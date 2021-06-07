Без тестів для вакцинованих туристів. Україна оновила правила в’їзду: що відомо

Постанова передбачає пом’якшення карантинних обмежень

Україна дозволила перетинати державний кордон на в’їзд без тестів та карантину щепленим проти COVID-19 громадянам. Відповідний документ опублікували у понеділок, 7 червня, на урядовому сайті. Що означають ці зміни?

Нові правила перетину українського кордону зафіксовані в так званій "карантинній" Постанові № 1236 зі змінами від 2 червня 2021 року. Відтепер громадяни України та всі іноземні туристи можуть в’їхати в Україну за умови пред’явлення:

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях;

або експрес-тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 (RAT), що зроблений не більш як за 72 години до в’їзду;

негативного результат тесту на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (PCR), проведений не більше ніж за 72 години до в’їзду.

Довідки про тестування та вакцинацію не вимагаються від дітей до 12 років.

Для іноземних громадян чинним залишається вимога наявності дійсного поліса страхування із покриттям лікування COVID-19.

Крім того, оновлена Постанова передбачає пом’якшення карантинних обмежень в Україні. Зокрема:

скасовано обмеження на роботу закладів розміщення для туристів, в тому числі тих, що були раніше зачинені (хостели та кемпінги);

дозволено проводити масові заходи та зібрання (концерти, відвідування закладів культури, нічних клубів, розважальних закладів тощо) без дотримання норм соціальної дистанції та без необхідності носити захисні маски за умови надання всіма учасниками та співробітниками негативного результату тестування ПЛР або експрес на антиген, або довідки про вакцинацію;

збільшено норму заповнення залів з існуючих 50% до двох третин наявних місць;

дозволено роботу закладів громадського харчування 24/7 та зменшити дозволену дистанцію між столами з 2 метрів до 1,5 метра.

Детальну інформацію щодо нових правил в’їзду в Україну та перебування на її території можна перевірити на порталі VisitUkraine.Today.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, чи можуть їхати українські туристи до Іспанії за новими правилами в’їзду.

Також стало відомо, які документи необхідні для подорожі до ЄС.