Море и белоснежный песок: самые доступные по цене страны для отдыха летом

Сколько стоят туры на зарубежные курорты в новом сезоне

Отдохнуть качественно и бюджетно – запрос большинства туристов при бронировании туров. Один из гарантированных способов сэкономить – приобрести путевку на условиях раннего бронирования с большим выбором отелей и скидками на проживание.

Если второе карантинное лето хочется провести на зарубежных курортах и при этом вписаться в бюджет украинских морей, предлагаем подборку стран, куда можно отправиться летом 2021 года без особых сложностей и трат.

Мы выбрали самые доступные по правилам въезда, времени перелета и цене страны, и привели стоимость самых дешевых туров при покупке в апреле.

Египет

Для поездки в Египет требуется предъявить негативный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее 72 часов до вылета.

Фото: Отель в Египте (booking.com)

Также до 30 апреля туристы, прилетающие в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, освобождены от платы за визу.

Провести вдвоем неделю во второй половине июня в Шарм-эль-Шейхе можно по цене от 17400 гривен в 3* отеле с питанием "все включено".

Турция

Для въезда в страну нужно заполнять электронную декларацию о состоянии здоровья, в которой указывать актуальный номер телефона. После заполнения формы пассажир получит персональный HES-код для отслеживания его контактов с COVID-больными. Заполненную анкету нужно будет предъявлять при посадке в самолет, посещении ресторанов, торговых центров и в транспорте. В силе остается требование ПЦР-теста за 72 часа до прилета.

Недельный отдых на двоих в 3* отеле в Алании с завтраками сейчас можно приобрести по цене от 14000 гривен с вылетом в середине июня, а с питанием "все включено" – от 15600 гривен.

Фото: Пляж в Кемере в Турции (booking.com)

Болгария

С 1 мая в стране собираются открыть туристический сезон. Туристы на въезде в страну должны предъявить один из таких документов:

- сертификат о вакцинации;

- справка о наличии антител к COVID;

- негативный результат ПЦР-теста.

По данным сайта tripadvisor.mfa.gov.ua, для граждан Украины до 30 апреля остается в силе требование въезда в Болгарию с наличием негативного ПЦР-теста, проведенного за 72 часа до пересечения границы.

Отдохнуть в Болгарии с середины июня вдвоем в 3* отеле с питанием "все включено" в Золотых песках можно по цене от 17000 гривен.

Фото: Отдых в Болгарии (pixabay.com)

Грузия

Для поездки в Грузию необходимо заполнить форму регистрации, в которой нужно указать место проживания в Грузии. Также - сделать ПЦР-тест за 72 часа до пересечения границы. Путешествовать в Грузию можно только воздушным транспортом.

Повторный тест необходимо будет сдать в Грузии на третий день пребывания. В случае необходимости 14-дневную самоизоляцию турист будет проходить за свой счет – в любом удобном месте.

Неделя в Батуми в середине июня в 3* отеле с завтраками обойдется от 17700 гривен за двоих.

Фото: Курорт Кобулети в Грузии (booking.com)

Черногория

Туристический сезон обещают открыть с 1 мая, с этих же дат запланированы чартерные рейсы их Украины.

По информации tripadvisor.mfa.gov.ua, въезд украинцев разрешается с одной из справок о состоянии здоровья:

- негативный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до поездки;

- тест на антитела (класса IgG), сделанный не позднее 30 дней;

- подтверждение вакцинации второй дозой вакцины, менее чем за 7 дней до въезда.

Провести недельный отпуск в солнечной стране на курорте Будва можно по цене от 19500 гривен в 3* отеле с завтраками.

Фото: Курорт в Черногории (booking.com)

Хорватия

Въезд в Хорватию разрешен украинским туристам при наличии ваучера об оплате отеля или другого места размещения, включая яхты.

Необходимо будет предъявить один из трех вариантов документов о COVID-безопасности:

- негативный результат ПЦР-теста, сделанный за 48 часов до вылета;

- негативный результат быстрого теста на антиген SARS-CoV-2;

- сертификат вакцинации.

В апреле купить тур в Хорватию в 3* отеле без питания в Макарской пожно по цене от 25000 гривен на двоих с авиаперелетом на вторую половину июня.

Фото: Пляж в Хорватии (booking.com)

Кипр

С 1 апреля разрешен въезд украинцам без прохождения карантина. На сайте посольства Украины в Республике Кипр описан порядок въезда для украинцев.

- Зарегистрироваться на платформе CyprusFlightPass за сутки до путешествия, получить личную карточку доступа до вылета (CyprusFlightPass) - все без исключения пассажиры, в том числе и дети.

- Иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в сертифицированной лаборатории на территории Украины не позднее чем за 72 часа до вылета (документ должен быть на английском языке).

- По прилету на Кипр пройти повторный ПЦР-тест (стоимость 30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро - в аэропорту Пафоса). Результат теста будет передан путешественнику через SMS в течение 3 часов. До получения результата гражданин должен оставаться на домашней самоизоляции.

В случае, если турист заболеет COVID, кипрские власти обещают бесплатно лечить, кормить и поить.

Неделя на Кипре на двоих в 3* отеле с завтраками на курорте Пафос обойдется от 20700 гривен.

Фото: Отдых на Кипре (booking.com)

Тунис

Гражданам Украины разрешен въезд в Тунисскую Республику при условии предоставления отрицательного теста на COVID-19, сделанного за 72 часа до поездки и прохождения 48-часовой самоизоляции после прибытия в Тунис. При этом прилетать на отдых можно только чартерными рейсами в составе организованных туристических групп.

После въезда надо сдать повторный ПЦР-тест. Если результат будет отрицательным, то самоизоляция прекращается, а если положительный, то продолжается или же туриста отвезут в специальный медицинский центр.

Фото: Курорт в Тунисе (pixabay.com)

Стоимость недельного отдыха в 3* отеле с завтраками в Хаммамете обойдется от 20750 гривен за двоих.

Напомним, мы писали, сколько стоит отдых в Хорватии весной.

Также сообщалось, что отели в Турции начали штрафовать за фальшивый песок.