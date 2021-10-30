"Бесплатный" сервис и мошенники. Туристов предупредили об ошибках, вызывающих неприятные ситуации в Египте

Какие ошибки чаще всего совершают путешественники в стране

Для большинства туристов именно Египет становится первой страной, которую они посещают в Африке. Здесь расположены множество мест, которые стоит увидеть - от пирамид Гизы и Долины Царей до пляжных курортов.

Профильный туристический портал The Adventurous Feet опубликовал список советов туристам и перечислил главные ошибки, которые не стоит совершать в стране.

"Это прекрасная страна с невероятными людьми. Поэтому, читая эту публикацию, знайте: это не для того, чтобы напугать вас перед поездкой в Египет. Это чтобы помочь вам узнать о типичных ошибках, которые совершают путешественники. Особенно - новички" - отмечается в публикации.

Главные ошибки, которых следует избегать туристам в Египте

1. Проводить слишком много времени в Каире

Нет никаких сомнений в том, что Каиру есть что предложить посетителям. С невероятными достопримечательностями здесь легко увлечься экскурсиями и провести в городе намного больше дней, чем вам может понадобиться.

Египет - это больше, чем только Каир. Поэтому составьте посильный для вас маршрут с указанием мест, которые вы хотите посетить в Каире, и о том, сколько времени у вас есть. Строго следуйте этому маршруту.

Убедитесь, что вы не пропустите такие места, как пирамиды Гизы (как же без них), Египетский музей с тысячами артефактов, Старый Каир.

Фото: В Каире стоит составить четкий маршрут, по которому можно посетить основные локации за пару дней (en.wikipedia.org)

2. Постоянно ждать "бесплатного" сервиса. Здесь принято давать чаевые

Египтяне - дружелюбные люди, которые изо всех сил стараются помочь иностранцам. Конечно, они не попросят вас напрямую заплатить за помощь. Но взгляды, которые они бросят, наверняка заставят вас это понять.

Здесь привыкли к тому, что им дают чаевые. Иногда даже тот, кто покажет дорогу, будет их ожидать. За доллар или два вам покажут самые аутентичные магазины, которые только можно найти.

Конечно, это не значит, что буквально каждый захочет получить от вас деньги. Но важно знать: готовясь к путешествию по Египту, нужно прихватить с собой несколько монет. Сумма чаевых зависит только от вас. Но вы можете оставить себе более крупные для гидов или для решения важных дел и меньшие - для тех, кто указывает дорогу.

3. Не пробовать местную еду

Египет, являющийся частью Ближнего Востока, богат знаменитыми вкусными блюдами, которые вам обязательно нужно попробовать.

Некоторые из продуктов, которые вам обязательно стоит попробовать - кошари/кушари (блюдо из рисовых макарон, чечевицы, нута и карамелизированного лука), фалафель, манши (овощи, особенно баклажаны, фаршированные рисом), фаттах и многие другие.

Фото: Кошари — египетское блюдо из риса, макарон и чечевицы с томатно-уксусным соусом (wikipedia.org)

4. Забыть, что нужно торговаться

Торг - это норма в Египте. Если забудете это делать, то в конечном итоге купите вещи вдвое, а то и втрое дороже. Поэтому каждую назначенную цену попробуйте разделить пополам и с этого начните переговоры.

Торгуйтесь, пока не почувствуете, что теперь цена за то, что вы хотели купить, довольно справедливая.

5. Купить сувениры возле пирамид Гизы

Одно из вещей, которые категорически нельзя делать в Египте, — это покупать сувениры у пирамид Гизы. Есть несколько продавцов (на самом деле они могут быть даже агрессивными), которые продают сувениры в этом месте. Они торгуют маленькие пирамиды, местными изделиями ручной работы. Но стараются сдержать свое желание здесь что-то. Как и почти во всех туристических местах, цены на эти товары всегда завышены.

