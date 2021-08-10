Без тестів і вакцинації: найцікавіші країни Європи для яскравої літньої відпустки

Більше десяти країн ЄС пускають туристів на простих умовах

Перелік країн Європи, відкритих для українських туристів, розширюється. Днями українцям стали доступні подорожі до Фінляндії та Угорщини без вакцинації та карантину.

Умови в'їзду в обидві країни опубліковані на сайті українського МЗС. Відзначається, що наявність сертифіката вакцинації звільняє мандрівників від здачі ПЛР-тестів при в'їзді.

В які країни ЄС можуть їхати українці з біометричними закордонними паспортами в серпні і які правила в'їзду в умовах пандемії – в матеріалі РБК-Україна.

Країни, куди пускають з тестами замість вакцинації

Незважаючи на те, що вакцинація від COVID в Україні активізувалася в останні тижні, повний курс щеплень пройшли тільки 2,5 млн наших співгромадян. Але завдяки тому, що Україна знаходиться в "зеленій зоні" за рівнем захворюваності для ЄС, українцям дозволено в'їжджати в багато країн за наявності негативного тесту на COVID.

Фото: Вид в Хельчинкі, Фінляндія (pixabay.com)

На таких умовах з 9 серпня "відкрилася" Фінляндія. За даними на сайті українського МЗС, українці можуть прибути в цю країну або прямими рейсами, або транзитом тільки через країни "зеленої зони".

- За наявності однієї дози вакцинації потрібно здати ПЛР-тест протягом 72 годин після прибуття.

- Якщо вакцинації не було, обов'язковий також негативний результат ПЛР-тесту протягом 72 годин перед виїздом з України.

- Без тесту, вакцинації або з довідкою про одужання мандрівників протестують на кордоні при в'їзді – безкоштовно. Повторний тест - через 72 години обов'язковий. Обидва тести в Фінляндії безкоштовні - записатися потрібно на сайті finentry.fi.

Для поїздки в Угорщину з 7 серпня обмежень немає для пасажирів наземного транспорту. Для тих, хто летить літаком, необхідно здати тест протягом 72 годин до перетину кордону або пред'явити сертифікат про вакцинацію. З ними можуть без обмежень їхати діти до 18 років.

Фото: Пам'ятка Будапешта (pixabay.com)

В Португалію з 26 липня можна їхати при наявності ПЛР-тесту за 72 годин до в'їзду або експрес-тесту на антитіла (TRAg) за 48 годин. Або можна пред'явити сертифікат про вакцинацію, виданий в ЄС.

З цієї ж дати можна вирушити на екскурсії у Швецію – з негативним тестом ПЛР за 72 години або тестом на антиген за 48 годин до в'їзду. Вимога не стосується дітей до 18 років.

З 27 липня Україна потрапила до переліку країн, громадянам яких можна їхати в Іспанію без вакцинації. Для подорожі досить здати тест ПЛР - за 72 години, на антиген – за 48 годин.

В Німеччину, Бельгію та Данію можна їхати з негативним ПЛР-тестом за 72 години, а у Францію - з таким самим або з експрес-тестом за 24 години до перетину кордону. В Нідерланди з 8 серпня українцям також необхідно в'їжджати з негативним результатом одного з двох тестів.

Фото: Вулична атмосфера в Нідерландах (pixabay.com)

Словенія і Латвія також запитують замість вакцинації тести ПЛР і на антиген (за 48 годин). Аналогічні вимоги діють в курортних Греції, Болгарії і Хорватії.

Де вимагають здати тести повторно і пройти карантин

Ряд країн готові приймати невакцинованих туристів, але при цьому вводять додаткові перевірки їхнього здоров'я. Наприклад, на Кіпрі необхідний додатковий ПЛР-тест по прильоту за свій рахунок.

В Австрію можна вирушити або з одним з двох тестів на COVID або з довідкою про одужання, і після прибуття доведеться пройти обов'язковий 10-денний карантин. При цьому є можливість скоротити його через 5 днів, здавши ПЛР-тест. Підлітки з 12 до 18 років можуть не проходити карантин.

Фото: Відпочинок в Іспанії (pixabay.com)

В Італії туристам без вакцинації, але з тестом ПЛР чи експрес-тестом на антиген за 72 години до перетину кордону, доведеться провести на самоізоляції 5 днів. Після цього знову здати ПЛР-тест.

Туристам також можна вирушити в Литву без вакцинації, але з карантином. Для поїздки в цю країну підійде один з двох тестів замість вакцинації, але при цьому доведеться пройти 10-денну самоізоляцію. Щоб скоротити карантин, можна здати ПЛР-тест на 7 день перебування.

В'їзд без обмежень: куди можна їхати без тестів

Країн, де можна провести вихідні або відпустку без обмежень під час пандемії, поки зовсім мало.

З будь-якою метою без обмежень українцям дозволили їздити в Естонію (поки до 15 серпня). Також вільно - без тестів і карантину - можна їздити в балканські країни, які поки не є членами ЄС - в Албанію, Чорногорію і Північну Македонію.

Пропонуємо почитати наш путівник Лісабоном - де знайти кращі ресторани, готелі і кафе міста.

Також ми писали, чому цього літа українці залишилися без відпочинку в Тунісі.