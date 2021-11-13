Бургундия, Тоскана и Порту. Где дегустировать вино в Европе: лучшие локации и маршруты

Чем известен праздник "Божоле нуво" и как совершить путешествие по винным дорогам Франции, Испании, Италии и Португалии

Каждый год в третий четверг ноября ровно в полночь на французскую землю приходит "Божоле нуво" (Beaujolais Nouveau) — праздник молодого вина, который за последние годы распространился по Старому и Новому свету.

В этом году праздник выпадает на 18 ноября - еще можно успеть отправиться во Францию. Также можно выбрать один из винных маршрутов Европы, чтобы окунуться в тему винного туризма, который с каждым годом набирает популярность и в нашей стране.

Рассказываем о самых интересных виновных регионах и маршрутах Европы с древними традициями создания этого напитка.

"Божоле нуво". Как появился праздник молодого вина во Франции

Праздник "Божоле нуво" появился в середине 20 века во Франции в небольшом одноименном регионе к северу от Лиона. И появился он неспроста: вино из винограда сорта "гамэ", который традиционно выращивают в регионе Божоле, не входит в список великих вин и заметно уступает по качеству продукции виноделов Бургундии (Бургонь) и Бордо.

Дело в том, что Божоле не приспособлено к долгому хранению, зато созревает быстрее, чем бордо или бургундские вина. А еще это вино имеет богатый вкусовой и ароматический букет, и отлично веселит – как любое молодое вино.

Поразмыслив, виноделы Божоле решили обернуть недостатки своего продукта во благо и провозгласили третий четверг ноября праздником вина нового урожая. Рискнув однажды, они из не самого популярного вина создали модную традицию – Божоле буквально разлетается по ресторанам всего света, чтобы принять участие в мировом празднике молодого вина и "дня винодела".

Фото: Бургундия - Дорога великих вин (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Поехать во Францию на "Божоле нуво"– идеальный вариант отпраздновать этот день. Еще интереснее увидеть старт "нового винного года" в городке Божо: виноделы зажигают факел из виноградной лозы, с торжественным шествием выходят на городскую площадь, на которой загодя установлены бочки с молодым вином.

А в полночь из бочек начинает литься рекой вино. И это не образное понятие – праздник распития "Божоле нуво" продолжается до утра. В этот же день знаменитое молодое вино отправляется в путешествие по всему свету.

Бургундия. Дорога великих вин

Если вам захочется продолжить знакомство с винными традициями Бургундии, отправляйтесь на север, в путешествие по La Route des Grands Crus – винной дороге, которая протянулась из Дижона в деревушку Сантане. Это один из самых популярных во Франции винных маршрутов, в который входят 37 коммун с именитыми винодельнями. Недаром ее назвали "Дорогой великих вин" и "Елисейскими полями Бургундии".

Здесь можно продегустировать величайшие вина на фоне необычайно красивой природы. Холмы, засаженные виноградниками, простираются вдоль реки Сона. Еще в XII веке здешние монахи-цистерцианцы посадили первую виноградную лозу рядом со своей обителью, а к началу XIV века общая площадь виноградников уже достигла нынешних объемов – более 22 тыс. гектаров.

В 1937 году Совет департамента Кот-д’Ор создал этот маршрут для прогулок и дегустации вина. Бургундской дороге "Гран Крю" уже более 80 лет, ее занесли в список наследия ЮНЕСКО.

Фото: Виноградники Бургундии (Ирина Савина/для РБК-Украина)

По "Винной дороге" можно путешествовать на автомобиле – мы проехали весь маршрут за два дня. Это всего около 50 км, на протяжении которых мы делали остановки на винодельнях, устраивали пикники в виноградных полях, фотосессии и просто любовались окрестностями.

Можно приехать и поселиться в одной из деревень, чтобы ежедневно ходить пешком вдоль виноградников или крутить педали велосипеда – кому что по душе. В каждой деревеньке находится по несколько винных хозяйств, и часто при них есть небольшие отели.

