволновка, електрочайник, стиральная машина. Каждое утро под заказ приносят свежие печоные пирожки, и вам не нужно заботиться о готовке завтрака, обеды также можна заказывать всего за 65 грн (все домашнее)", - обещают отдыхающим в домовладении.

Фото: Условия в одном из мини-отелей Скадовска (скриншот РБК-Украина)

За такие же деньги можно отдохнуть и в мини-отеле "Мята", в котром все номера - трехместные. Стоимость проживания в сутки – 600-700 гривен.

В номерах - хороший ремонт, санузел, кондиционер, холодильник, а в люксе – еще и кухнея. Всего в отеле 5 номеров, есть беседка и терраса. До моря, рынка и супермаркета гостям идти 5 минут.

Двухместный номер полулюкс в гостинице "Анталия" в августе стоит 700-800 гривен, за дополнительное место придется доплатить 150 гривен.Там также отдыхать можно и на благоустроенной территории с беседками и качелями.

Фото: Цена за проживание в мини-отеле города (скриншот РБК-Украина)

Повышенный комфорт – от 1500 за ночь

Стоимость более комфортного двухместного номера в сутки в августе составляет 1200 грн, трехместного – 1500.

К примеру, такие цены - в отеле "Marmaris" с аквапарком и открытым бассейном. Номера оснащены также холодильниками. В отеле работает команда аниматоров, есть доставка еды и напитков в номер. Есть свой бассейн.

Фото: Бассейн в одном из гостиничных комплексов Скадовска (booking.com)

Свой пляж есть также у отеля "Весенний", который находится в 15 минутах ходьбы от моря. На территории отеля - три бассейна и сауна. Номера рассчитаны на 2-6 людей, двухместный стоит 1500 гривен в сутки.

Гостям предлагают ирландский и английский завтраками, можно заказать также еду из ресторана. Есть бесплатный велопрокат, общий лаундж, бильярд, теннис, дартс, вечерняя развлекательная программа.

Фото: Номера от 6 тысяч гривен в сутки (скриншот РБК-Украина)

Еще один вариант отдыха - для компании из 6 человек можно снять виллу с видом на море за 3500 гривен в сутки (10500 за трое суток).

Гости получат в распоряжение двухэтажный особняк с 2 спальнями и 2 ванными комнатами, всеми бытовыми удобствами и территорией с садом и принадлежностями для барбекю.

Фото: В Скадовске можно снять и виллу с видом на море (скриншот РБК-Украина)

В Скадовске, как оказалось, есть довольно широкий выбор жилья на самый разный вкус и кошелек. Вопреки мнению о том, что все квартиры и гостиницы уже забронированы, мониторинг наличия номеров показывает, что на август мест в них достаточно.

Напомним, ранее мы сравнивали цены на отдых в Украине и Турции.

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