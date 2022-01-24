Дом на берегу океана за 10 долларов. Как недорого отдыхать и работать на Шри-Ланке зимой

Все особенности первой поездки в страну: цены, климат и особенности местной культуры

Отдых на Шри-Ланке зимой в течение многих лет был одним из самых популярных вариантов провести не только короткий отпуск, но и "зимовку" с удаленной работой. После пандемии страна снова привлекает любителей океана и тропиков в Азии.

Украинские туристы рассказывают, какие впечатления оставляет страна, пережившая строгий карантин без туризма, и какие особенности стоит учитывать, отдыхая самостоятельно без туроператоров.

"Ни в чем себе не отказывая". Во сколько обойдется месяц на Шри-Ланке

Киевлянка Ольга Бутенко в первых числах января отправилась на Шри-Ланку впервые - отдыхать самостоятельно с друзьями, совмещая отпуск с удаленной работой. Она решила провести на тропическом острове месяц, посещая разные локации. О своем опыте самостоятельной поездки на Шри-Ланку она рассказала TRAVEL РБК-Украина.

Фото: Многие туристы отправляются на Шри-Ланку самостоятельно (unsplash.com/farhath-firows)

Побывав в нескольких поселках, туристка отметила, что влияние пандемии на острове уже не чувствуется – все туристические локации и кафе полноценно работают.

"Сначала мы жили в Тангалле – это маленькое село, где практически ничего не происходит. Там есть кафешки, кинотеатр. Мы снимали домик на берегу океана за 30 долларов, но спокойно можно найти за 10", - поделилась она.

Позже компания отправилась в Велигаму – поселок с серфингом, тусовками, большим количеством русскоговорящих туристов и айтишников.

"Это село для тех, кто удаленно работает – там тусовки, много туристов. Цены выше, чем в Тангалле – суп с морепродуктами вместо 600 рупий (84 гривны) стоил уже 900 рупий (125 гривен). Арендовать серф стоит 300 рупий, а урок обойдется в 2000 рупий (280 гривен)", - рассказала она.

На выходные украинцы ездили в Нувара-Элия с чайными плантациями и Эллу - на такси и поездом. Весь транспорт на 4 людей обошелся 200 долларов. В парке Яла девушка посетила сафари с леопардами и слонами (50 долларов), сходила на Пик Адама (куда туристы поднимаются 3-4 часа ради уникальных видов с вершины), знаменитый мост-виадук.

Фото: Чайные плантации и виадук на Шри-Ланке - место для экскурсий (pixabay.com)

"Меня поразило то, что Шри-Ланка - "продвинутая" страна по сравнению с Занзибаром, где я была в прошлом году. Из неприятного – слишком много русскоговорящих туристов и завышенные цены у водителей тук-туков. И еще в каждом селе есть магазины с алкоголем, куда всегда большие очереди", - поделилась она первыми впечатлениями от туристических локаций.

По ее подсчетам, месяц проживания с питанием в кафе, если "ни в чем себе не отказывать", обойдется в 1,5 тысячи долларов. За билеты авиакомпании Air Arabia в обе стороны Ольга заплатила 20 тыс. гривен.

Фото: Железная дорога в джунглях на острове (unsplash.com/yves-alarie)

Какие вещи брать с собой из Украины

Львовянка Анна Дудкина делится опытом своего самостоятельного отдыха на Шри-Ланке на странице в Facebook и дает советы туристам, которые едут туда впервые.

Путешественница отдыхает там целый январь с мужем и 11-летним сыном. Для проживания сняла частную виллу, еду покупает и готовит самостоятельно. Локацию выбрали тихую, с возможностью безопасно купаться.

"Это тропики, готовьтесь к палящему солнцу и влажности, здесь всегда температура воздуха 28-30 градусов и воды - 29 поэтому, активное время на улице - это утро 6-10, вечер 16-18 часов", - дает первый совет она.

По вечерам бывает теплый дождь. Солнце садится очень быстро, сумерки сменяются темнотой, это стоит учитывать при возвращении домой.

Фото: Туристы любуются закатом на Шри-Ланке (unsplash.com/chathura-indika)

Из одежды она рекомендует брать все вещи свободного кроя из натуральных тканей: несколько купальников, шорт, маек, туники с длинным рукавом, легкие брюки, пару футболок, головные уборы. Еще – шлепки и легкие кроссовки для экскурсий.

Также она приводит список необходимых вещей:

переходник для розетки;

крем spf 50;

полотенце спортивное из микрофибры;

тальк как дезодорант и средство от натертостей;

аптечка (свой меднабор+ антигистаминые препараты от укусов комаров и ушные капли);

средства от комаров;

качественные солнцезащитные очки;

бальзамы для распутывания волос после пляжа;

маску для подводного купания;

Нож, если готовить будете сами;

вместительный чемодан, чтобы привезти фрукты, специи, чай и подарки;

кофе - там хорошего нет;

вкусные подарки для хозяев дома: колбаса, черный шоколад, конфеты.

Суммы на еду на Шри-Ланке доступные – в 2019 году семья на месяц потратила 470 долларов на троих.

Фото: Туристам на Шри-Ланке дешевле готовить морепродукты самим (pixabay.com)

"В кафешках мы питались, но не часто из-за однообразно рисовой и острой еды. Лангустины и коралловую рыбу нет смысла заказывать в кафе, когда дома свежий улов и гриль. Выбирая виллу, дом, жилье, собираясь самостоятельно готовить, уточняйте, что есть из техники", - советует Анна.