Только представьте, как утром в распахнутые окна будут доноситься ароматы свежей мезги (выжимки перебродившего винограда). А вечером забронировать столик в ресторане, чтобы, наслаждаясь вкусом улиток и петуха в вине, сравнивать вкусы винтажей с разных склонов Бургундии.

Фото: Только представьте, как утром в распахнутые окна будут доноситься ароматы свежей мезги - выжимками перебродившего винограда (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Ла Риоха. Винные бойни и фонтан вина

Культура виноделия и потребления вина в Испании зародилась сотни лет назад. И несмотря на то, что молодежь чаще заказывает в барах пиво, вино остается важным пунктом культурного кода современных испанцев. Красная Риоха знаменита на весь мир – вкус местного вина известен далеко за пределами Испании.

Наверное многие видели фотографии с фестиваля "винная битва", который ежегодно в конце июня проходит в маленьком городке Аро. Каждый год "войска" селения Миранда де Эбро из провинции Бургос сражаются с "войсками" селения Аро из провинции Риоха. Они поливают друг друга из бутылок и водяных пистолетов вином, а заводила на этом празднике огромный брандспойт, который поливает всех вином из огромной бочки.

Фото: Осень - идеальное время, чтобы отправиться в Европу для дегустации вин (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Но осенью битвы стихают, проходит сбор урожая и наступает время, когда в спокойной тишине подвалов можно пробовать вино. Идеальное время, чтобы отправиться по винному маршруту Ла Риохи. Всего на ее территории разбросано 15 пешеходных маршрутов, с которых открывается захватывающий вид, на виноградники в предгорьях Горбеа. Но самый популярный – это винный путь из Логроньо, столицы Ла Риохи, вдоль реки Эбро.

Деревни и города вдоль маршрута предлагают всевозможные сорта вин: от мелких производителей до крупных старинных виноделен, которым насчитывается более 100 лет. Некоторые специализируются на определенных сортах вина.

Например, Сан-Асенсио - колыбель кларета. При этом везде можно попробовать вино из сорта Темпранильо:

молодое - "крианца": его выдерживают минимум год в бочках и несколько месяцев в бутылках;

"гранд резерва" - отборные вина исключительных урожаев, выдержанных не менее двух лет в дубовых бочках и три года в бутылках.

Фото: Риоха (или Ла-Риоха) - провинция и автономная область на севере Испании, граничащая со Страной басков (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Сицилия, Италия: более 5 сотен сорто вина

В Италии насчитывается более 500 сортов вина. Также здесь есть огромное количество винных маршрутов. Например, South Tyrolean Wine Road — известная 70-километровая дорога, идущая вдоль долины реки Адидже в Северной Италии через 15 коммун.

Знаковые винные регионы - Пьемонт и Тоскана: потрясающие виды на холмы с виноградниками и кипарисами кого угодно сведут с ума.

Дорога в Тоскане Nobile di Montepulciano начинается в городе Монтепульчано и 165 км тянется через долину с живописными виноградниками. Но если вы решитесь попробовать что-то действительно особенное, отправляйтесь в винный тур по Сицилии.

Согласно данным Итальянского совета по туризму, Сицилия – третий по значимости винодельческое и гастрономическое направление Италии после Тосканы и Пьемонта. Энотуризм на Сицилии сосредоточен возле одной знаковой точки – вокруг вулкана Этна. Этот бесконечно тлеющий вулкан возвышается на 3357 метров над уровнем моря.

Фото: Вина Сицилии в регионе Этна (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Шлейфы пара и дыма регулярно поднимаются из его кратеров и напоминают всем о его разрушительной силе – красавица Этна своими расплавленными потоками способна стереть с лица земли десятки городов.

В то же время сотни лет сицилийцы выращивают виноград на плодородных вулканических почвах, причем вкус вина из одного и того же сорта меняется от высот, на которых произрастает виноград. На нижних склонах Этны рождаются насыщенные вина с яркими вкусами, но чем выше, тем вино становится более минеральным с тонкими вкусовыми нотами.

