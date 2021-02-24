Горнолыжный курорт и Мертвое море: Израиль открывается для туристов на новых условиях

Популярные локации откроют для обладателей "зеленых пропусков"

На днях в Израиле стартовало "открытие" туризма – начали открывать отели, туристические объекты и курорты. О новых правилах сообщается на сайте Министерства здравоохранения Израиля.

Страна готовится к возобновлению экономики на фоне быстрых темпов вакцинации населения: уже 4,3 млн человек получили хотя бы одну прививку от COVID-19. Вакцинированные и переболевшие коронавирусом получат специальные документы, с которыми можно будет посещать туристические места.

Что такое "зеленые пропуска"

Уже почти треть населения Израиля получили две дозы вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech - это является самым быстрым в мире темпом вакцинации.

В связи с этим Израиль сделал шаг к нормальной жизни в воскресенье, 21 февраля, разрешив работу предприятий и сферы услуг после пандемических ограничений. Но некоторые из них доступны только для полностью вакцинированных держателей так называемого "зеленого пропуска".

Фото: Израиль начал восстанавливать туристическую сферу (pixabay.com)

Местные жители возвращаются к культурным мероприятиям, торговым центрам, музеям и спортивным залам, сектор внутреннего туризма постепенно восстанавливается, сообщает breakingtravelnews.com.

План работы туристической сферы основан на системе "зеленых пропусков". Вход в гостиницы, культурные и спортивные мероприятия, тренажерные залы и студии, бассейны и культовые сооружения разрешен только обладателям зеленых бейджей.

Такие пропуска от министерства здравоохранения получают лица спустя неделю после введения второй вакцины против коронавируса или после выздоровления от болезни.

Значок с уникальным QR-кодом должен быть предъявлен в цифровой или печатной форме вместе с удостоверением личности при входе в эти заведения.

На данном этапе гостиницы и отдельное жилье для туристов в сельской местности открываются только для проживания. Общие места питания (рестораны, столовые) закрыты, но разрешается доставка еды в номер. Поселять в отели разрешено детей до 16 лет с отрицательным тестом на коронавирус, сданным в течение 48 часов до прибытия - потому что дети не были вакцинированы.

Открываются курорты Мертвого моря

Отели в курортной зоне Мертвого моря Эйн-Бокек и Хамей Зохар снова признаны зоной "зеленого острова". Этот статус позволяет полностью открыть отели со всеми удобствами для владельцев зеленых бейджей и детей до 16 лет с отрицательным результатом теста на коронавирус. Также – при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до приезда.

Фото: Курорт на Мертвом море в Израиле (pixabay.com)

Эйлат, который получал статус "зеленого острова" в конце 2020 года, получит разрешение на туристическую деятельность только в случае, если уровень заболеваемости в городе снизится до самого низкого уровня в течение следующих двух недель.

Для тех, у кого нет "зеленого" пропуска, действует принцип "фиолетового" бейджа. Он означает ограничения на посещения туристических мест, строгое ношение маски и социальное дистанцирование.

Например, торговые центры и рынки, уличные магазины, музеи, библиотеки, зоопарки, туристические достопримечательности на открытом воздухе и сафари теперь открыты в соответствии со строгой версией "фиолетового стандарта".

Горнолыжный курорт на горе Хермон на Голанских высотах, где недавно выпало несколько метров снега, теперь открыт для всех посетителей при предварительной регистрации.

Заповедники и парки также открыты по предварительной регистрации и в ограниченном количестве.

Следующая фаза плана выхода из карантина начнется 7 марта. Отели по всей стране смогут предлагать полный спектр услуг, а крытые аттракционы, залы для мероприятий и конференции будут открыты для обладателей "зеленых пропусков".

Кафе и небольшие рестораны (которые до сих пор предлагают только услуги еды на вынос и доставку) смогут снова открыться для обладателей фиолетовых бейджей.

Фото: Гора Хермон в Израиле (pixabay.com)

Карантин для въезжающих из-за границы продлили

В Израиле продлили до 9 марта обязательный карантин в отелях для граждан, которые въезжают в страну из-за границы.

Постановление вступит в силу после утверждения комиссией по законодательству парламента. Граждане, которые въезжают в Израиль, должны пройти обязательный карантин в гостинице на протяжении 14 дней. Этот срок можно сократить до 10 дней после получения двух отрицательных ПЦР-тестов.

От самоизоляции освободят некоторые категории граждан – со справкой о вакцинации или негативными тестами. Решение будет принимать специальная комиссия Министерства здравоохранения прямо в аэропорту.

Отметим, ранее мы писали, как Израиль будет принимать туристов в этом году.

Также стало известно, какой израильский курорт готовится к приезду туристов после локдауна.