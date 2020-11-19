Термальные источники и спа-курорт: комфортная локация в Украине для отдыха в межсезонье

Фото: Курорт термальных вод в селе Косонь (ukraine-resorts.com)

Цены и места для отдыха неподалеку от села Косонь на Закарпатье

Термальные воды Закарпатья широко известны среди украинских туристов. Сюда особенно часто едут осенью и в начале зимы для оздоровления и полноценного отдыха как во время отпуска, так и на короткий уикенд.

Осенью экскурсий в Карпатах становится меньше, но термальный отдых остается актуальным в любую пору года. На Закарпатье есть несколько локаций для такого вида отдыха. Один из известных - курорт Косино неподалеку от села Косонь в Береговском районе Закарпатья. Здесь можно остановиться как в мини-отелях, так и в большом комплексе или у владельцев частных усадьб.

Хотя из-за карантина выходного дня многие спа-центры работают с ограничениями, местный курорт с бассейнами открыт к посещению. Также можно забронировать и отельные номера. Об этом РБК-Украина рассказали в одном из местных комплексов отдыха. По информации сотрудников отеля, номера стоит бронировать заранее, а в течение нескольких суток нужно внести 100% от суммы.

Также на сайте одного из местных отелей заверяют, что по состоянию на сегодня бассейны открыты к посещению с соблюдением дистанции и других карантинных ограничений. Там напомнили, что в термальной и пресной хлорированной воде COVID-19, согласно данным ВООЗ, не распространяется.

Особенности "термального" отдыха на Закарпатье

Термальные воды Закарпатья имеют оптимальный минеральный состав и температуру, которые хорошо подходят для общего оздоровления организма. Они относятся к высокотермальным хлоридно-натриевым водам средней минерализации и наполнены полезными микроэлементами.

Эти воды также применяют для лечения различных заболеваний. Конечно, делать это стоит только после консультации с врачом. Как утверждается, термальные воды помогают при некоторых болезнях с опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, периферической нервной системы и при некоторых болезнях печени.

Фото. Село Косонь (ecohotels.in.ua)

Местная минеральная вода в Косино подается по одной из трех эксплуатируемых ныне скважин на Закарпатье. Эти источники обнаружили в 80-х годах прошлого века советские геологи при поиске нефтяных месторождений.

Сегодня термальная вода поступает из залежей минеральных подземных термальных вод, которые проходят через Францию, Австрию, Швейцарию, Балканский полуостров. Подается вода в "естественном" состоянии при температуре +41-42 °С.

На местном курорте есть семь различных бассейнов с термальными и пресными водами. Например, изумрудный бассейн, "Золотой кран здоровья Косино", бассейн "Инь-Ян", "Ванная Кнайпа" и другие.

Фото: Классический плавательный бассейн в Косино (kosino.ua)

На территории одного из комплексов также есть крупнейшие в Украине фонтаны-джакузи с "кофе", "вином", "пивом" и фонтан-иллюзия "Золотой кран здоровья" высотой 15,5 метров.

Цены за пользование бассейнами:

Взрослые – 450 грн/3 часа, 900 грн/день.

Рекомендуемое время проведения в бассейнах: по 15-20 минут три раза в день. Рассмотрим основные местные термальные бассейны подробнее.

"Изумрудный" бассейн

Здесь можно находиться одновременно в теплой воде и на свежем воздухе в любое время года. В бассейне есть сиденья с гидромассажем для спины и ног, подводный массаж для нижней части тела, две гидроподушки для эффективного массажа верхней части тела.

"Золотой кран здоровья"

Это большой термальный бассейн с фонтанами-джакузи, выполненными в виде кофе, пива и вина – традиционных напитков этого края. Вода льется из большого крана высотой 15,5 метров. Он построен так, что когда впервые смотришь на него, создается впечатление, что кран якобы "завис" в воздухе.

Фото: Бассейн "Золотой кран здоровья" (kosino.ua)

"17 шагов здоровья"

Особой популярностью пользуются ванные Кнайпа. Это своеобразный мелкий бассейн, в котором через каждые 1,5-2 метра резко меняется температура воды.

Еще одна особенность бассейна в том, что его дно выложено мелкими камешками, что усиливает массажный эффект процедуры.

Фот: Ванная Кнайпа (tsikaviy-svit)

Бассейн "Инь-Ян"

Еще один из интересных бассейнов - Инь-Янь. Рекомендуется находиться по 20 минут в каждой ванной, в которых температура воды существенно отличается.

"Королевские" сауны и пещеры

Кроме термальных бассейнов, в курортном селе туристам предлагают посетить комплекс саун. Их здесь пять видов: эвкалиптовая, римская, травяная, венгерская, хамам. Кроме того, гостям предлагают посетить ледяную и соляную пещеру. Которые, как утверждается, также способствуют оздоровлению организма.

Где остановиться вблизи курорта и сколько стоит жилье

Можно остановиться в отеле, который расположен на территории комплекса, или в поселке Косино (1,5 километра от бассейнов), также - в городке Берегово (20 км). Здесь есть как гостиничный комплекс, так и частные усадьбы и мини-отели.

Выбор жилья - достаточно широкий. Но стоит обратить внимание на то, что большинство гостиничных комплексов и усадьбы находятся не в самом селе, а в соседних населенных пунктах. Приведем несколько примеров размещения с ценами на даты 5-6 декабря 2020 года.

Фото: Один из термальных бассейнов (tsikaviy-svit)

Отель "Золота пава" (Берегово): стандартный двухместный номер с 1 двуспальной кроватью или двумя отдельными кроватями - 800 гривен. "Полулюкс" - 950-1050 грн.

Комплекс "Villa Елена" (село Яноши): семейный номер на троих взрослых - 450 грн-600 грн. "Полулюкс" для двоих взрослых - 450 грн.

"Sting Hotel & Event Palace" (село Велика Добронь): стандартный двухместный номер - 660 грн. Двухместный номер "делюкс" - 520 грн. Стоимость завтрака с человека (оплачивается отдельно) - 120 грн.

Термал-отель "Iváncsó Birtok": номер "семейный" для двух людей - 8400 в сутки. Номер "Мансарда Делюкс" - 7200 грн в сутки для двух человек. Номер "стандарт" - 6000 грн на двоих в сутки.

Дом для отдыха French Town (Берегово): отдельный дом с одной спальней - 1400 грн.

Бутик-шале ART (село Яноши): двухместный номер с одной широкой двуспальной кроватью - 1235 грн. Стандартный трехместный номер с кондиционером - 1256 грн. Двухместный "делюкс" с балконом и собственной ванной комнатой - 1333 грн.

На курорт Косино можно найти различные варианты отдыха и оздоровления. Сюда также можно приехать на уикенд в рамках мини-туров и экскурсий выходного дня.

Напомним, ранее мы писали о малоизвестной локации на Закарпатье с термальными источниками для комфортного отдыха.

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