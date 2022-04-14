До 10 тысяч гривен. Беженцы смогут менять наличные в странах ЕС по курсу Нацбанка

Рекомендацию могут подписать 19 апреля

Для украинских беженцев в Европе решат одну из важных проблем – обмен гривен на местную валюту по официальному курсу Нацбанка Украины.

Схема конвертации наличных денег будет действовать одинаково во всех странах Европейского Союза, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

"Не смогли найти банк, где бы согласились поменять гривны"

Людям, спасающимся от войны в Украине, трудно конвертировать свои наличные гривны в валюту стран ЕС, ставших их временным домом.

Один из беженцев из Украины - Мбонье Саа Жюль Бокаде. Он безрезультатно пытался обменять гривны в банках в Бельгии. Он прибыл в страну несколько недель назад со всеми своими деньгами – 40300 гривен – примерно 1300 евро. Это его сбережения за год.

"В Бельгии мы не можем найти банки, которые принимают украинские деньги. Я был во многих банках и не нашел решения", - рассказал он Euronews.

Из-за войны Национальный банк Украины приостановил обмен банкнот гривны на иностранную валюту, чтобы защитить ограниченные валютные резервы страны. А банки в государствах ЕС не желают проводить обмены из-за валютных рисков.

Фото: Помощь беженцам на границе в Румынии (unsplash.com/michel-e)

Рекомендация Совета ЕС направлена и против спекуляций. Например, в польских обменниках украинским беженцам в первые недели приходилось менять гривны по завышенному почти в два раза курсу к злотым.

Обмен гривен в ЕС заработает с 19 апреля

В ЕС пытаются разрешить трудности с обменом гривен, ведь эта проблема касается большинства из 4 миллионов беженцев.

1 апреля Комиссия представила предложение о рекомендации Совета, чтобы предложить переселенцам из Украины одинаковые условия конвертации банкнот гривны в местную валюту независимо от государства-члена ЕС.

Комитет Совета ЕС согласился дать равные возможности украинским беженцам обменивать наличные гривнына территории Европы на местную валюту.

Рекомендация предлагает государствам создать соответствующие национальные схемы, по которым можно будет обменять до 10 000 гривен (примерно 310 евро) на человека. Такой обмен будет действовать минимум 3 месяца.

Это будет бесплатно и по официальному обменному курсу, опубликованному Национальным банком Украины.

Рекомендация будет официально принята Советом в письменной форме. Ориентировочная дата принятия - 19 апреля.

Отмечается, что рекомендации не являются обязывающими актами – решения будут приниматься государствами-членами в соответствии с их национальным положением.

К слову, аналогичную схему уже применяют в Польше, Австрии и Венгрии. В Польше украинцы с 24 марта могут обменивать наличные гривны по курсу Нацбанка Украины.

Напомним, мы писали, во сколько обойдется Европе прием беженцев из Украины.