Вместо этого стоит пойти на рынок Хан-эль-Халили - известный базар в центре Каира. Здесь есть широкий выбор сувениров, которые можно купить значительно дешевле.

Фото: Пирамиды Гизы - место, где сувениры продают в несколько раз дороже (unsplash.com/rosario-janza)

6. Платить за товар или услугу в иностранной валюте

В Египте настоятельно рекомендуется платить в египетских фунтах. Большинство продавцов скажут вам: "Это стоит всего лишь 1 доллар!".

Цена и правда может показаться нормальной, но если вы покупаете в египетских фунтах, то это уже может стоить всего несколько центов.

Лучше всего запросить цены в местной валюте, а также иметь приложение для конвертации валют. Это поможет точно узнать, сколько с вас взимается, прежде чем вы согласитесь платить за что-либо в иностранной валюте.

7. Неуважительно относиться к древним артефактам и истории

Египет - страна, которая гордится своей древней историей. Не забывайте проявлять уважение и соблюдать правила, установленные для сохранения достопримечательностей и артефактов страны.

В таких местах, как комната мумий в Египетском музее, туристам запрещено фотографировать - соблюдайте правила, иначе ваш телефон могут конфисковать. Также на пирамиды нельзя взбираться, каким бы увлекательным процессом это не казалось.

Не поддавайтесь соблазну взять что-нибудь с собой с исторических локаций. Если бы все, кто приходил там раньше, взяли что-то с собой, то теперь уже нечего было бы смотреть.

Фото: Нужно уважать тысячелетнюю культуру и ничего не "прихватывать" с собой во время посещения памятников (unsplash.com/jeremy-bezanger)

8. Не взять с собой соответствующую одежду

Египет - исламская страна, довольно консервативная в отношении дресс-кода.

В курортных городах вы можете носить все, что захотите. Но очень важно помнить, что вы надели перед посещением мечетей и культовых сооружений. Женская одежда должна закрывать ваши плечи и ноги, и даже когда вы не посещаете мечети, старайтесь носить одежду по крайней мере не выше уровня колен. Мужчинам не стоит носить короткие майки без рукавов и короткие шорты.

Но вопреки тому, что вы могли читать или слышать раньше, туристкам не нужно закрывать себя чадрой или покрывать голову, гуляя по улицам страны.

9. Отказаться от покупки туристической страховки

Кто-то может сказать, что Египет - небезопасная страна, но многие туристы говорят об обратном. Тем не менее оформить страховку все же стоит. Она является жизненно важной вещью во время путешествия.

Никогда не знаешь, когда можно потерять очень дорогой фотоаппарат, и понадобится ли медицинская помощь. Не нужно беспокоиться, что случится что-то плохое. Но всегда лучше оставаться в безопасности, чем потом сожалеть.

10. Не разузнать, какие бывают распространенные египетские аферы

Фото: На рынках стоит внимательно следить за своим кошельком (unsplash.com/mahmoud-diab)

Как и во многих других странах, в Египте довольно распространено мошенничество. Некоторые из основных, на которые следует обратить внимание:

продажа фальшивого золота, или торговля настоящим золотом, но по подозрительно заниженной цене; находясь на рынках в стране, будьте бдительны в отношении того, что вы покупаете: поскольку есть ряд изделий с золотым покрытием, которые продаются так, как будто они представляют собой чистое золото.

продажа нелицензионных туров у сомнительных гидов. Обычно они проходят у входа в популярные места и "засыпают" вас предложениями по экскурсиям, как только вы к ним подойдете;

мошенничество со стороны сомнительных гидов или резкая смена цены за экскурсию. Или вовсе оставят без экскурсии, забрав деньги. Избежать этого можно, купив тур у компаний, имеющих соответствующую лицензию, и лучше - заранее, а не просто на улице;

обратите внимание на карманников в таких местах, как рынок Хан-эль-Халили в Каире и других многолюдных местах.

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