Турецкие отели откладывают открытие: что будет с отдыхом в новом сезоне

Во многих гостиницах решили отложить работу до лета

Отдых в Турции остается востребованным среди наших туристов, несмотря на ужесточение некоторых правил: сейчас в стране продолжается усиленный карантин, а по приезду в Украину надо сдавать ПЦР-тест в одной из лабораторий.

К тому же, недавнее ограничение на въезд в Турцию российским туристам вызвало ажиотаж у наших путешественников. Об этом профильному изданию "Турпрофи" сообщает директор сети турагентств "Поехали с Нами" Олег Кулик.

По его словам, продажи туров с момента введения ПЦР-тестов на въезд в Украину уже восстановились и продолжают расти. Но баланс спроса и предложения удерживают и другие факторы. Он отмечает, что часть отелей решила отложить открытие вплоть до конца весны.

Какие отели будут закрыты до начала лета

Директор туристической компании "Аполло Тур" Андрей Демура предоставил изданию список отелей, которые до 1 июня будут закрыты. Это Sorgun Akadia 16+, Kirman Belazur, Kirman Sidemarin, Kirman Arycanda, Kirman Calyptus, Kirman Sidera, Port Nature Luxury Resort Hotel, Kaya Side Hotel, Liberty Fabay.

Кроме того, переводит своих клиентов в Port River отель Lake River Side, который также будет в ближайшие полтора месяца закрыт.

Отложили открытие с 15 апреля на 10 мая Nirvana Dolce Vita и Nirvana Mediterranean. Отель Adam & Eve откроется не раньше 15 мая. Calista Luxury отменил все майские концерты. По словам эксперта, новые сообщения от гостиниц, которые откладывают начало сезона, "приходят каждый день".

Фото: В Турции некоторые гостиничные комплексы не будут работать вплоть до лета (pixabay.com)

По мнению Олега Кулика, уже открытым ранее отелям нет смысла закрываться. Но вот те, кто еще не начал принимать туристов, вполне могут подождать до июня. Он считает, что на общую ситуацию негативно влияет неопределенность и с туристами из Европы, которые до пандемии составляли значительный процент туристов в стране.

"Обычно британцы, немцы, поляки и скандинавы бронировали места заранее, но сейчас обычной глубины нет, поскольку политика их стран (относительно правил туризма во время COVID - ред.) еще не ясна. Впрочем, есть надежда на отложенный спрос, который должен сработать, как только британцы, немцы и поляки смогут отправиться на отдых. Европейцы больше года на карантине: никуда не ездили и, по идее, соскучились по курортам", - отмечает он.

"Турецкие отели - вне конкуренции"

Директор сети турагентств говорит, что продажи туров в Турцию оживились, и с приближением лета заболеваемость пошла на спад.

"Туристы легче стали относиться к происходящему и больше бронировать. В первой половине апреля суммарный спад по сравнению с мартом составлял 20%. А сейчас рост составил 30%, то есть показатели даже лучше, хотя обычно март и апрель равноценны", - говорит Олег Кулик.

Фото: Турецкие отели - качественнее египетских, отмечают эксперты рынка (pixabay.com)

По его словам, весной сохраняется тенденция, когда спрос на Турцию и Египет растет. Характерно, что турецкое направление по соотношению "цена-качество" значительно выигрывает.

"Если в Египте действительно хорошие отели составляют около 30% от общего объема, то в Турции в 70-80% отелей можно ехать, не опасаясь. А учитывая, что в апреле-мае цены невысокие, то этим нужно воспользоваться", – резюмирует собеседник.

Напомним, ранее мы писали, стоит ли ехать в Турцию и Египет во время Рамадана.

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