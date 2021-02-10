"Такого спроса не припоминаю": украинцы активнее покупают премиум-путевки на Мальдивы

Во время пандемии туризм на Мальдивах активно восстанавливается. Немалую роль в этом сыграло то, что на курортные острова стали приезжать состоятельные туристы. Об этом говорится в статье Financial Times.

По данным Всемирного банка, туризм как крупнейшая отрасль страны прямо или косвенно составляет 2/3 ВВП Мальдив, поэтому решение закрыть границы в марте 2020 года нанесло большой удар по экономике страны.

"Это был ключевой фактор снижения ВВП на 51,6% во втором квартале 2020 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года", - уточняют в публикации.

В то же время туризм на Мальдивах в начале 2021 года восстанавливается неплохими темпами.

"Нетипичные" правила въезда

Летом 2020 года на Мальдивах снова открыли границы: все прибывающие на местные курорты должны иметь при себе отрицательный результат теста на COVID, сделанный за 96 часов до вылета. Также - подтвержденное бронирование жилья и заполненную заранее форму анкеты о состоянии здоровья.

Но при этом Мальдивах не установили ограничений в зависимости от того, в каких странах уровень заболеваемости выше или ниже.

"Туда пускают туристов даже из стран с наихудшими показателями инфицирования. Эта политика заметно контрастирует с более осторожными стратегиями других популярных туристических стран", - пишут в статье FT.

Фото: Туристы отдыхают чаще всего на виллах или в гест-хаусах (скриншот с сайта booking.com)

Маврикий, например, открыт для туристов, но иностранцы должны бронировать отпуск через сайт Маврикийского агентства по продвижению туризма, оставаться в своих номерах в течение первых 14 дней и проходить тесты на COVID на первый, седьмой и 14 дни поездки.

На островах Мальдив некоторые туристы заболевают, но массовых вспышек коронавируса там не фиксировали, отмечает издание. По официальным данным, в конце января на всех островах Мальдив на самоизоляции находилось 54 иностранца. С начала пандемии в стране зарегистрировали 16 783 случая коронавируса и 55 смертей.

На Мальдивах туристы отдыхают не в типичных отелях, а в виллах на побережье. Даже бюджетные варианты отдыха на островах (с проживанием не на виллах, а в гест-хайусах) обеспечивают условия для изоляции от других туристов. Это – один из аргументов в пользу проведения отпуска на островах во время пандемии.

Прирост туристов из Украины составил 99%

Около 25 из 166 курортов Мальдив сегодня все еще закрыты, а некоторые работают с низкой заполняемостью.

Но к концу 2020-го на курорты стало прибывать все больше туристов, сообщает Financial Times.

Фото: Украинские туристы – среди лидеров по количеству отдыхающих на островах (скриншот с сайта booking.com)

"В августе было всего 7 636 гостей - на 94,5% меньше, чем в предыдущем году. В декабре - 96 412 посетителей, что на 43,7% меньше. Число посетителей из Великобритании в декабре увеличилось на 20% по сравнению с предыдущим годом. Посетителей из России стало больше на 73% в декабре. Россия стала вторым по значимости рынком для Мальдив, а в 2019-м она была на 6-м месте", - сообщается в статье.

Прирост числа туристов из Казахстана в декабре составил 220%, туристов из Украины - 99%. По данным издания, крупная авиакомпания Trans Maldivian Airways в декабре выполняла более 200 рейсов в день, перевозив в среднем 2 500 пассажиров в сравнении с 2 800 в день до пандемии.

Спрос на премиальный отдых выходит на уровень до пандемии

Многие отельеры самых престижных курортов на Мальдивах тоже констатируют увеличение числа клиентов, сообщает Financial Times. Так, снова популярным становится премиальный отдых на острове Какао Комо, расположенном в 40 минутах езды на катере от международного аэропорта.

Треть острова занимает один из отельных центров с множеством спа-услуг и оздоровительных центров. Цены на проживание в виллах у воды на острове стартуют от 1854 долларов за ночь. В декабре средняя заполняемость вилл составила 87%.

На еще одном курорт острова, где цены начинаются от 2500 долларов за ночь, тоже констатируют приток туристов. Там заявили FT, что средний уровень заполняемости вилл в декабре 2020 года составил 77% (на 2% больше, чем в 2019 году до пандемии), а выручка от продуктов питания и напитков выросла на 21% в годовом исчислении.

Цены для украинцев стартуют от 1700 долларов с человека

Спрос на поездки на курортные острова Мальдив констатируют и в украинских турфирмах. Некоторые даже говорят, что давно не видели такого большого количества запросов на это направление.

Туристы покупают путевки не только на ближайшие недели, но и бронируют отдых на райских островах чаще на полгода наперед, говорят РБК-Украина в туркомпаниях.

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Фото: Около 25 из 166 курортов Мальдив сегодня все еще закрыты (booking.com)

"Такой глубины продаж по Мальдивам, как в этом сезоне, я не припомню. На текущий момент мы активно бронируем Мальдивы на лето", - говорит РБК-Украина Татьяна Менендес, заместитель директора туроператора "Индиана Тревел".

По данным представителя туркомпании "Променада тур" Оксаны Рыбальченко, качественный отдых на Мальдивах на частных островах для туристов стоит от 1700 долларов с человека при условии бронирования прямых перелетов.

"Если вы все же решились на Мальдивы, минимальный вариант, от которого уже можно отталкиваться по цене и качеству, это отель-остров. Собственно, то самое, ради чего летят на Мальдивы", - отметила она.

Ранее мы писали, что украинцы оказались среди лидеров по количеству туристов на Мальдивах в начале января.

Также сообщалось, что туры в Египет могут существенно подорожать.