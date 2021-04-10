Таиланд готовится к полному открытию границ для туристов: что известно

В стране будут поэтапно упрощать правила въезда в течение года

Таиланд намерен поэтапно упрощать правила въезда для иностранных туристов.

После решения по сокращению обязательного периода карантина с 1 апреля, в стране проводят вакцинацию сотрудников туристической сферы и работают над "дорожной картой" дальнейшего открытия для туризма. Об этом сообщает издание Ttgasia.com.

Сокращение срока карантина

3 апреля 130 путешественников, имеющих право на более короткий период карантина в семь дней (вместо 14-ти), прибыли в международный аэропорт Пхукета прямым рейсом Thai Airways из Франкфурта (Германия). Тринадцать немецких туристов и трое путешественников из Таиланда вышли из самолета, а остальные вылетели в аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке и попали на карантин.

По данным Управления по туризму Таиланда (TAT), более короткий карантин для 11 групп людей, которым разрешен въезд в Таиланд, были одобрены Центром управления ситуацией с COVID(CCSA) накануне, 31 марта.

Семидневный карантин также одобрили для путешественников из стран, не входящих в группу высокого риска (определяемых как те, где обнаружены мутации COVID), но сами путешественники при этом получили две дозы одной из вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) не менее чем за 14 дней до вылета.

Фото: Таиланд намерен поэтапно упрощать правила въезда для иностранных туристов (pixabay.com)

10-дневный период карантина ввели и для путешественников, которые не имеют свидетельства о вакцинации, но прибыли из стран, свободных от мутаций COVID. А туристы из стран, где мутации были обнаружены, все же должны пройти 14-дневный карантинный период.

Поскольку отличия в правилах въезда отличаются, это может вызывать путаницу у туристов. Для этого в Таиланде создали сайт под названием Entry Thailand, который помогает путешественникам оценить, какой период карантина их ожидает.

В надежде на вакцинацию

Ожидается, что в июле Пхукет станет первой провинцией, которая полностью отменит карантин для иностранных посетителей, прошедших вакцинацию.

Один из критериев для открытия - вакцинация минимум 70 процентов населения острова, или 460 000 людей, чтобы создать коллективный иммунитет. Президент Туристической ассоциации Пхукета Пхумкит Рактаенгам считает, что для достижения этой цели потребуется от 920 000 до 930 000 доз вакцины.

К концу апреля в провинции намерены вакцинировать до 100 тысяч человек. По состоянию на 4 апреля около 20 000 сотрудников отелей провинции уже прошли вакцинацию.

Ожидается, что с июля по сентябрь туда прибудут 150 000 туристов из 28 стран, что может принести в бюджет около 30 миллиардов батов (955 миллионов долларов США).

Поэтапное открытие туризма

В TAT также объявили, что Центр управления экономической ситуацией (CESA) утвердил "дорожную карту" по открытию шести основных туристических провинций для вакцинированных иностранных туристов.

Процесс будет состоять из трех этапов.

Фото: Предполагается, что от карантина туристов будут освобождать в три этапа на протяжении 2021 года (pixabay.com)

Первый этап (с апреля по июнь), включает вакцинированных иностранных туристов, которым разрешается проходить более короткий карантин.

Во время второго этапа (с июля по сентябрь), программа Phuket Sandbox сделает Пхукет первой провинцией, которая откажется от карантина для вакцинированных иностранных туристов. Они будут ограничены поездками в определенные районы Пхукета в течение семи дней, прежде чем им будет разрешено путешествовать в другие локации Таиланда.

На третьем этапе (с октября по декабрь), пять других крупных туристических направлений - Краби, Панг Нга, Сурат Тани (Самуи), Чонбури (Паттайя) и Чианг Май тоже отменят карантин для вакцинированных иностранных туристов.

Правительство Таиланда также намекнуло на возможность реализации и четвертого этапа с 1 января 2022 года, в соответствии с которым любой иностранный турист, вакцинированный против COVID и имеющий "паспорт вакцинации", сможет въехать в Таиланд без необходимости проходить карантин.

Можно ли ехать в Таиланд украинцам сегодня

Все без исключения прибывающие в страну должны пройти обязательный карантин за свой счет в одном из отельных комплексов, которые определило государство.

Для тех, кто не прошел вакцинацию против коронавируса, срок карантина составляет минимум 10 дней. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Tripadvisor.mfa.gov.ua, созданного украинским МИДом для информирования о ситуации с открытием границ в мире.

Кроме того, перед въездом в страну нужно обязательно получить Сертификат на въезд (Certificate of Entry). Также для въезда в Таиланд украинцы должны заранее оформить визу.

Фото: Все без исключения прибывающие в страну должны пройти карантин за свой счет в одном из отелей (pixabay.com)

"Между Украиной и Королевством Таиланд сохраняется визовый режим поездок граждан, за исключением владельцев дипломатических и служебных паспортов, а также лиц, пользующихся паспортом гражданина Украины для выезда за границу (обычным "заграничным" паспорту) и прибывают в Таиланд исключительно с туристической целью поездки на срок до 30 дней, без учета срока пребывания в карантине.

Для продления визы или срока пребывания в стране необходимо обратиться в соответствующий региональный офис Иммиграционного бюро Таиланда", - говорится в сообщении.

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