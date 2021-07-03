Красота Прикарпатья. Большой маршрут по Ивано-Франковщине, который откроет регион под новым углом

2000 километров по лесам, горам, воде, небе и под землей

Самый живописный регион Украины. Это утверждение давно прижилось на Ивано-Франковщине. И, откровенно, давно не давало мне покоя. Объехав всю страну, я не раз бывала на Прикарпатье и вдохновлялась его туристическими прелестями. Но всегда оставался какой-то привкус таинственности и нераскрытости.

Поэтому в этом сезоне с Tour De Ukraine у нас была конкретная цель – максимально познать спектр эмоций, которые генерирует безумная природа и культура этого края. И уже традиционно составить реальный маршрут, в котором каждый из будущих путешественников найдет свои локации. Поехали?

Видео: Ивано-Франковская область: фильм от Tour de Ukraine

Ивано-Франковск

Уже по традиции стартуем из центра региона. Ивано-Франковск - младший и более уютный "брат" Львова. Так его зову не я, а большинство украинских гидов.

Сразу сдам вам самую высокую панорамную точку. Волчинецкие горы – живописная локация покутской возвышенности, которая даст возможность охватить взглядом весь Прикарпатский центр.

Фото: Франковская ратуша (Виталий Зубрицкий / для РБК-Украина)

Каменистые холмы расположены вблизи села Волчинец на окраине Ивано-Франковска. И из них уже можно увидеть 8 вершин Карпатских гор. С недавних пор они обустроены для туристов удобными и романтичными смотровыми площадками.

Фото: Ивано-Франковск, самая короткая улица города (Виталий Зубрицкий/для РБК-Украина)

Добраться до Ивано-Франковска сегодня очень удобно и всеми возможными видами транспорта, в любое время года.

Исторический центр города - всего в 10-15 минутах пешей прогулки от раритетного железнодорожного вокзала, и он очень удобен для туриста. Ведь все старинные и колоритные прелести сосредоточены в радиусе километра. И в этом историческом кругу можно провести целый день.

Фото: Областной художественный музей в старейшей церкви города (Виталий Зубрицкий/для РБК-Украина)

Первый Франковск был шестиугольным фортом, и остатки тех стен еще теперь можно увидеть в центре, в интересном месте "Бастион", сочетающем исторические стены с сувенирной ярмаркой.

И, конечно, во Франковске есть где отдохнуть. Кофе, вкусная кухня, атмосфера релакса - все это слилось на любимом горожанами бульваре "Стометровка" и отразилось в городском романтическом "море".

Галич

Большой и величественный экономический, культурный, духовный центр Древней Руси, главный город Галицкого, а затем и Галицко-Волынского княжества. Это древний, более чем тысячелетний Галич.

Он находится всего в 20 минутах езды от Ивано-Франковска. Сегодня это тихий и провинциальный городок, но если вы путешествуете по региону, непременно заедьте сюда. Город может немало рассказать об истории края и Украины в целом. Именно этому, ныне небольшому городку, своим названием обязан исторический регион Галичина.

Фото: Галицкий парк (Виталий Зубрицкий / для РБК-Украина)

Прямо над современным центром Галича, на высоком замковом холме, на вас смотрит башня здешней мощной крепости. Когда-то она была одной из самых стойких на Галичине.

А вот детали жизни этой эпохи вам могут рассказать в историческом центре бывшего княжеского города. Сегодня это село Крылос в 7 километрах от Галича.

Сейчас там, где когда-то проходило посвящение монархов и где собственно зародился Галич, стоит эффектный и интересный исторический заповедник и даже частично воссозданы декорации старого города. Поэтому немного пофантазировать, внимательно слушать экскурсовода, и вот вы уже в 12 веке, в Древнем Галиче.

Фото: Галицкий форт (Виталий Зубрицкий / для РБК-Украина)

Все это историческое наследие кстати находится на заповедной территории Галицкого национального природного парка.

И это тоже обязательная остановка. В его пределах проложено немало туристических маршрутов и эколого-познавательных троп и работает крупнейший в Украине "Центр реабилитации диких животных".

Фото: Галич (Виталий Зубрицкий/для РБК-Украина)

Олени, косули, муфлоны, медведи, лисы, волчица, стая аистов и еще целая коллекция хищных птиц. Для них это своего рода зоологический парк-санаторий. Взаимодействие с животными, и даже просто наблюдение гарантированно поднимает настроение и тонус.

