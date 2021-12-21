У Таїланді хочуть повернути карантин для іноземних туристів: у чому причина

Міністерство Таїланду охорони здоров'я планує призупинити програму Test&Go, яка дозволяє повністю вакцинованим громадянам з низки країн в'їжджати до Таїланду без карантину та вільно пересуватися країною, повідомляє Bangkok Post.

Таке рішення хочуть ухвалити у зв'язку з новими випадками поширення нового штаму коронавірусу “Омікрон”, виявлених як у приїжджих, так і місцевих жителів.

Заступник прем'єр-міністра та міністр охорони здоров'я Анутін Чарнвіракул заявив, що внесе пропозицію до Центру управління ситуацією з Covid-19 (CCSA).

На сьогодні до Таїланду дозволено в'їзд лише для вакцинованих туристів з обов'язковим перебуванням на територіях так званих "синіх зон" — територій, де туристи можуть вільно пересуватися.

Фото: У Таїланді хочуть повернути карантин для іноземних туристів (unsplash.com/chetan-hireholi)

Зокрема, відноситься весь острів Пхукет. Через сім днів перебування та отримання негативного результату ПЛР-тесту турист може вільно пересуватися країною.

Наразі суть пропозиції зводиться до того, що в'їхати до країни можна буде лише за даною схемою або через відбування державного карантину.

За даними відомства, омікрон виявили в одного з туристів, які прибули в країну за схемою Test&Go. Два ПЛР-тести — перед вильотом і першого дня після прибуття — виявилися негативними, проте за кілька днів гість захворів, і проведений тест показав наявність у нього нового варіанту вірусу.

Вказаний випадок був у періоді вікна інфекції 6-7 днів, зазначили в МОЗ, таким чином схему Test&Go необхідно призупинити.

"Якщо Test&Go не буде переглянутий, то інфіковані, але не виявлені, у тих, хто приїхав, можуть одразу ж вирушити далі всередину країни, що призведе до появи нових осередків інфекцій", — заявив представник МОЗ.

Він також зазначив, що на сьогодні у Таїланді виявлено понад 80 випадків "Омікрон".

“Більшість випадків омікрону були виявлені у Суварнабхумі, що прибувають в аеропорт (Бангкок). Кількість випадків захворювання досить швидко збільшувалася за останній тиждень, що відповідало глобальній ситуації”, — йдеться у заяві. При цьому всі заражені новим варіантом були іноземними громадянами: у місцевих жителів він не був виявлений.

При цьому в МОЗ додали, що попри швидке поширення інфекції, інформації, що дозволяє визначити рівень її небезпеки, недостатньо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Таїланді відмовляються від старої моделі туризму.