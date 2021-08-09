Солнечная Португалия. Путеводитель по Лиссабону: лучшие кофейни, рестораны и гостиницы города

Где жить, насладиться местной кухней и что посмотреть в столице колоритной страны

После продолжительного действия карантинных ограничений Португалия открылась для украинских путешественников, начиная с 26 июля. Это шанс для поездки, который непременно стоит использовать этим летом. Чтобы поехать в страну, на границе необходимо предоставить негативный ПЦР-тест (за 72 часа до въезда), тест на антиген (за 48 часов) или действующий, выданный в любой стране ЕС COVID-сертификат.

С 2018 года мы проводим гастрономические и винные туры в Лиссабон и хорошо знаем "места силы" этого удивительного города. Один местный приятель как-то сказал: "Будьте осторожны, если решите прогуляться по Лиссабону. Вы захотите остаться здесь навсегда".

Каждое место и людей в Лиссабоне хочется фотографировать. От дедушек с чашкой кофе в уличных кафе до старых дворцов, от крыш до чёрно-белых закрученных мозаик на тротуарах.

Цвета зданий – теплый апельсиновый, морской зеленый и бирюзовый, Тиффани, коралловый и все оттенки, что между ними. Бело-синие керамические плитки азулежу на фасадах зданий рассказывают свои давние истории.

Фото: Улицы Лиссабона (Татьяна Острогляд/для РБК-Украина)

А еще в городе - волшебный свет. Это трудно объяснить, пока там не побываешь. Возможно, на это влияют более 300 солнечных дней в году. Впрочем, весь Лиссабон - словно один большой музей сам по себе.

Предлагаю вашему вниманию мой авторский план мест для шопинга, красивых кафе, баров и ресторанов. Это места, которые не включены в наши туры, заведения, в которые может попасть любой самостоятельный путешественник.

Люди, культура, гастрономия, музыка, архитектура, атмосфера, холмы и смотровые площадки, уличное искусство, текучий португальский язык - в этом так ясно чувствуется яркая индивидуальность Лиссабона.

Где поселиться

Советую длинный ухоженный бульвар Avenida da Liberdade и район вокруг него. Здесь много хороших отелей, пешеходная доступность к центру и главным достопримечательностям, аллея магазинов.

Фото: Традиционные продукты (Татьяна Острогляд/для РБК-Украина)

Завтраки и кофе

Традиционные

A Padaria Portuguesa – сеть современных пекарен по всему Лиссабону. Хотя бы раз позавтракайте в одной из них. Утром вы здесь увидите реальную жизнь реальных горожан. Нормальные нетуристические цены (не так как в популярных исторических кондитерских).

На завтрак, конечно, берем паштел де ната – знаменитые португальские сладкие корзиночки с кремом, в которые влюбился весь мир.

Круглая корзинка из слоеного теста с заварным яичным кремом, посыпанная корицей и сахарной пудрой. Их лучше всего есть свежевыпеченными и теплыми. В разных пекарнях их выпекают немного по-разному. Здесь они именно такие, какими их любят местные.

Добавим стакан свежевыжатого апельсинового сока и "бику" (так местные называют эспрессо). И вот мы уже чувствуем счастливый ритм города и видим мир глазами лиссабонца.

Фото: Паштел де ната – португальские сладкие корзиночки с кремом (Татьяна Острогляд/для РБК-Украина)

Модные и трендовые

The Mill – если не хочется больше сладких португальских завтраков, а скучаете по привычному международному "столичному" набору завтраков (тосты с авокадо, лосось, боулы, яйца Бенедикт, омлеты). Кафе - в австралийском стиле. Поэтому здесь хороший кофе, есть веганские и глютен фри опции, расслабленная атмосфера, интересные люди вокруг.

Адрес: R. do Poço dos Negros.

Морепродукты

Фото: Морепродукты, которые стоит попробовать в Португалии (Татьяна Острогляд/для РБК-Украина)

Традиционные

Cervejaria Ramiro – шумно, много народу, очень популярное место. Но пообедать в Рамиро – это must-visit в Лиссабоне. Работает с 1950-х годов. Лучше приходить днём, есть шанс получить свободный столик.

Устрицы и крабы, лобстеры, тюрбо и дорада, креветки и каракатицы на гриле, вонголе А Бульау Пату, мидии, редкие и дорогие моллюски персебеш.

Адрес: Avenida Almirante Reis, 1H.

Фото: Устрицы в одном из заведений города (Татьяна Острогляд/для РБК-Украина)

Фото: Севичерия (Татьяна Острогляд/для РБК-Украина)

Модные

A Cevicheria – ресторан перуанской кухни. Хоть и не про Португалию. Но Лиссабон, как и любой мегаполис, это микс кухонь мира. А здесь лучший севиче, такос с тунцом и писко сауэр в городе.

Адрес: Príncipe Real – R. Dom Pedro V 129.

