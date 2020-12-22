Спа-отдых и бассейны: сравниваем цены и сервис на известном украинском курорте

Фото: Отдых в Моршине (коллаж РБК-Украина)

Как выбрать санаторий или отельный комплекс в Моршине

Один из популярных видов отдыха зимой - поездки на курорты с минеральными водами: в этот период многие украинские туристы чаще рассматривают для себя размеренный отдых и оздоровление.

Один из самых знаменитых бальнеологических курортов Украины – Моршин в Львовской области. В самом Моршине проживает около 6 тысяч человек. Примерно столько же людей могут вместить санатории и пансионаты курорта. Рассказываем об особенностях отдыха на курорте минеральных вод в 2021 году.

Рассказываем об особенностях отдыха на курорте в 2021 году - какая минеральная вода здесь есть, какие виды отдыха предлагают местные гостиницы и санатории, сколько стоит размещение и где можно заказать дополнительные услуги.

Где остановиться в Моршине: главные локации

Первых отдыхающих курорт начал принимать еще в 1878 году. Сейчас в местных здравницах можно не только отдохнуть и поправить здоровье минеральными водами с уникальным составом, но и пройти полную диагностику и необходимый курс лечения, включая реабилитацию после тяжелых болезней.

Многие едут в Моршин далеко не один раз: судя по отзывам туристов, они часто любят возвращаться на этот курорт снова.

Также здесь можно расслабиться в спа: поплавать в бассейне, попариться в разнообразных саунах, получить курс массажей и ухода за телом и даже пройти курс психотерапии.

Главная здравница, которой принадлежит общекурортный бювет минеральных вод – санаторно-курортный комплекс "Моршинкурорт". В его состав входят санатории "Лаванда", "Жемчужина Прикарпатья", "Днестр", "Черемош", "Свитанок", а также бальнеогрязелечебница.

Стоимость путевки в эти санатории стартует от 665 гривен за одного в сутки.

Фото: Один из оздоровительных комплексов Моршина (facebook.com/st.charbel)

Впрочем, в Моршине есть множество других здравниц и пансионатов, которые получают высокую оценку отдыхающих за сервис и услуги: "Одесса", "Аркадия", "Санаторий Моршинский", "Санаторий "Мраморный дворец", "Борис", "Моршин".

Основные типы минеральной воды в Моршине

Несмотря на то, что некоторые местные санатории еще напоминают сервис двадцатилетней давности, в городе можно найти множество здравниц и пансионатов, которые удовлетворят самые высокие требования. Кроме того, зная, как принимать "свою" воду, будет вполне удобно остановиться в отеле или частных апартаментах.

В Моршине есть три типа минеральной воды: №1, №4, №6.

Вода из источника №1 - сульфатно-хлоридно/магниево-натриевая с уровнем минерализации 165 г/л.

Вода из источника №6 – хлоридно-сульфатная/калиево-магниево-натриевая с уровнем минерализации 238 г/л. Это рапа, которую разводят и принимают для лечения органов пищеварительной системы и очисти организма, снятия воспаления и укрепления иммунитета.

Фото: Во время отдыха в Моршине можно попробовать кухню Прикарпатья (facebook.com/st.charbel)

В источнике №4 – гидрокарбонатная кальциевая вода, которая отличается слабой минерализацией - 0.17 г/л. Ее принимают для оздоровления почек и мочеполовой системы.

В городе работает бювет, в котором подается специально отфильтрованная вода, в которой сохраняются все основные микроэлементы. Вода подается подогретой и разведенной из трех источников, а отдыхающие могут принимать ее в концентрации и количестве, которые предписаны врачом.

Многие здравницы в Моршине имеют собственные бюветы, поэтому далеко за минеральной водой ходит не нужно.

Куда отправиться на экскурсии

В центре Моршина расположен железнодорожный вокзал, который объединяет город со Львовом и Ивано-Франковском.

К слову, до города Стрый всего 10 километров, до бальнеологического курорта Трускавец – 45. Туристы, отдыхающие в Моршине, часто отправляются во Львов, Ужгород или Мукачево на уикенд.

Фото: Номер в одном из местных отелей (скриншот booking.com)

В городе можно найти агентства, которые предложат экскурсии по карпатским достопримечательностям: к скалам Довбуша, на Синевирское озеро, Боржавской полонине, к уникальному скальному комплексу - крепости Тустань. Можно также поехать в село Выгода, где предлагают оригинальное развлечение для туристов - катание на карпатском трамвае, который курсирует по старой узкоколейке посреди горных пейзажей.

Впрочем, во время зимнего отдыха туристов интересуют и горнолыжные развлечения – спуститься со снежных гор можно в Буковеле или Ворохте (до 3 часов пути от Моршина).

Где поплавать в бассейне: сравниваем условия

Поплавать в бассейне в Моршине можно в одном из нескольких местных санаториев - "Одесса" или "Святой Шарбель". Рассмотрим сервис, цены и формат отдыха в этих комплексах.

Формат и особенности. Санаторий "Святой Шарбель" – одна из новых здравниц курорта.

Главный профиль санатория - лечение болезней системы пищеварения, эндокринной системы, сосудов и сердца. Также этот комплекс выбирают для снижения веса и нормализации обмена веществ. Еда в ресторане – диетическая, но приготовленная по рецептуре кухни Прикарпатья.

Фото: Бассейн в одном из основных отельных комплексов (скриншот booking.com)

У комплекса есть свой бювет минеральной воды, а также спа-центр с большим разнообразием услуг оздоровления и красоты, с джакузи и бассейном. Также можно попариться в бане: карпатская, русская, паровая, в хамаме. Или - поплавать в бассейне с горячей водой под открытым небом.

Бассейн в комплексе - крытый: 20 на 6 метров.

Стоимость: при поселении по базовому тарифу – от 2000 гривен при одноместном размещении с трехразовым диетическим питанием, сопровождением врача и спа-услугами.

Пансионат "Одесса" находится поблизости от санаториев "Жемчужина Прикарпатья", "Днестр", "Черемош".

Формат и особенности. В "Одессу" едут для спокойного релакс-отдыха, а также для улучшения состояния при болезнях опорно-двигательного аппарата (бассейн, озокерит), органов дыхания (соляная комната), мочеполовой системы, органов пищеварения.

У пансионата есть собственный бювет минеральных вод.

Фото: Еще один популярный отельный комплекс в Моршине (facebook.com/odesahotel)

В комплексе находится бассейн размером 14 на 4 метров, который открыт также для посетителей из других санаториев. Особенность этого бассейна – он с минеральной водой "Моршинская".

Стоимость: при проживании пользование бассейном входит в стоимость номера – от 800 гривен за человека в двухместном "стандарте" (3-разовое диетическое питание включено).

Нередко побывавшие в Моршине на лечении выбирают этот курорт для следующих поездок. У курорта сформировалась своя "аудитория": часто те, кто был на отдыхе в местных санаториях или отелях, приезжает сюда снова.

Здесь можно выбрать отдых на разный вкус и кошелек: проконсультировавшись с сотрудниками местных отелей или выбрав жилье в частном секторе, можно подобрать вариант, который устроит вас и по цене, и по сервису.

Напомним, мы также ранее сравнивали цены и сервис на термальный отдых в Берегово.

Также предлагаем почитать о трех лучших маршрутах по Харьковской области для знакомства с регионом.