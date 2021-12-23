Таиланд запрещает въезд почти во все провинции: как теперь попасть в страну туристам

В Таиланде изменились правила въезда. Теперь полностью вакцинированные посетители могут посещать без карантина только Пхукет по программе "Песочницы" (Sandbox), сообщает пресс-служба Туристического Управления Таиланда (ТАТ).

21 декабря 2021 года Таиланд объявил о временной приостановке регистрации Thai Pass для всех новых заявок на программы TEST & GO и Sandbox, что позволяло въезжать в провинции программы Sandbox без карантина.

Новые правила вступают в силу с 22 декабря 2021 года до дальнейшего уведомления.

Несмотря на это, в настоящее время полностью вакцинированные путешественники могут въезжать на Пхукет без карантина, зарегистрировавшись для получения QR-кода Thailand Pass в рамках программы Пхукет Sandbox, которая остается открытой.

Какие правила въезда в Таиланд для туристов действуют сегодня

• Путешественникам, которые уже получили QR-код Thai Pass, будет разрешено въехать в Таиланд в соответствии с существующими условиями программы, на которую они зарегистрированы.

• Кандидатам, которые зарегистрировались, но не получили свой QR-код, рекомендуется подождать рассмотрения заявки. После утверждения они могут въезжать в Таиланд по программе, на которую они зарегистрированы, в случае утверждения.

• Зарегистрированные пассажиры, которые получили QR-код Thai Pass до 22 декабря, прибывающие в Таиланд с 24 декабря, должны пройти второй тест RT-PCR COVID-19 в назначенном правительством учреждении без дополнительной оплаты.

• Путешественники, которые еще не подали заявку на получение QR-кода Thai Pass, теперь могут зарегистрироваться только по программе "Пхукет Sandbox", чтобы освободиться от обязательного карантина для полностью вакцинированных лиц или выбрать альтернативный карантин, если они частично или не вакцинированы.

Для регистрации на Пхукет Sandbox, посетители должны получить QR-код Thai Pass на сайте, загрузив действующий сертификат вакцинации и другие необходимые документы для утверждения перед поездкой.

Бронирование теста RT-PCR на Пхукете можно получить на сайте.

По прибытии в Таиланд путешественники пройдут необходимые 2 теста RT-PCR COVID-19 в день 0-1 в международном аэропорту Пхукета и в день 5/6 в назначенном учреждении.

Они должны будут установить указанное приложение для оповещения (MorChana) и находиться в номере отеля в день прибытия до получения первого результата теста, который должен быть доступен в течение 6-24 часов.

При отрицательном результате теста туристы могут наслаждаться Пхукетом без ограничений.

После 7-дневного пребывания в Пхукет "Sandbox" они могут продолжить свое путешествие в любую точку Таиланда.

В пресс-службе ведомства уточнили, что меры будут периодически пересматриваться и корректироваться в соответствии с ситуацией.

Напомним, ранее мы писали, в Таиланде отказываются от старой модели туризма.