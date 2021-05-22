Термальные источники и первые туристы: как зарождался знаменитый курорт Арабатская Стрелка

О целебных свойствах природы региона было известно несколько столетий назад

Территории Арабатской Стрелки и Геническа уже давно стали туристическим мини-регионом и известным курортом, а за последние годы местность стала еще и полноценной круглогодичной рекреацией.

У этих территорий - очень интересная и насыщенная событиями история, а популярность среди туристов локация обрела уже давно. Но насколько давно? Точного ответа на этот вопрос долго ни у кого не было. Впрочем, было ясно, что восприятие Арабатки как курорта берет свое начало явно еще до строительства первых пансионатов.

Я вместе с единомышленниками начал искать информацию, обратившись к настоящему профессионалу своего дела - генеалогу, краеведу, историку и просто человеку, который очень любит свою местность – Ирине Здоровцовой. Благодаря ее труду удалось найти по-настоящему эксклюзивный материал, который вы не найдете ни в одном путеводителе или туристическом ресурсе.

О бальнеологическом эффекте курорта знали еще 300 лет назад

5000 лет тому назад - именно этот период указывают археологи, говоря о находках древних захоронений в Счастливцевом. В те времена на территориях современной Арабатки и Геническа люди занимались рыболовством и просто не могли не купаться в море. А возможно, и на пляжах загорали.

Фото: Термальные источники Арабатки (Олексий Войцеховский)

Поэтому можно сказать, что первые путешественники в этой местности появились задолго до нашей эры. Но вернемся к периоду, когда об этой территории начали вспоминать в рекреационном контексте. Первое документально подтвержденное упоминание датируется 18 столетием. Именно в 1737 году адъютант командующего войсками, занявшими Крым, генерала-фельдмаршала П.П. Ласси, писал:

"При входе наших войск на Арабатскую стрелку они нашли там ключ воды желтоватого цвета, вкуса несколько горького. Все пившие эту воду ощущали некоторого рода опьянелость и одурение, которое скоро миновалось. Ясно, что это был минеральный источник". Манштейн Х. Г.

Получается, что бальнеологический аспект Арабатки был известен почти 300 лет назад, задолго до проведения геологической разведки, в результате которой возникли современные термальные и минеральные источники. Это также подтверждает, что подземные воды могут находить путь на поверхность без участия человека. Впрочем, есть и другие подтверждения этого факта.

"Путеводитель по Крыму для путешественников, 1874 год"

Сейчас Арабатку рассматривают как хорошее место для реабилитации после заболевания органов дыхательных путей, а также для их профилактики.

Местный климат воспринимается как один из ценных бальнеологических ресурсов, предоставленных природой. То, что испарение морской воды и воды залива Сиваш дает максимальную концентрацию йода в воздухе, было хорошо известно нашим предкам.

В.Х. Кондараки "В память столетия Крыма"

Главный бальнеологический ресурс Арабатки - термальные источники. Во многих исторических источниках указывается, что люди узнали о них в 50-60 годах прошлого столетия. Однако горячие источники, Сивашские грязи и рапа были открыты гораздо раньше.

Путеводитель, под ред. К. Ю. Бумбера, Л.С. Вагина, 1914 год

Уже тогда было понятно, что у этих территории - большой потенциал, и если бы не череда всем нам известных исторических событий и катаклизмов, то на этом месте мог быть уникальный курорт еще в начале 30-х годов.

Ведь Геническ уже в те времена был достаточно развитым привлекательным для инвестиций, в том числе и иностранных. Даже несмотря на приоритет, который всегда отдавали побережью Черного моря.

Альманах-путеводитель по отечественным курортам и целебным местам, 1915-1916 годы

Крым Ч. 1, Ч. 2. Очерки Крыма. Проф. Н.И. Андрусова, А.С. Башкирова, С.А. Зерновая

Получается, популярное ранее мнение о том, что период становления Арабатки и Геническа приходится на середину 20 века, не совсем верно. Если опираться на исторические данные, то все началось гораздо раньше, и могло развиваться совсем другим путем.

Фото: Стрелковое, Арабатская стрелка (wikipedia.org)

Проанонсирую также следующую историю о том, как еще до 1917 года отважные путешественники решили проехать на автомобиле марки "Benz" из Петербурга в Крым, через Геническ и Арабатку, по которой тогда проходил почтовый тракт в Керчь. Это интересная история, подробности которой знает только краевед Ирина Здоровцова. Но об этом - позже.

Думаю, с учетом большого количества найденных архивных материалов, стоит продолжить рассказ об истории популярного сегодня курорта. Кое-что интересное о становлении Арабатки в дореволюционный период расскажем в следующей публикации.

Напомним, мы писали, куда поехать на Арабатскую Стрелку для отдыха весной.

Также предлагаем почитать интересные факты о заливе Сиваш на Азовском море.