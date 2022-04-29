Невыгодные полеты. Из-за санкций маршрут Белавиа в анклав России стал в три раза длиннее

Теперь самолетам из Минска в Калининград нужно пролететь 1600 километров место 500

После возобновления полетов беларусской государственной компании "Белавиа" из Минска в Калининград после годового перерыва его протяженность выросла в три раза. Теперь самолетам нужно пролететь 1600 километров место 500, как было ранее.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Avianews.

Санкции против "Белавиа" были введены еще до вторжения России в Украину. Это произошло после того, как борт компании Ryanair из Афин и Вильнюс в мае прошлого года вынужденно посадили на территории Беларуси. После этого беларусские спецслужбы арестовали оппозиционера Романа Протасевича и его девушку, которые летели этим рейсом.

В рамках санкций был введен запрет не только "Белавиа", но и другим авиакомпаниям страны входить в воздушное пространство стран ЕС.

По этой причине "Белавиа" объявила об отмене всех рейсов в Европу и также в анклав РФ Калининград: летать стало просто нерентабельно, пишет издание. Ранее полет в Калининград из Минска длился 45 минут, а после введения санкций — 2 часа 10 минут.

"Однако такие ограничения со стороны Европы не привели к остановке авиасообщения между Минском и Калининградом. Вместо "Белавиа" на подмогу пришла российская авиакомпания Nordwind, которая могла летать по прежнему короткому маршруту", — поясняют в Avianews.

Однако после вторжения России в Украину Евросоюз ввел санкции теперь и против российских авиакомпаний. Из-за этого уже и компании Nordwind стало невыгодно летать по этому маршруту. Из Минска в Калининград снова стали отправлять самолеты "Белавиа".

На онлайн-сервисе отслеживания полетов flightradar24.com можно увидеть, как проходил короткий маршрут, и как из-за санкций "Белавиа" вынуждена летать сейчас.

Фото: Так выглядел маршрут Минск-Калининград до введения санкций (скриншот с сайта flightradar24.com)

Фото: По такому маршруту "Белавиа" вынуждена летать сейчас (скриншот с сайта flightradar24.com)

Вместо полетов над территорией Литвы, как было до введения санкций, теперь самолеты "Белавиа" летят на северо-восток, поворачивают над Санкт-Петербургом и пролетают над нейтральными водами Балтийского моря, минуя Эстонию. Латвию и Литву.

"Финансирование такого крюка по сути происходит за счет государства — единственного владельца "Белавиа", — пишет издание.

Напомним, мы писали, что WizzAir снова меняет планы по полетам в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.