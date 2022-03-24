В школы Польши пошли тысячи детей из Украины. Учителей на пенсии просят вернуться на работу

В то же время много детей уже проходят онлайн-обучение в украинских школах дистанционно

Польские школы ищут новых учителей, так как в классы приходят десятки тысяч украинских детей-беженцев.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Notesfrompoland.

В середине марта в польских школах было зарегистрировано 42 500 украинских учеников, сообщил министр образования Пшемыслав Чарнек. Но эти цифры остаются небольшими по сравнению с примерно 600-650 000 детей, прибывших в Польшу из Украины с 24 февраля.

По оценкам министерства образования, если 500 000 украинских детей начнут посещать школы, их образование будет стоить 10 миллиардов злотых ежегодно.

Хотя многие из украинских учеников, которые уже поступили в польские школы, посещают обычные классы, в министерстве образования хотят, чтобы было создано больше специальных подготовительных классов для удовлетворения их потребностей.

Это "менее напряженная" и "наиболее гибкая форма", особенно для учеников, которые не говорят по-польски, сказал Чарнек. Он добавил, что такое обучение не означает отсутствие интеграции, которая все еще может иметь место в физкультуре и играх, а также в соревнованиях.

По словам министра, уже сформировано около 500 таких классов. Также подготовлены финансовые инструменты, обеспечивающие средства на создание новых, заверил он.

В польские школы приглашают педагогов, которые ушли на пенсию

В то же время в польских школах стала наблюдаться острая нехватка учителей в связи с наплывом детей из Украины. Там ищут новых педагогов и приглашают на работу тех, кто ушел на пенсию.

"Поскольку школы уже изо всех сил пытаются найти достаточно персонала, новые правила позволят бывшим учителям, получающим промежуточную пенсию, вернуться к работе в этих подготовительных классах. Учителям также будет разрешено работать сверхурочно по своему усмотрению и с разрешения регионального суперинтенданта", — пишет издание.

Тем временем профсоюз учителей страны предупреждает, что приток украинских детей-беженцев без достаточной государственной поддержки означает, что Польша "движется к образовательному цунами". По словам главы профсоюза, для этого еще может понадобиться до 50 000 новых учителей, и призвал повысить зарплаты педагогам.

Тем временем далеко не все дети из Украины начинают ходить в польские школы. В Украине поэтапно возобновляется онлайн-обучение, поэтому многие их выехавших в Польшу учеников уже проходят уроки дистанционно.

Напомним, ранее в посольстве Украины дали советы, как найти работу в Польше.