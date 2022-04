Транзит через Молдову. Що потрібно знати біженцям із України про в'їзд до Європи

Для наших громадян розробили путівник транзиту в країни ЕС

Бойові дії, що тривають в Україні, змушують багатьох українців виїжджати в країни ЄС у пошуках безпеки для себе і своїх сімей.

Для підтримки наших співгромадян місія ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM) випустила путівник з картою транзитних маршрутів до ЄС через Молдову.

Керівництво, що містить корисну інформацію для поїздки, роздаватимуть у пунктах перетину кордону.

"Не відмовлять на жодному кордоні". Як підготуватися до поїздки в ЄС

Біженцям також дають поради, як підготуватися до поїздки і що потрібно врахувати під час поїздки. Наприклад, заправити бак автомобіля, зарядити телефон, взяти воду і ковдри на випадок затримок при проходженні контрольно-пропускних пунктів.

Фото: Українські біженці на кордоні Молдови (facebook.com/border.gov.md)

"Візьміть усі документи, необхідні для перетину кордону. Це полегшить процес. Але не турбуйтеся, якщо у вас їх немає, біженцям не відмовлять на жодному кордоні! Зберігайте фотографії своїх документів на телефоні і відправляйте їх на пошту в якості резервної копії", - радять експерти.

Візьміть з собою готівку, бо ваші кредитні або банківські картки можуть не працювати в інших країнах.

У дорозі радять вивчати актуальну інформацію на офіційній сторінці

Прикордонної поліції Республіки Молдова у Facebook.

"Після перетину кордону підтримуйте регулярний контакт з родиною та друзями. Повідомляйте їм щоразу, коли ви змінюєте місце розташування. Завжди стежте за своїми дітьми і не залишайте їх без нагляду.

Не соромтеся звертатися за підтримкою до поліцейських або гуманітарних організацій. Вони присутні майже на кожному пункті перетину кордону і на великих вокзалах по всій Європі", - дають рекомендації українцям.

Фото: Карта транзитних маршрутів із України (eubam.org)

Корисні посилання для тих, хто шукає прихисток в країнах ЄС

European Commission guide- ключова інформація про ваші права щодо перетину кордону з країною ЄС, права на отримання тимчасового захисту та клопотання про надання міжнародного захисту, а також права на пересування всередині Європейського Союзу.

UN Refugee Agency Ukraine - інформація для біженців та осіб, які шукають притулку.

Ukrainian national portal on countering human trafficking and assistance to migrants - інформація про правила безпеки для дівчат і жінок при перетині кордону, а також основна інформація про в'їзд в країни ЄС.

VisitUkraine - офіційний український портал, корисна інформація для виїжджаючих з України.

Фото: Черга на кордоні з Молдовою (facebook.com/border.gov.md)

Молдова:

Dopomoga.gov.md - офіційний агрегатор з корисною інформацією для тих, хто вирішив залишитися або їхати транзитом через Республіку Молдова.

lmmigration and Asylum Bureau of the Republic of Moldova - інформація про отримання притулку в Республіці Молдова.

Румунія:

Dopomoha.ro - офіційний агрегатор корисної інформації для тих, хто вирішив залишитися або їде транзитом до Румунії.

Interactive map of transit routes through Romania to other EU states - інтерактивна карта транзитних маршрутів через Румунію в інші країни ЄС.

Болгарія:

Bulgaria for Ukraine - платформа за підтримки уряду допомагає забезпечити евакуацію, транспорт, розміщення, медичну та гуманітарну допомогу, юридичну допомогу та облаштування в Болгарії.

asylum.bg - інформація про в'їзд і перебування в Болгарії.

Словаччина:

Official webpage of Slovakian Public sector - інформація про в'їзд і перебування в Словаччині.

ukraineslovakia.sk - агрегатор корисної інформації для тих, хто вирішив переїхати до Словаччини.

Німеччина:

Federal Office for Migration and Refugees - актуальна інформація про в'їзд і перебування в Німеччині.

German Deutsche Bahn railway association - інформація про безкоштовні поїздки залізницею.

Австрія:

Austrian Federal Agency for Reception and Support Services - інформація про в'їзд і перебування в Австрії.

Угорщина:

Брошура: Travelling regulations for Ukrainians in Hungary (правила пересування для українців в Угорщині).

Hungarian Helsinki Committee - інформація про особливий статус і прихисток в Угорщині.

Бельгія:

Assistance in Belgium - інформація про в'їзд і перебування в Бельгії, а також додаткові посилання для отримання додаткової інформації.

Швейцарія:

Swiss Refugee Council - інструкції для шукачів притулку в Швейцарії.

Нідерланди:

Dutch Council for Refugees - інформація про в'їзд і перебування в Нідерландах.

Фінляндія:

Finnish Migration Service - інформація про в'їзд і перебування у Фінляндії.

Чехія:

Official website of the ministry of interior - інформація про в'їзд і перебування в Чехії.

Велика Британія:

gov.uk - інформація про отримання візи та прихистку в Сполученому Королівстві.

