Без экскурсий и общения с местными: курортная страна установила нетипичные правила для туристов

Как Шри-Ланка принимает туристов после открытия границ

Отдых на Шри-Ланке долгое время был недоступен для туристов из-за пандемии. Теперь же страна вновь открыта, но с довольно нетипичными условиями для туристов. Например, там не делают поблажек для тех, кто уже прошел вакцинацию от COVID, а разместиться можно только в строго отведенных местах. Об этом сообщается в статье издания CNBC.

Какие правила действуют в стране после открытия границ?

Нетипичные правила для туристов

Государственная компания Sri Lanka Tourism опубликовала "Протоколы безопасности" для туристов и принимающей стороны. После открытия границ 21 января, Шри-Ланка стала одной из очень немногих азиатских стран, куда туристам разрешен въезд без строгого карантина. Но при этом иностранные гости не могут свободно ходить или ездить туда, куда хотят.

"Шри-Ланка снова открыла свои границы. Но с требованиями, которые отличаются от правил любой другой страны, которые открывались до нее. Так, протоколы не дают путешественникам свободы передвижения по острову, но и не предполагают "классическое" двухнедельное пребывание в гостиничном номере на самоизоляции", - говорится в публикации.

Глава профильного туристического ведомства Шри-Ланки Кимарли Фернандо назвал это "новой концепцией". Она предполагает пребывание туристов в "биопузырях" и прогулки только в "полуизолированных" группах во время осмотра достопримечательностей, не контактируя с местным населением.

Правила действуют в течение первых двух недель пребывания туристов на Шри-Ланке. После этого можно свободно перемещаться по стране.

Фото: На Шри-Ланке установили правила, которые отличаются от требований к туристам в других курортных странах - CNBC (booking.com)

Так называемые "биопузыри" Шри-Ланки позволяют отдыхающим перемещаться по острову при условии, что они:

пребывают в только в утвержденных отелях;

посещают только утвержденные места в определенное время;

проходят частое тестирование на COVID-19;

воздерживаются от общения с местным населением.

Эти правила необходимо соблюдать в течение первых двух недель после въезда на Шри-Ланку. После этого гости могут свободно "общаться с местным сообществом" и переезжать "в жилье по своему выбору".

Украинцы первыми посетили страну во время пандемии

Интересно, что для украинцев Шри-Ланка в рамках пилотного проекта открылась еще в конце декабря 2020-го. Ранее РБК-Украина сообщало, что туристы из Украины стали первыми, на ком "протестировали" новый план возобновления туризма на местных курортах.

"Украинским туристам было предоставлено размещение в отелях прибрежной полосы (в основном, Коггала, Берувала и Бентота), они оказались в "туристическом пузыре". Туристы не могли контактировать с местными жителями в этом районе", - сообщал министр туризма Прасанна Ранатунга во время прибытия первых украинских туристов.

Фото: Страна открылась для туристов в январе, но украинцы побывали на Шри-Ланке раньше в рамках пилотного проекта (booking.com)

Еще тогда в министерстве определили 14 достопримечательностей, которые смогут посетить туристы во время отдыха. В этот список попали Храм Священного Зуба в Канди, национальные парки Яла, Эт-Атуру Севана, Каудулла, Удавалаве.

Также - Королевский пещерный храм Дамбулла Золотой храм, Королевский ботанический сад, Лаксала Канди и ветви Пиннавела. Открыты зоопарк Пиннавела, приют для слонов, Крепость Сигирия.

Где могут остановиться путешественники сегодня

По состоянию на 17 февраля, насчитывается 98 сертифицированных отелей, в которых путешественники могут остановиться в течение первых двух недель поездки. В список входят отели и виллы в таких популярных туристических местах, как Бентота, Галле, Канди и столица Шри-Ланки Коломбо.

Это отели на разные бюджеты: от гостевых домов и роскошных вилл до палаток возле национального парка Яла. В список включены также несколько отреставрированных британских бунгало, расположенных в живописном районе чайных плантаций. Гости могут пользоваться всеми удобствами отелей, включая пляжи, говорят изданию местные отельеры.

Во всех сертифицированных отелях есть врачи. Они должны следить за персоналом отеля и гостям на предмет симптомов COVID и отправлять ежедневные отчеты в государственные органы.

Фото: Туристы должны размещаться в только в утвержденных отелях (booking.com)

Ожидается, что отели будут заполнены на 75%, а оставшиеся номера будут предназначены для самоизоляции туристов с положительным тестом на COVID-19, но у которых нет симптомов болезни. Тех, у кого симптомы появятся, направят в частные больницы.

