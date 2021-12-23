Таїланд забороняє в'їзд майже у всі провінції: як тепер потрапити до країни туристам

У Таїланді змінилися правила в'їзду. Наразі повністю вакциновані відвідувачі можуть відвідувати без карантину лише Пхукет за програмою "Пісочниці" (Sandbox), повідомляє пресслужба Туристичного Управління Таїланду (ТАТ).

21 грудня 2021 року Таїланд оголосив про тимчасове призупинення реєстрації Thai Pass для всіх нових заявок на програми TEST & GO та Sandbox, що дозволяло в'їжджати в провінції програми Sandbox без карантину.

Нові правила набирають чинності від 22 грудня 2021 до подальшого повідомлення.

Попри це, зараз повністю вакциновані мандрівники можуть в'їжджати на Пхукет без карантину, зареєструвавшись для отримання QR-коду Thailand Pass в рамках програми Пхукет Sandbox, яка залишається відкритою.

Які правила в'їзду до Таїланду для туристів діють сьогодні

• Мандрівникам, які вже отримали QR-код Thai Pass, буде дозволено в'їхати до Таїланду відповідно до існуючих умов програми, на яку вони зареєстровані.

• Кандидатам, які зареєструвалися, але не отримали QR-код, рекомендується почекати на розгляд заявки. Після затвердження вони можуть в'їжджати до Таїланду за програмою, на яку вони зареєстровані, у разі затвердження.

• Зареєстровані пасажири, які отримали QR-код Thai Pass до 22 грудня, що прибувають до Таїланду з 24 грудня, повинні пройти другий тест RT-PCR COVID-19 у призначеній урядом установі без додаткової оплати.

• Мандрівники, які ще не подали заявку на отримання QR-коду Thai Pass, можуть зареєструватися тільки за програмою "Пхукет Sandbox", щоб звільнитися від обов'язкового карантину для повністю вакцинованих осіб або вибрати альтернативний карантин, якщо вони частково або не вакциновані.

Для реєстрації на Пхукет Sandbox, відвідувачі повинні отримати QR-код Thai Pass на сайті, завантаживши чинний сертифікат вакцинації та інші необхідні документи для затвердження перед поїздкою.

Бронювання тесту RT-PCR на Пхукет можна отримати на сайті.

Після прибуття до Таїланду мандрівники пройдуть необхідні 2 тести RT-PCR COVID-19 на день 0-1 у міжнародному аеропорту Пхукета та на день 5/6 у призначеному закладі.

Вони повинні будуть встановити зазначений додаток для оповіщення (MorChana) і перебувати в номері готелю в день прибуття до отримання першого результату тесту, який має бути доступний протягом 6-24 годин.

При негативному результаті тесту туристи можуть насолоджуватися Пхукет без обмежень.

Після 7-денного перебування в Пхукеті "Sandbox" вони можуть продовжити свою подорож в будь-яку точку Таїланду.

У пресслужбі відомства уточнили, що заходи періодично переглядатимуться та коригуватимуться відповідно до ситуації.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Таїланді відмовляються від старої моделі туризму.