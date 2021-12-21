В Таиланде хотят вернуть карантин для иностранных туристов: в чем причина 

Министерство Таиланда здравоохранения планирует приостановить программу Test&Go, которая позволяет полностью вакцинированным гражданам из целого ряда стран въезжать в Таиланд без карантина и свободно перемещаться по стране, сообщает Bangkok Post.



Такое решение хотят принять в связи с новыми случаями распространения нового штамма коронавируса “Омикрон”, выявленных как у приезжих, так и у местных жителей.



Заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул заявил, что внесет предложение в Центр управления ситуацией с Covid-19 (CCSA).



На сегодня в Таиланд разрешен въезд только для вакцинированных туристов с обязательным пребыванием на территориях так называемых “синих зон” — территорий, где туристы могут свободно перемещаться.

Фото: В Таиланде хотят вернуть карантин для иностранных туристов (unsplash.com/chetan-hireholi)

В частности, относится весь остров Пхукет. Спустя семь дней пребывания и получения отрицательного результата ПЦР-теста турист может свободно перемещаться по стране.



Пока суть предложений сводится к тому, что въехать в страну можно будет только по данной схеме или через отбывание государственного карантина.



По данным ведомства, омикрон был выявлен у одного из туристов, прибывших в страну по схеме Test&Go. Два ПЦР-теста — перед вылетом и в первый день после прибытия — оказались отрицательными, однако через несколько дней гость заболел, и проведенный тест показал наличие у него нового варианта вируса.



Указанный случай находился в периоде окна инфекции 6-7 дней, отметили в Минздраве, таким образом схему Test&Go необходимо приостановить.

“Если Test&Go не будет пересмотрен, то инфицированные, но не выявленные прибывшие могут сразу же отправиться дальше внутри страны, что приведет к появлению новых очагов инфекций”, — заявил представитель Минздрава.



Он также отметил, что на сегодняшний день в Таиланде выявлено более 80 случаев “Омикрон”.



“Большинство случаев омикрона были выявлены у прибывающих в аэропорт Суварнабхуми (Бангкок). Число случаев заболевания довольно быстро увеличивалось за последнюю неделю, что соответствовало глобальной ситуации”, — говорится в заявлении. При этом все зараженные новым вариантом были иностранными гражданами: у местных жителей он пока не был выявлен.

При этом в Минздраве добавили, что несмотря на быстрое распространение инфекции, информации, позволяющей определить уровень его опасности, недостаточно.



Напомним, ранее мы писали, в Таиланде отказываются от старой модели туризма.