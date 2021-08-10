Без тестов и вакцинации: самые интересные страны Европы для яркого летнего отпуска
Больше десяти стран ЕС пускают туристов на простых условиях
Список стран Европы, открытых для украинских туристов, расширяется. На днях украинцам стали доступными путешествия в Финляндию и Венгрию без вакцинации и карантина.
Условия въезда в обе страны опубликованы на сайте украинского МИДа. Отмечается, что наличие сертификата вакцинации освобождает путешественников от сдачи ПЦР-тестов при въезде.
В какие страны ЕС могут ехать украинцы с биометрическими загранпаспортами в августе и какие правила въезда в условиях пандемии – в материале РБК-Украина.
Страны, куда пускают с тестами вместо вакцинации
Несмотря на то, что вакцинация от COVID в Украине активизировалась в последние недели, полный курс прививок прошли только 2,5 млн наших сограждан. Но благодаря тому, что Украина находится в "зеленой зоне" по уровню заболеваемости для ЕС, украинцам разрешено въезжать во многие страны при наличии негативного теста на COVID.
Фото: Вид в Хельчинки, Финляндия (pixabay.com)
На таком условии с 9 августа "открылась" Финляндия. По данным на сайте украинского МИД, украинцы могут прибыть в эту страну или прямыми рейсами, или транзитом только через страны "зеленой зоны".
- При наличии одной дозы вакцинации потребуется сдать ПЦР-тест в течение 72 часов после прибытия.
- Если вакцинации не было, обязательный также негативный результат ПЦР-теста в течении 72 часов перед выездом из Украины.
- Без теста, вакцинации или со справкой о выздоровлении путешественников протестируют на границе при въезде – бесплатно. Повторный тест – через 72 часа обязателен. Оба теста в Финляндии бесплатны – записаться нужно на сайте finentry.fi.
Для поездки в Венгрию с 7 августа ограничений нет для пассажиров наземного транспорта. Для тех, кто летит самолетом, необходимо сдать тест в течение 72 часов до пересечения границы или предъявить сертификат о вакцинации. С ними могут без ограничений ехать дети до 18 лет.
Фото: Достопримечтаельности Будапешта (pixabay.com)
В Португалию с 26 июля можно ехать при наличии ПЦР-теста за 72 часов до въезда или экспресс-теста на антитела (TRAg) за 48 часов. Или можно предъявить сертификат о вакцинации, выданный в ЕС.
С этой же даты можно отправиться на экскурсии в Швецию – с негативным тестом ПЦР за 72 часа или тестом на антиген за 48 часов до въезда. Требование не касается детей до 18 лет.
С 27 июля Украина попала в список стран, гражданам которых можно ехать в Испанию без вакцинации. Для путешествия достаточно сдать тест ПЦР – за 72 часа, на антиген – за 48 часов.
В Германию, Бельгию и Данию можно ехать с негативным ПЦР-тестом за 72 часа, а во Францию – с таким же или с экспресс-тестом за 24 часа до пересечения границы. В Нидерланды с 8 августа украинцам также необходимо въезжать с негативным результатом одного из двух тестов.
Фото: Уличная атмосфера в Нидерландах (pixabay.com)
Словения и Латвия также спрашивают вместо вакцинации тесты ПЦР и на антиген (за 48 часов). Аналогичные требования действуют в курортных Греции, Болгарии и Хорватии.
Где требуют сдать тесты повторно и пройти карантин
Ряд стран готовы принимать невакцинированных туристов, но при этом вводят дополнительные проверки их здоровья. Например, на Кипре необходим дополнительный ПЦР-тест по прилету за свой счет.
В Австрию можно отправиться или с одним из двух тестов на COVID или со справкой о выздоровлении, и после прибытия придется пройти обязательный 10-дневный карантин. При этом есть возможность сократить его через 5 дней, сдав ПЦР-тест. Подростки с 12 до 18 лет могут не проходить карантин.
Фото: Отдых в Испании (pixabay.com)
В Италии туристам без вакцинации, но приехавшими с тестом ПЦР или экспресс-тестом на антиген за 72 часа до пересечения границы, придется провести на самоизоляции 5 дней. После этого опять сдать ПЦР-тест.
Туристам также можно отправиться в Литву без вакцинации, но с карантином. Для поездки в эту страну подойдет один из двух тестов вместо вакцинации, но при этом придется пройти 10-дневную самоизоляцию. Чтобы сократить карантин, можно сдать ПЦР-тест на 7 день пребывания.
Въезд без ограничений: куда можно ехать без тестов
Стран, где можно провести выходные или отпуск без ограничений во время пандемии, пока совсем мало.
С любой целью без ограничений украинцам разрешили ездить в Эстонию (пока до 15 августа). Также свободно – без тестов и карантина - можно ездить в балканские страны, которые пока не являются членами ЕС – в Албанию, Черногорию и Северную Македонию.
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