Впервые после 6-летнего перерыва. Между Шарм-эль-Шейхом и Луксором возобновляют авиаперелеты
EgyptAir запускает рейсы между двумя городами после паузы с 2016 года
Египетская авиакомпания возобновляет полеты между Шарм-эль-Шейхом и Луксором после 6-летнего перерыва. Первый рейс MS 202 компании EgyptAir вылетел в среду утром из международного аэропорта Шарм-эль-Шейха в международный аэропорт Луксора.
Авиасообщение между этими городами возобновили впервые с декабря 2015 года, сообщает издание Egypt Independent.
Как полететь в Луксор из Шарм-эль-Шейха и сколько стоят билеты
Предварительно планируется, что рейсы будут осуществляться раз в неделю. Частоту полетов могут увеличить в зависимости от популярности рейсов и если спрос на такой маршрут будет высоким. Цена за билеты в обе стороны составляет 1 800 египетских фунтов (около 115 долларов).
Отмечается, что сообщение между двумя городами восстанавливают в рамках попыток египетского государства обеспечить "интегрированный туристический продукт", объединяя пляжный и развлекательный туризм с экскурсионным и культурным.
Ожидается, что с запуском рейсов путешественники смогут посетить более одного направления во время своего пребывания в Египте. И, следовательно, оставался в путешествии дольше.
Фото: Мечеть в Шарм-эль-Шейхе (unsplash.com/omar-ahmed)
"Повторный запуск рейсов обогащает туристический опыт, связывая города долины Нила с туристическими прибрежными городами и развивает внутренние рейсы между туристическими провинциями", — говорится в заявлении компании EgyptAir.
Первый рейс по маршруту отправился утром 27 октября международного аэропорта Шарм-эль-Шейха. На борту самолета находились 110 туристов и египтян. Рейс вернулся вечером в соответствии с туристическими программами для туристов.
В пресс-службе отмечают, что это предоставляет путешественникам возможность насладиться посещением музеев и археологических памятников в Луксоре, а также предоставляет им больше возможностей для знакомства с городом.
Фото: Боинг 737-800 компании Egyptair в старой ливрее в аэропорту Франкфурта, 2013 год (en.wikipedia.org)
До запуска прямых рейсов из Шарм-эль-Шейха в Луксор и обратно можно было добраться только с пересадками. К примеру, один из предлагаемых сегодня рейсов той же компании осуществляется с пересадкой в Каире, а общее время двух перелетов в одну сторону занимает почти 6 часов.
EgyptAir - флагманский авиаперевозчик Египта и член Star Alliance (старейшего из ныне существующих и крупнейшего представительного авиационного альянса в мире – ред.).
Авиакомпания была создана в 1932 году. Главный хаб EgyptAir - международный аэропорт Каира. Компания полностью принадлежит египетскому правительству и осуществляет регулярные пассажирские и грузовые перевозки в более 70 аэропортов Европы, Африки, Среднего и Дальнего Востока, США и Канады. Также осуществляет внутренние авиаперевозки.
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