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Дом на берегу океана за 10 долларов. Как недорого отдыхать и работать на Шри-Ланке зимой

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Понедельник 24 января 2022 07:55
Дом на берегу океана за 10 долларов. Как недорого отдыхать и работать на Шри-Ланке зимой Фото: Отдых на Шри-Ланке (unsplash.com/anistanwatt)
Автор: Ольга Маджумдар

Все особенности первой поездки в страну: цены, климат и особенности местной культуры

Отдых на Шри-Ланке зимой в течение многих лет был одним из самых популярных вариантов провести не только короткий отпуск, но и "зимовку" с удаленной работой. После пандемии страна снова привлекает любителей океана и тропиков в Азии.

Украинские туристы рассказывают, какие впечатления оставляет страна, пережившая строгий карантин без туризма, и какие особенности стоит учитывать, отдыхая самостоятельно без туроператоров.

"Ни в чем себе не отказывая". Во сколько обойдется месяц на Шри-Ланке

Киевлянка Ольга Бутенко в первых числах января отправилась на Шри-Ланку впервые - отдыхать самостоятельно с друзьями, совмещая отпуск с удаленной работой. Она решила провести на тропическом острове месяц, посещая разные локации. О своем опыте самостоятельной поездки на Шри-Ланку она рассказала TRAVEL РБК-Украина.

Дом на берегу океана за 10 долларов. Как недорого отдыхать и работать на Шри-Ланке зимойФото: Многие туристы отправляются на Шри-Ланку самостоятельно (unsplash.com/farhath-firows)

Побывав в нескольких поселках, туристка отметила, что влияние пандемии на острове уже не чувствуется – все туристические локации и кафе полноценно работают.

"Сначала мы жили в Тангалле – это маленькое село, где практически ничего не происходит. Там есть кафешки, кинотеатр. Мы снимали домик на берегу океана за 30 долларов, но спокойно можно найти за 10", - поделилась она.

Позже компания отправилась в Велигаму – поселок с серфингом, тусовками, большим количеством русскоговорящих туристов и айтишников.

"Это село для тех, кто удаленно работает – там тусовки, много туристов. Цены выше, чем в Тангалле – суп с морепродуктами вместо 600 рупий (84 гривны) стоил уже 900 рупий (125 гривен). Арендовать серф стоит 300 рупий, а урок обойдется в 2000 рупий (280 гривен)", - рассказала она.

На выходные украинцы ездили в Нувара-Элия с чайными плантациями и Эллу - на такси и поездом. Весь транспорт на 4 людей обошелся 200 долларов. В парке Яла девушка посетила сафари с леопардами и слонами (50 долларов), сходила на Пик Адама (куда туристы поднимаются 3-4 часа ради уникальных видов с вершины), знаменитый мост-виадук.

Дом на берегу океана за 10 долларов. Как недорого отдыхать и работать на Шри-Ланке зимойФото: Чайные плантации и виадук на Шри-Ланке - место для экскурсий (pixabay.com)

"Меня поразило то, что Шри-Ланка - "продвинутая" страна по сравнению с Занзибаром, где я была в прошлом году. Из неприятного – слишком много русскоговорящих туристов и завышенные цены у водителей тук-туков. И еще в каждом селе есть магазины с алкоголем, куда всегда большие очереди", - поделилась она первыми впечатлениями от туристических локаций.

По ее подсчетам, месяц проживания с питанием в кафе, если "ни в чем себе не отказывать", обойдется в 1,5 тысячи долларов. За билеты авиакомпании Air Arabia в обе стороны Ольга заплатила 20 тыс. гривен.

Дом на берегу океана за 10 долларов. Как недорого отдыхать и работать на Шри-Ланке зимойФото: Железная дорога в джунглях на острове (unsplash.com/yves-alarie)

Какие вещи брать с собой из Украины

Львовянка Анна Дудкина делится опытом своего самостоятельного отдыха на Шри-Ланке на странице в Facebook и дает советы туристам, которые едут туда впервые.

Путешественница отдыхает там целый январь с мужем и 11-летним сыном. Для проживания сняла частную виллу, еду покупает и готовит самостоятельно. Локацию выбрали тихую, с возможностью безопасно купаться.

