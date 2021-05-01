Весна на Арабатке: лучшие локации морского побережья, где уже ждут туристов
Поездка на Азовское море в мае - одна из лучших идей для выходных
Отдых на море весной - прекрасная идея для тех, кто соскучился за побережьем Азова за время холодов. Круглогодичный курорт Арабатская Стрелка и Геническ - одни из лучших мест для пасхальных выходных и майских праздников.
Но какие места для весеннего отдыха лучше выбрать? Куда поехать на пикник и заодно насладиться потрясающими видами на море? Предлагаю вам список лучших мест для отдыха в эти праздничные дни.
Особенности поездки на Арабатскую Стрелку: что стоит знать
Перечислим главные особенности Арабатской Стрелки весной:
- небольшое количество туристов, что позволяет отдыхать безопасно;
- приемлемые цены в гостиницах за счет того, что "пик" сезона будет позднее;
- близость исторических локаций и возможности для экскурсий и активного отдыха.
Арабатка обладает одним очень важным преимуществом, актуальным для туристов в это время года. Речь идет о больших территориях, которые практически не заполнены людьми. Это может стать одним из аргументов в пользу проведения выходных в регионе с учетом нынешней эпидемиологической обстановки.
Фото: Весна на Арабатской Стрелке (Алексей Войцеховский)
Здесь вы сможете найти для себя огромное количество вариантов, где остановится для проживания или куда сходить, и при этом не пересекаться с большим скоплением людей.
Насыщенный йодом морской воздух будет совсем нелишними, ведь это очень полезно как для лечения, так и для профилактики заболеваний дыхательных путей. А интересные места и достопримечательности Арабатки позволят вам провести время интересно, пользой и получить незабываемые впечатления.
Храмы и исторические локации
В связи с приближающимся праздником, самым актуальным станет посещение служб в кафедральном соборе Рождества Богородицы, который находится в Геническе и храма святого Георгия Победоносца в Генической Горке.
Фото: Храм в Генгорке (Алексей Войцеховский)
Кроме религиозного аспекта, здания этих церквей являются местными историческими и культурными достопримечательностями, поэтому степень вашей религиозности не имеет совершенно никакого значения, а двери храмов открыты для всех. Особенно - в праздник Пасхи.
Природа: проливы, озера и заливы
Набережная пролива Тонкий в Геническе. Возможно, она покажется запущенной и неухоженной (отчасти так и есть), но там открываются потрясающие виды, особенно - с железного моста, который является курортным символом города. Отличное место для прогулки – вы точно не пожалеете.
Залив Сиваш интересен в любое время года, но с наступлением весны там очень красиво. И самым лучшим способом исследовать эту локацию будет запись на экскурсию в один из местных экскурсионных клубов.
Фото: Генический мост (Алексей Войцеховский)
Если же вы хотите охватить все и сразу, при этом приобщиться к локальной Азовской кухне и Геническим рецептам, то гастрономическая экскурсия станет лучшим выбором. Где бы вы ни остановились, обязательно посетите легендарное Розовое озеро. Уже сейчас там можно увидеть просто инопланетные пейзажи, сделать отличную фотосессию и набрать уникальной розовой соли.
Фото: Розовое озеро - "жемчужина" Приазовья (namori.com.ua)
К слову, на Арабатке есть еще и Зябловское озеро. Советую обратить внимание и на него, так как этот водоем не уступает по своей красоте более известному Розовому, а в некоторых моментах и превосходит его.
Термальный отдых и озера
Радоновые термальные источники являются главной и круглогодичной достопримечательностью. Также очень важны в бальнеологическом аспекте. Всего на территории Арабатской Стрелки - три месторождения, и каждое находится в одном из населенных пунктов.
Фото: Разнообразие озер - одна из особенностей региона (Алексей Войцеховский)
Принято считать, что самым интересным и развитым в контексте инфраструктуры на сегодняшний день является месторождение Чокрак, а также - комплекс Арабатские термы, построенный на его месте в поселке Стрелковое. Там же находится и легендарное Глицериновое озеро.
Еще одно волшебное место для посещения или пикника на природе - обрывы залива Сиваш. Это нечто просто невероятное. Но не забывайте, что такую красоту негоже портить оставленным мусором, пластиковыми и стеклянными бутылками, поэтому отдыхайте культурно и обязательно убирайте за собой!
Фото: Обрывы залива Сиваш - место величественной красоты (Алексей Войцеховский)
Ну и, конечно, все морское побережье Арабатки станет великолепным местом для разнообразного отдыха, а если позволят погодные условия, то и для купаний. Загорать вам точно не помешает никакая погода.
А если морская вода в мае не успеет прогреться до комфортных для вас температур, то искупаться всегда можно на Соленом озере в Счастливцевом или в же горячих источниках.
Я постарался рассказать о самых интересных и значимых локациях региона, но на самом деле их намного больше. И, вполне возможно, что какую-то из забытых мной вы откроете для себя самостоятельно. Хорошего отдыха, светлых праздников и крепкого здоровья!
Напомним, ранее мы писали, какие локации для путешествий в Украине станут для вас настоящим открытием.
Также сообщалось, какие места для пикника рядом с Киевом стоит выбрать для отдыха на природе.