"Карпатский трамвай"

Следующая остановка на маршруте - село Выгода. И этот туристический маршрут я давно и уверенно называю самым легким в Украине, потому что здесь между вами и горами - всего несколько трамвайных остановок.

Посреди бойковских сел, горных потоков и лесов притаилась старейшая узкоколейная железная дорога Украины. История ее - в корнях грохочущего здесь уже несколько веков деревообрабатывающего промысла. Поэтому непременно загляните в колоритный домик в баварском стиле.

Фото: Карпатский трамвай на маршруте (Виталий Зубрицкий / для РБК-Украина)

Это самое старое здание поселка, и когда-то там жил австрийский барон Леопольд Фон Поппер. Он и основал Выгодскую узкоколейку. А теперь в его доме расположился очень современный музей естествознания. Поэтому быстренько на экскурсию, изучать язык местных птиц и считать возраст деревьев.

А затем - сразу на перрон. Теперь лесорубов потеснили туристы. И раритетной узкоколейкой уже 20 лет курсируют странствующие вагончики "Карпатского трамвая".

Фото: Карпатский трамвай, резиденция барона Фон Поппера (Виталий Зубрицкий/для РБК-Украина)

Трамвайчик неспешно везет вас мимо горы Церковище, болота-заповедника Ширковец и вдоль берегов экологически чистой реки Мизунка, полной стремительных каскадов. А еще вас непременно завезут к современным бойкам и угостят вкусным локальным сыром. Уверенно могу вам сказать, что среди всех трамвайных путей страны у этой - самые эффектные остановки. Поэтому смело отправьтесь в этот трип.

Коломыя

Ивано-Франковщина - край мультикультурный, и этот регион до сих пор бережет и культивирует традиции не одного этнографического уголка Украины. Бойковщина, Гуцульщина, Ополье, Покутье. Их быт, привычки, язык иногда совсем не понятны жителям остальных регионов, но они однозначно манят культурным шармом.

Наше культурное турне стартовало из Коломыи. Сразу скажу вам, что этот городок стоит хотя бы нескольких дней. Ведь сам по себе похож на антикварный архитектурный салон. А мы заглянули в его самый топовый и единственный такой в мире, Музей писанковой росписи.

Фото: Музей писанковой росписи, Коломыя (Виталий Зубрицкий/для РБК-Украина)

Вряд ли можно не заметить гигантское цветное яйцо в 200 раз больше тех писанок, что мы привыкли видеть в корзине на Пасху.

А что там внутри? А там еще 3000 писанок только в экспозициях. И они постоянно меняются, потому что коллекция музея насчитывает в четыре раза больше ярких яичных полотен из всех регионов Украины и мира.

Косов

Понемногу продвигаясь в горы, ремесла приобретают практичность. Строя культурный трип, вам однозначно стоит заглянуть в Косов. Это старый гуцульский городок аккуратно вписался в невысокое межгорье. И, кстати именно эти ближние горы определили то, чем будут славиться и заниматься местные мастера.

Бугры вокруг Косова и прилегающих сел полны залежей глины. Поэтому совсем не удивительно, что здесь так давно и стремительно начало развиваться гончарство. Кувшины, горшки, миски.

В косовских селах еще с 18-ого века лепили все нужное для быта. Но прежде украшали печи особыми изразцами. Их сегодня можно встретить в музеях Кракова, Бухареста, Вены.

Фото: Косовская керамика (Виталий Зубрицкий / для РБК-Украина)

Теперь Косовская керамика официально в списке культурного наследия ЮНЕСКО.

А в месте, где она зародилась, работает современный и интересный музей, где вас научат отличать предметы с забавными историческими названиями. И непременно еще советую напроситься в мастерскую к одному из керамических дел мастеру.

Фото: Аутентичные керамические изразцы Косова (Виталий Зубрицкий/для РБК-Украина)

Планируйте этот невероятный и свой личный Tour de Ukraine, открываем Украину вместе, ведь она того стоит! Ну амы в следующей части материала об Ивано-Франковщине расскажем о Днестровском парке, Манявском монастыре и чудодейственной воде Манявского источника, Яворове и других увлекательных локациях.

Предлагаем также почитать колонку главы ГАРТ Марьяны Олеськив о том, куда стоит поехать в путешествие по Украине этим летом.

Также аналитик Агентства туристических инициатив Игорь Чава перечисляет три города Львовской области, с которых стоит начать знакомство с регионом.