"Это тропики, готовьтесь к палящему солнцу и влажности, здесь всегда температура воздуха 28-30 градусов и воды - 29 поэтому, активное время на улице - это утро 6-10, вечер 16-18 часов", - дает первый совет она.

По вечерам бывает теплый дождь. Солнце садится очень быстро, сумерки сменяются темнотой, это стоит учитывать при возвращении домой.

Дом на берегу океана за 10 долларов. Как недорого отдыхать и работать на Шри-Ланке зимойФото: Туристы любуются закатом на Шри-Ланке (unsplash.com/chathura-indika)

Из одежды она рекомендует брать все вещи свободного кроя из натуральных тканей: несколько купальников, шорт, маек, туники с длинным рукавом, легкие брюки, пару футболок, головные уборы. Еще – шлепки и легкие кроссовки для экскурсий.

Также она приводит список необходимых вещей:

  • переходник для розетки;
  • крем spf 50;
  • полотенце спортивное из микрофибры;
  • тальк как дезодорант и средство от натертостей;
  • аптечка (свой меднабор+ антигистаминые препараты от укусов комаров и ушные капли);
  • средства от комаров;
  • качественные солнцезащитные очки;
  • бальзамы для распутывания волос после пляжа;
  • маску для подводного купания;
  • Нож, если готовить будете сами;
  • вместительный чемодан, чтобы привезти фрукты, специи, чай и подарки;
  • кофе - там хорошего нет;
  • вкусные подарки для хозяев дома: колбаса, черный шоколад, конфеты.

Суммы на еду на Шри-Ланке доступные – в 2019 году семья на месяц потратила 470 долларов на троих.

Дом на берегу океана за 10 долларов. Как недорого отдыхать и работать на Шри-Ланке зимойФото: Туристам на Шри-Ланке дешевле готовить морепродукты самим (pixabay.com)

"В кафешках мы питались, но не часто из-за однообразно рисовой и острой еды. Лангустины и коралловую рыбу нет смысла заказывать в кафе, когда дома свежий улов и гриль. Выбирая виллу, дом, жилье, собираясь самостоятельно готовить, уточняйте, что есть из техники", - советует Анна.

"Называют цену в два раза больше реальной". Общение с местными жителями и обман

Ланкийцы – улыбчивые, доброжелательные и открытые люди, рассказывает львовянка. В нетуристических районах к белокожим туристам проявляют неподдельный интерес и удивление, пытаются потрогать маленьких детей, подержать их на руках. Могут пригласить в гости и даже научат готовить местную еду на своей кухне.

Но в туристических районах стоит быть настороже. Анна перечисляет особые категории местных, которые зарабатывают на туристах.

"Пляжные продажники. Пока вы не примелькаетесь на своем пляже, местные сетевые маркетологи будут что-то "впаривать": экскурсию, сопровождение, серфинг, поделки. Потерпите, вежливо отказывайтесь и обещайте, что когда-нибудь зайдете. Через неделю вы перестанете быть добычей", - описывает она навязчивую торговлю.

Дом на берегу океана за 10 долларов. Как недорого отдыхать и работать на Шри-Ланке зимойФото: На Шри-Ланке туристов могут обманывать торговцы (unsplash.com/chathura-indika)

Также она предостерегает от "бичбоев", предлагающих себя женщинам за деньги. Еще есть категория местных, которые помогают продавцам обманывать в цене.

"Вы идете вдоль торговых палаток и к вам ненавязчиво цепляется человек, идет рядом, расспрашивает о чем-то или рассказывает, где лучшие фрукты. А когда вы подходите к нужному товару и спрашиваете цену, этот "прилипала" якобы переводит ваш вопрос и называет вам цену в два раза выше реальной", - описывает она схему обмана.

Продавцы, видя прилипалу, туристу реальной цены не называют, а ценников нет. Потом этот "сопровождающий" получает свой процент от сделки. Так еще поступают непроверенные гиды-аферисты. В таком случае стоит или ходить со своим гидом, или покупать товары в супермаркетах.

"Большинство людей не разговаривают по-английски, они могут кивать, улыбаться, но толком не понимать, о чем вы говорите. Купить еду и доехать на тук-туке вы сможете. Часто у водителя тук-тука есть русскоговорящий друг, которому он звонит", - отмечает еще одну трудность туристка.

