Переизбыткок гостей. В Таиланде после открытия границ отказываются от старой модели туризма

Посещение легендарной бухты ограничат, а в страну будут привлекать "ценных путешественников"

Строгие меры Таиланда в отношении COVID привели к полной остановке международных поездок во время пандемии. Но теперь, когда туризм в стране снова развивается, там хотят принимать туристов, применяя уже другие подходы, сообщает Euronews Travel.

Исторически страна давно привлекала огромное количество туристов: от бэкпекеров (бюджетных путешественников) до больших туристических групп, мало заботящихся об окружающей среде, пишут в издании.

"Теперь Таиланд хочет отойти от "гедонистической" истории массового туризма, а министр туризма Пипхат Ратчакитпракарн заявил, что основное внимание следует уделять "путешественникам высокого класса, а не большому количеству посетителей",

Одна локация, где были бы рады таким переменам - острова Пхи-Пхи, всемирно известные своими белыми пляжами и чистой голубой водой. В то время как ограничения не позволяли путешественникам со всего мира проникнуть в этот регион, место постепенно восстанавливалось после многих лет чрезмерного туризма.

До пандемии национальный парк Пхи-Пхи ежегодно посещали более 2 миллионов гостей, при этом 6000 человек в день совершали поездку во всемирно известный залив Майя. Этот неконтролируемый массовый туризм привел к разрушению хрупкой экосистемы.

"Коралловый покров уменьшился более чем на 60 процентов всего за 10 лет", — сказал AFP Тон Тхамронгнавасават из Университета Касетсарт в Бангкоке.

Фото: В знаменитой бухте Майя Бэй кораллы пострадали от переизбытка туристов (unsplash.com/humphrey-muleba)

Проблема оказалась настолько серьезной, что в 2018 году власти закрыли часть залива Майя. В связи со строгими ограничениями на поездки количество посетителей в регионе сократилось почти до нуля, а тем временем местная природа начала восстанавливаться.

У берегов были замечены китовые акулы, находящиеся под угрозой исчезновения, вернулись многие виды черепах, а более 40% остатков кораллов, специально пересаженных в залив Майя, удалось сохранить. Эксперты по экологии говорят, что это удалось достигнуть благодаря отсутствию посетителей. Однако для полного восстановления коралловым рифам потребовалось бы еще два десятилетия без гостей.

Переосмысление путешествий в Таиланд

Все же в Таиланде по-прежнему много людей, ведь в стране полагаются на туризм как на источник дохода. Правительство страны надеется возродить отрасль, сосредоточив внимание на более экологичных путешествиях, пишет Euronews Travel.

После пандемии Таиланд готовится к запуску программы долгосрочного проживания, ориентированной на четыре типа гостей. Визы, налоговые льготы и упрощенные правила владения недвижимостью предназначены для привлечения профессионалов, желающих работать стране. Также в таиланд хотят привлечь больше высококвалифицированных людей, состоятельных иностранцев и пенсионеров.

Чтобы привлечь таких посетителей, правительство также ослабляет правила по яхтингу и пересматривает налоги на личные вещи и предметы роскоши.

Губернатор Управления по туризму Таиланда Ютасак Супасорн сказал, что для устойчвости туристического сектора страны необходимо привлекать "ценных путешественников".

Фото: В страну хотят привлекать состоятельных путешественников и пересматривают налоги на предметы роскоши (unsplash.com/o-k-a-Joxep)

На Пхи-Пхи также надеются изменить свою туристическую репутацию, а глава национального парка Прамоте Кэвнам настаивает, что прошлые ошибки больше не повторится.

Лодкам больше не будет разрешено заходить в залив Майя, вместо этого они будут перенаправлены на причал вдали от знаменитой бухты на другой стороне острова. Только восемь гидроциклов смогут остановиться в этой локации, а количество посетителей будет ограничено до 300 человек одновременно. Туристам будет разрешено находиться в бухте не более часа.

Также создаются специальные районы для водных видов спорта, чтобы попытаться ограничить воздействие человека на океанскую жизнь.

Напомним, ранее мы писали, поедут ли туристы в Таиланд после открытия границ.

Также среди украинцев набирает популярность зимний отдых в Турции.