"Называют цену в два раза больше реальной". Общение с местными жителями и обман

Ланкийцы – улыбчивые, доброжелательные и открытые люди, рассказывает львовянка. В нетуристических районах к белокожим туристам проявляют неподдельный интерес и удивление, пытаются потрогать маленьких детей, подержать их на руках. Могут пригласить в гости и даже научат готовить местную еду на своей кухне.

Но в туристических районах стоит быть настороже. Анна перечисляет особые категории местных, которые зарабатывают на туристах.

"Пляжные продажники. Пока вы не примелькаетесь на своем пляже, местные сетевые маркетологи будут что-то "впаривать": экскурсию, сопровождение, серфинг, поделки. Потерпите, вежливо отказывайтесь и обещайте, что когда-нибудь зайдете. Через неделю вы перестанете быть добычей", - описывает она навязчивую торговлю.

Фото: На Шри-Ланке туристов могут обманывать торговцы (unsplash.com/chathura-indika)

Также она предостерегает от "бичбоев", предлагающих себя женщинам за деньги. Еще есть категория местных, которые помогают продавцам обманывать в цене.

"Вы идете вдоль торговых палаток и к вам ненавязчиво цепляется человек, идет рядом, расспрашивает о чем-то или рассказывает, где лучшие фрукты. А когда вы подходите к нужному товару и спрашиваете цену, этот "прилипала" якобы переводит ваш вопрос и называет вам цену в два раза выше реальной", - описывает она схему обмана.

Продавцы, видя прилипалу, туристу реальной цены не называют, а ценников нет. Потом этот "сопровождающий" получает свой процент от сделки. Так еще поступают непроверенные гиды-аферисты. В таком случае стоит или ходить со своим гидом, или покупать товары в супермаркетах.

"Большинство людей не разговаривают по-английски, они могут кивать, улыбаться, но толком не понимать, о чем вы говорите. Купить еду и доехать на тук-туке вы сможете. Часто у водителя тук-тука есть русскоговорящий друг, которому он звонит", - отмечает еще одну трудность туристка.

Фото: Водители тук-туков находят способ общаться с туристами на их языке (unsplash.com/kanchana-amilani)

К слову, на Шри-Ланке – приоритет наличных. Лучше везти доллары самого свежего образца (старые купюры принимают по заниженному курсу), менять в ювелирных магазинах или в редковстречающихся обменниках. А по последним правилам, туристы должны рассичтываться только валютой или показывать чек об обмене.

"Фрукты, морепродукты, овощи на рынках - все за наличные. Карточкой можно рассчитываться в супермаркете, снимать в банкомате невыгодно из-за двойной конвертации", - советует она.

На Шри-Ланке можно рассчитаться с помощью банковских карт, но не бесконтактно.

Каких животных стоит опасаться на острове

Многие туристы, отправляясь на отдых в тропическую локацию, готовятся к встрече с местной живностью, которая может быть не только интересной и экзотической, но и опасной.

Фото: Жилье для туристов окружено тропической природой (unsplash.com/abdullah-farouk)

Основное, что нужно учитывать при общении с местной фауной, по словам Анны:

"Вы в гостях, а не наоборот. Местная фауна боится вас больше - в 99% она сама не нападает, кроме комаров. В большей степени вся живность не ядовита в местах, где живут люди".

Фото: Вездесущие животные на Шри-Ланке (pixabay.com)

Какие насекомые и другие животные могут повстречаться туристам:

Муравьи. "Они приучат вас к порядку – не оставлять ничего съестного, ни банановой кожуры, ни крошки, ни сладкой капли, иначе они быстро проложат путь к вашему жилью. Комары. Спасайтесь, чем можете и как умеете. Кого-то они кусают, кого-то нет, появляются вечером, а иногда их нет. Песчаные блохи живут на пляжах в песке, но не на всех и не всегда. Мелкие, почти незаметные, черные точечки, кусают не ощутимо, но оставляют много красных прыщей, которые долго сходят. Вараны - огромные и маленькие. Сами не нападают и не подходят. Это санитары, чистильщики и уборщики. Встретите - обойдите, не приближайтесь, у них опасный хвост, как кнут, им могут сломать ноги собаке. Белко-бурундуки (пальмовая белка) - милые хвостатые голосистые попрыгунчики - это их вы будете чаще всего слышать. Геконы - размером в палец, ползают по стенам и потолке, едят мошек и комаров. Шустрые и пугливые, утром можно встретить на кухне в раковине, убегают, не знакомясь, молниеносно. Черепахи. Нам очень повезло с пляжем. Там в январе приплывают оливковые черепахи откладывать яйца. Это незабываемый и трогательный процесс, когда черепаха, не смотря на людей, выходит и начинает рыть яму и откладывать около 140 яиц. На пляже есть местные ребята, которые выкапывают кладку и переносят яйца в безопасное место и там уже следят до момента вылупления. Мы были свидетелями как маленькие черепашата покидают пляж и стремятся в океан. Павлины. Красивые внешне, но не умеют красиво петь – орут. И эти туши могут взлететь на забор. Пауки - не ядовиты, хоть и большие, не нападают, едят мошек, полезные. Собаки - ничейные, все - как от одной мамы. Могут лаять, когда вы еще не знакомы, не нападают, встречаются часто на пляже. Летучие лисицы - как большие птицы, встречаются вечером, безопасны, летают. Змеи - крайне редко можно встретить один вид зеленой безвредной змеи, которая живет на деревьях. Птицы - разные красивые и голосистые, в том числе попугаи".

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