Дом на берегу океана за 10 долларов. Как недорого отдыхать и работать на Шри-Ланке зимойФото: Водители тук-туков находят способ общаться с туристами на их языке (unsplash.com/kanchana-amilani)

К слову, на Шри-Ланке – приоритет наличных. Лучше везти доллары самого свежего образца (старые купюры принимают по заниженному курсу), менять в ювелирных магазинах или в редковстречающихся обменниках. А по последним правилам, туристы должны рассичтываться только валютой или показывать чек об обмене.

"Фрукты, морепродукты, овощи на рынках - все за наличные. Карточкой можно рассчитываться в супермаркете, снимать в банкомате невыгодно из-за двойной конвертации", - советует она.

На Шри-Ланке можно рассчитаться с помощью банковских карт, но не бесконтактно.

Каких животных стоит опасаться на острове

Многие туристы, отправляясь на отдых в тропическую локацию, готовятся к встрече с местной живностью, которая может быть не только интересной и экзотической, но и опасной.

Дом на берегу океана за 10 долларов. Как недорого отдыхать и работать на Шри-Ланке зимойФото: Жилье для туристов окружено тропической природой (unsplash.com/abdullah-farouk)

Основное, что нужно учитывать при общении с местной фауной, по словам Анны:

"Вы в гостях, а не наоборот. Местная фауна боится вас больше - в 99% она сама не нападает, кроме комаров. В большей степени вся живность не ядовита в местах, где живут люди".

Дом на берегу океана за 10 долларов. Как недорого отдыхать и работать на Шри-Ланке зимойФото: Вездесущие животные на Шри-Ланке (pixabay.com)

Какие насекомые и другие животные могут повстречаться туристам:

  1. Муравьи. "Они приучат вас к порядку – не оставлять ничего съестного, ни банановой кожуры, ни крошки, ни сладкой капли, иначе они быстро проложат путь к вашему жилью.
  2. Комары. Спасайтесь, чем можете и как умеете. Кого-то они кусают, кого-то нет, появляются вечером, а иногда их нет. Песчаные блохи живут на пляжах в песке, но не на всех и не всегда. Мелкие, почти незаметные, черные точечки, кусают не ощутимо, но оставляют много красных прыщей, которые долго сходят.
  3. Вараны - огромные и маленькие. Сами не нападают и не подходят. Это санитары, чистильщики и уборщики. Встретите - обойдите, не приближайтесь, у них опасный хвост, как кнут, им могут сломать ноги собаке.
  4. Белко-бурундуки (пальмовая белка) - милые хвостатые голосистые попрыгунчики - это их вы будете чаще всего слышать.
  5. Геконы - размером в палец, ползают по стенам и потолке, едят мошек и комаров. Шустрые и пугливые, утром можно встретить на кухне в раковине, убегают, не знакомясь, молниеносно.
  6. Черепахи. Нам очень повезло с пляжем. Там в январе приплывают оливковые черепахи откладывать яйца. Это незабываемый и трогательный процесс, когда черепаха, не смотря на людей, выходит и начинает рыть яму и откладывать около 140 яиц. На пляже есть местные ребята, которые выкапывают кладку и переносят яйца в безопасное место и там уже следят до момента вылупления. Мы были свидетелями как маленькие черепашата покидают пляж и стремятся в океан.
  7. Павлины. Красивые внешне, но не умеют красиво петь – орут. И эти туши могут взлететь на забор.
  8. Пауки - не ядовиты, хоть и большие, не нападают, едят мошек, полезные.
  9. Собаки - ничейные, все - как от одной мамы. Могут лаять, когда вы еще не знакомы, не нападают, встречаются часто на пляже.
  10. Летучие лисицы - как большие птицы, встречаются вечером, безопасны, летают.
  11. Змеи - крайне редко можно встретить один вид зеленой безвредной змеи, которая живет на деревьях.
  12. Птицы - разные красивые и голосистые, в том числе попугаи".

Напомним, мы писали про 10 самых популярных в Instagram пляжей мира.

Также мы рассказывали, что в Таиланде отели судятся с гостями из-за негативных отзывов.

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