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Тайны истории: уникальный украинский заповедник открывается впервые за время карантина

Пятница 17 июля 2020 12:03
Тайны истории: уникальный украинский заповедник открывается впервые за время карантина
Фото: Цитадель Батуринской крепости (Олег Божко)
Автор: Катерина Гончарова

Почему стоит посетить Батурин на выходных

С 15 июля восстанавливают экскурсионное обслуживание туристов по всем объектам Национального заповедника "Гетманская столица" в Батурине Черниговской области.

Об этом сообщили на странице заповедника в Facebook.

Отмечается, что туристы отныне могут прослушать познавательные экскурсии во Дворце гетмана Кирилла Разумовского, доме генерального судьи Василия Кочубея, в музее археологии Батурина, цитадели Батуринской крепости, ознакомиться с временной выставкой "Ясновельможні гетьмани. Життя для України".

Тайны истории: уникальный украинский заповедник открывается впервые за время карантинаФото: Волшебный вид из цитадели Батуринской крепости на реку Сейм (Олег Божко)

Кроме того, здесь можно открыть для себя интересные факты о дворцово-парковом ансамбле гетмана Кирилла Разумовского и узнать тайны парка "Кочубеевского", ознакомиться с загородной резиденцией гетмана Ивана Мазепы - Гончаривкой.

Экскурсии в условиях карантина

Надо обратить внимание на то, что экскурсионная группа в помещениях музеев формируется до 5 человек, на их территориях – до 10 человек.

С собой обязательно надо иметь средства индивидуальной защиты. Надо также держать дистанцию и соблюдать правила поведения в условиях карантина, отмечается в сообщении.

Тайны истории: уникальный украинский заповедник открывается впервые за время карантинаФото: Цитадель Батуринской крепости воссоздали в оригинальном виде (Олег Божко)

"Приезжайте! Мы с нетерпением ждем вас в славной гетманской столице – Батурине!", - говорится на странице исторического комплекса.

Почему стоит посетить Батурин?

Это город, известный уникальным гетманским наследием. Батурин упоминается в исторических документах с 1625 года.

В 1648 году Батурин стал сотенным городом Черниговского, а впоследствии - Нежинского полка. В 1663 году здесь были подписаны известные из школьных учебников истории Батуринские статьи.

Тайны истории: уникальный украинский заповедник открывается впервые за время карантинаФото: Цитадель Батуринской крепости (Олег Божко)

Город известен как резиденция гетманов Левобережной Украины: здесь правили Демьян Многогрешный, Иван Самойлович, Иван Мазепа.

Трагическое событие произошло здесь в 1708 году: московские войска под командованием Меньшикова захватили город и полностью разрушили и поселения местных жителей, и саму оборонительную крепость.

Тайны истории: уникальный украинский заповедник открывается впервые за время карантинаФото: Батурин (Олег Божко)

В 2000-х годах началось масштабное обновление этих исторических мест: в 2002 году Кабмин принял комплексную программу восстановления памятников заповедника "Гетманская столица".

Дворец гетмана Разумовского в Батурине восстановили, также цитадель Батуринской крепости находится в хорошем состоянии. Здесь можно насладиться живописными видами на реку Сейм и послушать истории от местных гидов.

Также здесь можно остаться на ночлег, арендовав один из домиков на берегу Сейма.

Тайны истории: уникальный украинский заповедник открывается впервые за время карантинаФото: Дворец гетмана Разумовского (Олег Божко)

Напомним, ранее мы писали, чем малоизвестный курорт под Одессой привлекает туристов.

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