Свободные пляжи и пустые рестораны: как проходит сезон отдыха в Хорватии после карантина

Хорватия - одна из популярных стран для отдыха украинцев летом. Разумеется, ценят ее не только украинцы: после снятия основных ограничений, страна все больше заполняется туристами из разных стран. Нередко здесь даже сталкиваются с "избытком" туризма. Об этом сообщает издание Daily Beast.

"Термин "сверхтуризм" мог быть придуман как раз для Хорватии: это явление активно обсуждалось перед пандемией, когда глобальный туризм, казалось, достиг небывалой точки активности", — пишет издание.

"До COVID здесь было так много людей, как в метро Нью-Йорка в час пик"

В 2019 году Хорватию посетили рекордные 21 миллион туристов - на 5% больше, чем в 2018-м. Учитывая, что общая численность населения страны составляет 4 миллиона человек, а ее прибрежные города - крошечные, 21 миллион туристов - это более чем много: курорты и города страны были буквально наводнены людьми, отмечают в Daily Beast.

Фото: В 2019 году Хорватию посетили рекордные 21 миллион туристов (unsplash.com/patricia-jekki)

"Круизные лайнеры и популярный сериал “Игра престолов”, который снимался в Хорватии, сделали страну еще более знаменитой. В итоге на узких мощеных улочках городов стало так много людей, как в метро Нью-Йорка в час пик. Но 2021 год - это совсем другая история. Туризм действительно возобновляется, но былой суматохи здесь пока точно нет. Гиды и отельеры говорят, что в июле в стране отдыхает около 30% от числа туристов до пандемии - прекрасное положение вещей для тех, кто едет в Хорватию сегодня. По сути, это ваш последний шанс побывать в этих знаковых местах до возвращения толп туристов и многочисленных лайнеров", — высказывает мнение автор статьи.

Дубровник: почти пустые пляжи и кафе

В прошлые годы большинство советов из публикаций о путешествиях в Дубровник были простыми - лучше не ехать сюда в летние месяцы, пока в Хорватии многолюдно.

Фото: Большинство квартир в центре Дубровника предлагаются в аренду туристам (unsplash.com/marko-hankkila)

Для сравнения, в старом городе Дубровника до сих пор проживает всего 500 местных жителей, а в остальных домах города - только квартиры или хостелы, пишет издание.

"Сегодня же все эти квартиры заселены лишь частично, а гостей совсем немного. Переулки, которые когда-то были заполнены людьми, теперь превращаются в места для прекрасных прогулок. Его райские пляжи, такие как Банье, Дэнс и Сент-Джейкоб, — настоящие “звезды” Дубровника, и в эти дни здесь много места для отдыха. В ресторанах поблизости с радостью найдут вам свободный столик. Это лучшее время для посещения страны за много лет”, — считают авторы публикации.

На Плитвицких озерах наконец можно сделать хорошие фото

В предыдущие годы еще одной “жертвой” чрезмерного туризма стал старейший и крупнейший национальный парк Хорватии, Плитвицкие озера, известные красивыми каскадами водоемов лазурно-голубого цвета.

Шестнадцать живописных озер плавно перетекают друг в друга водопадами всех форм и размеров.

Фото: Плитвицкие озера - визитная карточка Хорватии (unsplash.com/pascal-habermann)

“До пандемии COVID здешние тропы были настолько забиты посетителями, что прогулка по ним была утомительной: толкотня отвлекала от потрясающей красоты парка. Раньше тут всегда были огромные очереди за фото перед водопадами. Но сегодня ситуация иная. Летом здесь прекрасно, особенно если вы любите проводить день среди великолепной природы. 8 извилистых дорожек парка легко пройти, на лодке по озеру Козьяк легко проплыть, а все важные фотографии легко сделать”, — идет речь в статье.

Город Шибеник - тоже без толп туристов

Самый старый в стране прибрежный город, основанный хорватами, Шибеник - восхитительное место, расположенное в нише, где река встречается с морем. Он давно пользуется популярностью у самых разных иностранных туристов, пишет Daily Beast.

Кроме экскурсий по самому городу, локация также удобна как стартовая точка для прогулок по островам и посещения трех соседних национальных парков: Крка, Корнати и Плитвицкие озера.

Фото: Гавань в Шибенике (unsplash.com/partha-narasimhan)

“В 2019 году узкие улочки Шибеника были заполнены пешеходами и туристическими группами. Но сейчас эти места олицетворяют элегантность и безмятежность. Теперь здесь можно свободно гулять и насладиться спокойствием, наблюдая за закатом солнца над заливом”, — отмечается в публикации.

Сплит: столик в любом кафе без очередей

Еще один исторический город Хорватии - Сплит - одно из самых оживленных мест в стране. Старый квартал - “сердце” Сплита - был построен в четвертом веке нашей эры. Роскошный город, окружающие его венецианские площади и приморская набережная уже много лет изобилуют туристами. Но сегодня и здесь все еще мало гостей по сравнению с тем, как могло бы быть.

Фото: Даже в разгар лета в Сплите все еще не так много людей, как было до пандемии (unsplash.com/alessio-fiorentino)

“Теперь здесь вы можете выбрать любое заведение в любое время и без часов ожидания в очереди насладиться коктейлями или отличным местным пивом и вином. Обратите внимание: гигантские круизные лайнеры уже вернулись в город. Но все же это не сравнить с былыми масштабами”, — сообщает автор статьи.

Хорватия полностью готова к тому, чтобы сюда вернулись миллионы туристов, которые приезжали в страну до COVID, пишет Daily Beast:

“Лозунг Совета по туризму страны - “Оставайтесь в безопасности в Хорватии” - громкий, но правдивый. При этом все работники сферы гостеприимства проходят вакцинацию, а ограничения на въезд все же не отменены (отрицательные ПЦР-тесты или справка о вакцинации)”.

По мнению издания, летом можно успеть провести в стране великолепный летний отпуск, который заставит забыть о пандемии:

“Выберитесь в Хорватию, пока сюда не вернулись миллионы туристов”.

Напомним, ранее мы писали, какие самые интересные локации Европы стоит посетить после пандемии.

Также предлагаем почитать о самых “инстаграмных” местах Египта для отпуска летом.