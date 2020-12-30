Термы, устрицы и чаны: сравниваем цены и сервис на Черном и Азовском море зимой

Пока самые популярные курортные страны усложняют отдых новыми ограничениями, зимний отпуск можно провести в уютной атмосфере на берегу моря в Украине.

На море в Украине можно отдыхать не только летом. Самые популярные курорты Украины продолжают принимать гостей и в холодное время года. В январе и феврале и на Азовском, и на Черноморском побережье продолжают работать отели со спа-услугами и базы отдыха, и рестораны.

Вместо купания в море можно поплавать в бассейне, вместо загара на пляже – расслабиться в спа. А целебный морской воздух, шум волн и прогулки по пустынным пляжам восстановят силы и душевное равновесие не хуже зарубежного путешествия.

Мы сравнили несколько вариантов отдыха на популярных южных курортах, где можно полноценно отдохнуть и зимой.

Фото: В Украине замерзает море (facebook.com/Юлия Покас)

Коблево для гурманов

Если летом отдых в Коблево – это морские прогулки, пляж и занимательные экскурсии, то зимой – это гастротуры и горячие чаны. Например, можно отправиться на устричную ферму на Тилигульском лимане, которая работает и зимой. Можно также попробовать деликатесы по цене от 30 гривен за штуку.

А если хочется тепла и релакса, то еще один вариант - поселиться в отеле со спа-зоной, где можно расслабиться в парной и понежиться в целебном карпатском чане. На известном курорте на новогодние даты до 75% мест в лучших отелях уже недоступны. Впрочем, удобный вариант всегда можно найти.

Например, отель "Черное море" в одной минуте ходьбы до моря построен в карпатском стиле – помещения выполнены из бревен, и даже ресторан украинской кухни носит название "Синевир". Также гостям предлагают расслабиться в карпатском чане или попариться в чане.

Стоимость: двухместный номер-люкс на новый год обойдется в 1000 гривен, номер на 3-4 человек – 1200 гривен.

Фото: Угощение на устричной ферме (facebook.com/SkifianOysters)

Также сауна и карпатский чан работают в "VIP-отеле". Час релакса в сауне обойдется в 500 гривен, а в чане на 6 человек – 600 гривен.

Стоимость: двухместный люкс с видом на море – 1500 гривен, в ту же цену апартаменты для семьи до 5 человек.

В отеле "Дельфин", который находится рядом с сосновым лесом есть целый набор спа-услуг. Он включает сауну, хамам, бассейн, джакузи, соляную комнату. Все вместе можно посетить за 1400 гривен за 2 часа. Или же выбрать только сауну (300 гривен в час), или соляную комнату за ту же цену. А еще этот отель привлекает рестораном восточной и европейской кухни.

Стоимость: от 700 гривен за трехместный номер-стандарт.

Фото: Вид из отеля на берег в Коблево (koblevo.zone)

Термальный Геническ

Один из самых популярных курортов на Азовском море, который за пляжный сезон принимает несколько миллионов туристов из Украины и других стран – Арабатская стрелка и город в ее "основании" - Геническ. И если на самой косе вариантов размещения зимой совсем мало, то в городе можно отдохнуть в любое время года.

Зимы на Азовском побережье обычно теплые – даже море замерзает не каждый год. И даже если на улице холодно, то после прогулки на берегу можно погреться в сауне отеля или целебном термальном источнике. Привлекательной фотолокацией является розовое озеро, которое замерзает и превращается в инопланетную твердь для прогулок.

Фото: Розовое озеро на Арабатской стрелке (more.ks.ua)

Термы – это природные источники, которые поднимают обогащенную минералами воду из недр земли. На курорте таких три – с температурой от 42 градусов, которая поднимается с глубины около 1000 метров. Вода в них йодо-бромная хлоридно-натриевая, которой лечат суставы, болезни кожи и нервной системы.

Зимой доступны два термальных бассейна – один бесплатный в Счастливцевом посередине косы, а второй – чуть дальше в поселке Стрелковое. Последний входит в комплекс "Арабатские термы": за его посещение придется заплатить 100 грн. Вечером (19-23 часов) купание можно совместить с кино и музыкой – такой развлекательный релакс на новый год стоит 200 грн.

Фото: Отдых в термальном бассейне (facebook.com/arabatski.termi)

В 10 минутах ходьбы от термального бассейна в Счастливцевом находится пансионат "Экспресс".

Стоимость: в новогодний период - 1200 гривен за двухместный стандарт и 1500 - за двухместный "люкс". В стоимость входит трёхразовое питание "шведский стол".

"Райский сад" в Генгорке предлагает гостям полноценный отдых у моря, занятия в тренажерном зале и услуги в спа-центре. Можно заказать как массаж, так и процедуры с лечебными грязями и рапой из местных озер. Отдельно можно попариться в паровой кабине или сауне (250 грн в час).

Стоимость: проживание двоих в номере "стандарт" - от 1060 гривен в сутки, в номере "люкс" - от 1400 гривен в зимний период.

В отеле "Комфортный" в Генгорке можно отдохнуть зимой в круглогодичном корпусе, не выходя из которого можно поесть в кафе, поиграть в бильярд и попариться в сауне (600 грн за два часа).

Стоимость: двухместный "стандарт" - от 900 гривен в сутки, "полулюкс" - от 1150 гривен.

Фото: Отель на побережье Азовского моря (edem-garden.com.ua)

К слову, на зимние каникулы лучшие отели на Арабатской стрелке, которые принимают гостей круглогодично, уже заполнены или полностью, или свободными остались всего пара номеров. Поэтому, если хотите успеть забронировать комфортное жилье по выгодным ценам, стоит планировать путешествие заблаговременно.

Напомним, ранее мы сравнивали цены и сервис на известном бальнеологическом курорте Моршин.

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