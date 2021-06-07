Без тестов для вакцинированных туристов. Украина обновила правила въезда: что известно

Постановление предусматривает смягчение карантинных ограничений

Украина разрешила пересекать государственную границу на въезд без тестов и карантина привитым против COVID-19 гражданам. Соответствующий документ опубликовали в понедельник, 7 июня, на правительственном сайте. Что означают эти изменения?

Новые правила пересечения украинской границы зафиксированы в так называемом "карантинном" Постановлении № 1236 с изменениями от 2 июня 2021 года. Отныне граждане Украины и все иностранные туристы могут въехать в Украину при предъявлении:

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях;

или экспресс-теста на определение антигена SARS-CoV-2 (RAT), который проведен не более чем за 72 часа до въезда;

негативного результата теста на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (PCR), проведенного не более чем за 72 часа до въезда.

Справки о тестировании и вакцинации не требуются от детей до 12 лет.

Для иностранных граждан действующим остается требование наличия действительного полиса страхования с покрытием лечения COVID-19.

Кроме того, обновленное постановление предусматривает смягчение карантинных ограничений в Украине. В частности:

отменены ограничения на работу заведений размещения для туристов, в том числе тех, которые были ранее закрыты (хостелы и кемпинги);

разрешено проводить массовые мероприятия и собрания (концерты, посещение учреждений культуры, ночных клубов, развлекательных заведений) без соблюдения норм социальной дистанции и без необходимости носить защитные маски при условии предоставления всеми участниками и сотрудниками отрицательного результата тестирования ПЦР или экспресс на антиген, или справки о вакцинации;

увеличена норма заполнения залов из существующих 50% до двух третей имеющихся мест;

разрешена работа заведений общественного питания 24/7, также разрешается уменьшить дистанцию между столами с 2 метров до 1,5 метра.

Подробную информацию о новых правилах въезда в Украину и пребывания на ее территории можно проверить на портале VisitUkraine.Today.

Напомним, ранее сообщалось, могут ли ехать украинские туристы в Испанию согласно новым правилам въезда.

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