Обед или ужин

Традиционные

Martinho da Arcada – старейший кафе-ресторан города. Работает с 1782 года. Исторические интерьеры, классическая португальская кухня. Любимое место поэта и мыслителя Фернандо Пессоа (сравним по значимости для португальцев с Тарасом Шевченко для украинцев).

Адрес: Praça do Comércio 3.

Фото: Португальские сыры (Татьяна Острогляд/для РБК-Украина)

Модные

Time Out Market Lisbon – если вы приехали большой компанией, и каждый хочет разного, идите, конечно, на Тайм Аут Маркет. Это один из первых фудмаркетов нового типа в мировых столицах. Создан в 2014 году и остаётся сверхпопулярным местом. Более 40 точек ресторанов и баров с осьминогами, устрицами, бургерами, стейками, суши, пиццей, живой музыкой. Киевляне узнают в нём прототип Kyiv Food Market на Арсенальной.

Адрес: Av. 24 de Julho 49.

Фото: Обед по-португальски (Татьяна Острогляд/для РБК-Украина)

Шопинг

Я не буду советовать вам широко раскрученные локации, на которые вы и так наткнётесь во время прогулок по городу. Вроде магазина в виде цирка-шапито "O Mundo Fantastico da Sardinha Portuguesa", где в гротескном интерьере продают рыбные консервы с вашим годом рождения. Что спорить, это симпатичный универсальный сувенир, хоть и дороже, чем обычные консервы.

Лучше посоветую неочевидные адреса.

Международные бренды, которых пока нет в Украине

COS – этот независимый бренд скандинавской корпорации одежды H&M не нужно представлять. Геометрия и функциональность кроя, лаконичные цвета, натуральные материалы.

Адрес: Av. da Liberdade 67C.

Фото: Шоппинг в Португалии (Татьяна Острогляд/для РБК-Украина)

Португальские бренды

Традиционные

Sapataria do Carmo – обувь ручной работы из натуральной кожи, сделанная в Португалии. Современные коллекции в классическом стиле. Один из старейших (основан в 1904 году) магазинов в Лиссабоне.

Адрес: Largo do Carmo, 26.

Manteigaria Silva – старейший продуктовый магазин Лиссабона. Что покупать?

презунту (португальский вяленый свиной окорок, только не называйте его хамоном),

колбаски,

классные сыры из Азейтау и Алентежу,

бакаляу (сухую соленую треску, национальный продукт Португалии),

Адрес: Rua Dom Antão De Almada 1 C/D.

Фото: Локальные сувениры (Татьяна Острогляд/для РБК-Украина)

A Vida Portuguesa – место, где можно купить почти все запланированные сувениры. Концепция: португальские предметы быта и продукты ежедневного потребления (одеколоны, качественное португальское мыло, зубные пасты, карандаши, сладости, домашнее белье, предметы интерьера) в ретро-дизайне.

Открывшись в 2007 году, он мгновенно стал одним из самых известных магазинов города. Его любят местные, потому что он играет на сладком чувстве ностальгии.

Адрес: Rua Anchieta, 11.

Модные и трендовые

Embaixada – центр альтернативной моды. Место, которое очень отличается от традиционных шоппинг-центров. Скорее это особенная коллекция симпатичных баров, ресторанов и магазинов местных дизайнеров в историческом дворце 19 века.

Адрес: Praça do Príncipe Real 26.

Бутик одежды "+351" – название обозначает португальский национальный телефонный код. Основатель бренда Ана изучала дизайн в Лиссабоне, а затем получила степень магистра дизайна одежды в Бразилии, где позже работала в других модных брендах.

Ана вернулась в Лиссабон в 2015 году и создала +351. Это одежда, обувь и аксессуары в непринужденном повседневном стиле, отражающие современный образ жизни в Лиссабоне и плюс - страсть основательницы к серфингу, музыке и искусству.

Адрес: Rua da Anchieta Nº7.

Фото: Уютные кварталы города (Татьяна Острогляд/для РБК-Украина)

Banema Studio – новый концептуальный магазин в центре Лиссабона для всех, кто интересуется архитектурой и дизайном. Отличная коллекция ароматов для дома, канцелярских товаров и текстиля, коллекционные предметы интерьера от португальских дизайнеров Álvaro Siza Vieira, Eduardo Souto de Moura.

Адрес: Rua Coelho da Rocha, 27c.

Музеи

Рекомендую Музей Калуста Гульбенкяна (Museu Calouste Gulbenkian) Одна из сильнейших частных коллекций искусства. То, что больше нигде не увидишь: собрание работ Рене Лалика. Лалик – французский ювелир и мастер стеклянного искусства. В своих работах он использовал эмаль и стекло вместе с золотом, опалами, бриллиантами, жемчугом или аметистами.

Адрес: Av. de Berna 45A.

Напомним, ранее мы составили детальный гид по столице Буковины: где поесть, что посмотреть и где поселиться в Черновцах.

Также предлагаем почитать про авторский маршрут по Криту - самому крупному острову Греции.