Низкие цены и новые отели: когда начнется сезон отдыха на море в Украине

Прогнозы и главные тренды внутреннего туризма на 2021 год

Отдых на море в Украине летом - актуальный вопрос даже сейчас, во второй половине зимы. Уже есть смысл оценить перспективы оздоровительного сезона 2021 года и спрогнозировать, как пройдет новый период отдыха на Черном и Азовском морях.

Тем более, что жаркое летнее солнце, насыщенный ионами йода морской воздух и благоприятный климат наших курортов может стать хорошим местом для отдыха именно во время пандемии.

Мы опросили более 100 владельцев отелей из Арабатской Стрелки (Генгорки, Счастливцево и Стрелкового), Бердянска, Кирилловки, а так же курортов Черного моря. Полученная нашим сервисом обратная связь позволяет давать весьма оптимистичные прогнозы относительно нового сезона на море в 2021 году.

Фото: Отели и пансионаты на Черном и Азовском морях готовятся к новому сезону (booking.com)

Интересно, что все без исключения опрошенные респонденты заявили: они активно ведут подготовительные работы: приводят в порядок территории оздоровительных заведений, некоторые расширяются, увеличивая количество номеров. Старт сезона, по крайней мере на Арабатской Стрелке, местные отели планируют на 1 мая.

Что изменилось в период межсезонья

Прежде всего за период 2020 года и уже в 2021-м кардинальным образом меняются тенденции внутреннего туризма, который по-прежнему продолжает оставаться на повестке у большинства туристов. Ажиотаж, вызванный мировой пандемией, понемногу стихает.

Это связанно со многими причинами. Основная из них состоит в том, что общество привыкает к любым условиям, а людям свойственно адаптироваться. Исходя из опыта предыдущего сезона, можно предположить: в туристической сфере вряд ли будут вводить новые жесткие ограничения, включая полный запрет на работу оздоровительных заведений.

Фото: Терраса кафе одного из отелей в Геническе (booking.com)

По словам владельцев оздоровительных учреждений и частных домовладений, наблюдаются осторожно-оптимистичные прогнозы по статистике предварительного бронирования - номера для отдыха летом туристы понемногу ищут уже сейчас. Особенные надежды возлагают на постоянных клиентов, которые приезжают к ним каждое лето на протяжении нескольких лет.

Какими будут цены на жилье у моря?

Спрогнозировать цены на жилье сегодня немного сложнее: ценообразование зависит от комплекса факторов. Но вряд ли будет кардинальный рост цен по сравнению с прошлым годом.

С учетом того, что все будут максимально заинтересованы в туристическом трафике, более вероятен обратный сценарий - различные акции и скидки для постоянных клиентов и программы лояльности для новых.

Локации внутри страны будут популярнее зарубежных

В этом году все так же будут существовать определенные препятствия для свободного и быстрого выезда на зарубежные курорты. В основном - из-за постоянно меняющихся требований по ПЦР-тестированию и бюрократических моментов, а также финансовых затрат на эту процедуру.

Кроме того, в новом сезоне будет актуален вопрос вакцинации. Судя по тенденциям, к сожалению, провести ее вряд ли успеют всем желающим. А тем временем многие страны уже стали отдавать приоритет именно тем туристам, которые прошли все этапы вакцинации против COVID. Это может стать препятствием для въезда туда, куда туристы привыкли ездить из года в год.

Фото: Спрос на отдых внутри страны может вырасти из-за новых требований к туристам в других странах (booking.com)

Поэтому вполне вероятно, что поездка на отдых в теплые страны обрастет дополнительной медицинской и бюрократической волокитой, и не у каждого будет время оформлять все необходимые документы для выезда.

Предполагаю, что отечественные рекреации, наоборот, окажутся в более выгодном положении. Ожидаю, что они станут еще более привлекательными для туристов.

Спрос на услуги может увеличиться

Владельцам всех видов бизнеса, прямо или косвенно связанного с туристической сферой, и особенно сектору оздоровительных учреждений, следует быть готовыми к значительному увеличению спроса на их услуги.

Считаю, что в этом году отдыхать поедут даже самые осторожные туристы и те, кто соблюдает все правила безопасности во время пандемии. Большинство туристов уже адаптировалось к ситуации с COVID, привыкли к санитарным требованиям, обрели некий психологический "дзен". Поэтому стоит быть готовыми к туристическому "буму" и встретить его во всеоружии.

Фото: Летом 2021 года туристы будут охотнее ехать на отдых, устав от ограничений (booking.com)

Люди, умеющие анализировать события, успели сделать правильные выводы по итогу прошлого сезона. Многим стало понятно, что нужно улучшить, перестроить, добавить или изменить для привлечения новых сегментов отдыхающих.

Многие мини-пансионаты и вовсе проводят перестройку и переходят в другой, более высокий уровень предложения. Те же, кто не уловил изменение основных трендов и тенденций, могут попытаться сделать это уже в этом сезоне.

Бронировать отели стоит заранее

Туристам следует учесть, что отечественные курорты не стоят на месте и постоянно развиваются. Та же Арабатская Стрелка в течение года трансформировалась в круглогодичный курорт и даже зимой принимает достаточно большое количество туристов, благодаря термальным источникам.

Многие рекреационные заведения нарастили сервис, увеличили площади, модернизировали инфраструктуру.

В прошлом году украинские морские рекреации приятно поразили многих достаточно высоким уровнем сервиса, развитой инфраструктурой и более доступными ценами при почти аналогичных условиях. Это стало настоящим сюрпризом для тех, кто обычно искал подобный отдых исключительно только за рубежом.

Фото: Отдых на Арабатской Стрелке летом (booking.com)

Поэтому считаю, что вопрос "ехать или нет" в новом сезоне рассматривать не стоит. Следует лишь точно понять, куда именно вам стоит поехать и где остановиться.

К слову, некоторые отели на море в Украине начали принимать заявки на бронирование еще в декабре 2020 года. Поэтому стоит заранее позаботиться о бронировании жилья, чтобы найти оптимальный вариант по цене и качеству отдыха.

Напомним, ранее мы писали, почему в межсезонье для гастротуризма стоит поехать на Арабатскую Стрелку.

Также предлагаем почитать о горячих термальных источниках Азовского моря для отдыха зимой.