Куда можно ездить на экскурсии

В течение первых двух недель поездки путешественникам разрешается перемещаться между отелями и посещать исключительно только утвержденные туристические объекты. Выйдя на улицу, они должны воздерживаться от общения с местными жителями и другими путешественниками.

Для экскурсий туристы должны организовать транспорт через свои отели или при помощи сертифицированного гида.

Список мест, куда разрешено посещать путешественникам, включает некоторые из самых известных достопримечательностей Шри-Ланки, в том числе крепость Сигирия и древние города Анурадхапура и Полоннарува.

Фото: Для экскурсий в стране определили строго ограниченный список мест (booking.com)

Также - Национальный парк Яла и туры по наблюдению за китами недалеко от города Мирисса. Но знаменитый пещерный храм Дамбулла и форт Галле 16-го века, входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в настоящее время закрыты для туристов.

Частое тестирование на COVID

Путешественники на Шри-Ланке должны пройти как минимум два теста на COVID, а возможно и больше, в зависимости от продолжительности их пребывания на местных курортах, сообщает CNBC.

Первый тест надо сделать в течение 96 часов до вылета, второй - после приземления на Шри-Ланке. Те, кто остаются в стране дольше пяти дней, должны пройти третий тест. А те, кто остается более двух недель, должны пройти и четвертый.

Дети младше 12 лет освобождаются от тестирования, если у них не проявляются симптомы заболевания или они не вступают в тесный контакт с инфицированным туристом.

До отъезда в страну также надо подать заявление на визу. Перед этим необходимо забронировать отель, приобрести страховой полис, покрывающий лечение COVID-19 (такая страховка стоит около 12 долларов США) и внести предоплату за ПЦР-тесты (по 40 долларов США каждый).

Заболеваемость COVID-19 на Шри-Ланке

До октября прошлого года в Шри-Ланке официальные цифры инфицирования COVID-19 были низкими. С тех пор заболеваемость неуклонно растет, а пик числа новых случаев пришелся на начало этого месяца, уточняет CNBC.

Фото: Первый тест на коронавирус туристы делают перед прибытием на Шри-Ланку. Затем надо пройти ПЦР-тестирование еще несколько раз (booking.com)

Согласно данным, собранным Университетом Джона Хопкинса, в стране с населением 21,5 миллиона человек на сегодняшний день подтверждено более 77 000 случаев заболевания. За последние две недели выявили около 11 500 новых случаев.

В конце января Шри-Ланка начала кампанию по вакцинации. Ожидается, что всех сотрудников туристической индустрии вакцинируют "в течение следующих нескольких недель".

Правила въезда на Шри-Ланку для украинцев

С 26 декабря 2020 в качестве пилотного проекта Шри-Ланка открыла въезд для отдельных категорий иностранных туристов, в том числе - и для граждан Украины. Об этом сообщается на сайте украинского МИДа, созданного для мониторинга ситуации с открытием границ.

"Для въезда в страну, в том числе при оформлении онлайн электронной визы, путешествующие должны заплатить за страховой полис ланкийской компании стоимостью 12 USD с покрытием расходов, связанных с COVID на период один месяц. В случае продолжения пребывания, страховой полис должен быть восстановлен", - уточняется в сообщении.

Фото: Шри-Ланка стала одной из немногих азиатских стран, куда туристам разрешен въезд без строгого карантина (booking.com)

При въезде в страну путешественники должны представить декларацию о состоянии здоровья. Все прибывшие в страну должны пройти 14-дневный период пребывания только в определенных, так называемых "Safe & Secure" сертифицированных гостиницах, количество которых ограничено.

Путешественники должны иметь при себе результат отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 96 часов до посадки на рейс в Шри-Ланку. Кроме того, по прибытию в страну должны пройти не менее двух ПЦР-тестов, стоимость которых (40 USD) должна быть оплачена заранее. Это одно из условий получения ланкийской электронной визы.

"Проведение тестирования обеспечивают упомянутые сертифицированные отели. Такие требования применяются ко всем без исключения путешественникам. В том числе и к тем, кто уже прошел вакцинацию против COVID", - говорится в сообщении.

Дополнительную информацию о правилах въезда на Шри-Ланку можно посмотреть на официальном сайте Srilankatravel.

Ранее мы писали, что недавно границы открыла Словения, но туристы ехать в страну пока не могут.

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