Фото: На протяжении сотен лет сицилийцы выращивают виноград на плодородных вулканических почвах (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Вино из автохтонных сортов Нерелло Маскалезе и Нерелло Капуччо соревнуется с классикой Пино Нуар. Отличительная фишка винных маршрутов вокруг Этны – их можно исследовать не только на автомобиле, но и на поезде.

Фото: Вулкан Этна (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Вокруг вулкана была построена железная дорога Circumetnea протяженностью 111 км, по которой ездят электрички. Есть даже "Винные поезда", курсирующие по маршруту, в который включили одни из лучших виноделен региона. В цену билета включен проезд на поезде и дегустационные сеты, которые можно попробовать, сидя на вулкане с видом на склоны и бирюзовое море.

Портвейн из долины реки Дору

Родина портвейна – колоритный португальский город Порту, который раскинулся по обеим сторонам реки Дору. Вдоль ее извилистых и высоких берегов рассыпались разноцветные домики Рибейры – старого города с потрепанными черепичными крышами и маленькими балконами.

С моста Понти-ди-Дон-Луиш I открывается волшебный вид на реку и лодочки рабера, на которых раньше перевозили бочки с портвейном. На противоположной стороне в районе Вила-Нова-ди-Гая раскинулись бесконечные склады и погреба, в которых хранятся несметные сокровища и кровь Португалии. Это портвейн Taylor's, Graham's, Ferreira, Sandeman, Kopka – и это только самые известные названия торговых марок.

Фото: Порту - лодка для перевозки портвейна рабера (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Портвейном может называться только то вино, что сделано из винограда долины Дору и выдержано в бочках в Вилла-Нова-де-Гайя. Его история уходит в XI век, когда Генрих II Бургундский, женившись на дочери последнего короля Кастилии и Леон, получил в приданое территории вдоль реки Доро.

Здесь он развил виноделие, португальские вина стали продаваться в Англию, которая в те времена страдала от эмбарго вин из Бордо. Вина из Дору плохо переносили длительную морскую транспортировку, и кому-то пришло в голову добавлять в бочки с вином небольшое количество бренди. Благодаря этой идее родился совершенно новый напиток – портвейн.

Если попробовать портвейн 10-летней выдержки и старше, сладость в нем пропадает, а вкус вина стремится к крепкому бренди. Именно этот запах витает вдоль складов Вила-Нова-ди-Гая, куда не глянь – везде дегустационные залы манят прохладой погребов.

Откуда же привозят в эти подвалы портвейн? Это вино делают неподалеку – в долине реки Дору. Выше по течению на холмах и террасах раскинулись бесконечные виноградники. Река Дору протекает по глубоким долинам от границы с Испанией до Порто, вдоль склонов из сланцевых гор. Эти бедные суровые почвы были окультурены местными жителями, которые из года в год тут сажали виноградники.

Фото: Порту - склады Вила-Нова-ди-Гайя (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Зеленые летом и огненно-красные осенью виноградники создали уникальный ландшафт, внесенный в список ЮНЕСКО. Район славится своими прекрасными пейзажами, знаменитыми портвейнами, производимыми здесь уже не одно столетие. А еще здесь делают сухие столовые вина Дору, которые в последние десятилетия стали популярны и получили признание за границей благодаря качеству как красных, так и белых и даже розовых вин.

Интересная особенность винного маршрута вдоль долины реки Дору: по нему можно путешествовать на автомобиле, на поезде и на круизном кораблике, поскольку река судоходна от Порту до Барка-де-Альва, на границе с Испанией.

Идеально начать у пирса Вила-Нова-ди-Гайя и следовать по реке до Регуа – тут находится железнодорожная станция, от которой курсирует старинный паровоз. На нем можно отправиться в исторически-гастрономическое путешествие по извилистой железной дороге, бегущей по волнам виноградных лоз.

И обязательно запланируйте одну-две ночевки на винных поместьях, которые столетиями производят вино и портвейн Дору. В конце концов, что может быть лучше, чем попробовать бокал портвейна, наслаждаясь прекрасным вином краснеющих лоз долины Дору? Особенно если это делать на земле, которая производит это величайшее вино.

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