Свидетельства преступлений. Как волонтеры документируют масштабы разрушений от войны в Украине

Съемочная группа опровергает российский фейк об "обстрелах только военных объектов"

Во время войны многие города Украины оказались в эпицентре боевых действий. Оккупанты несколько недель обстреливали Киевщину: под атаки попадали Киев, Ирпень, Буча, Гостомель.

Команда киевских волонтеров с помощью круговых 360-градусных панорам и видео с дрона начала документировать все разрушения мирного города, которые враг наносил нашей столице и области. Так появился проект "Війна впритул". С его помощью энтузиасты хотят показать мировому сообществу масштаб катастрофы, которая постигла Украину из-за агрессии РФ.

TRAVEL РБК-Украина пообщался с координатором проекта Дмитрием Матяшем о том, почему важно документировать преступления врага и демонстрировать разрушения, нанесенные мирным городам и селам нашей страны.

– Дмитрий, как возникла идея сделать проект по 360 круговым панорамам разрушенных объектов Киева и других городов? Сколько людей из вашей команды этим занимается?

– Мы хотим показать миру масштаб катастрофы, которая происходит в Украине из-за войны России против нашей страны. Чтобы зафиксировать, что эти нелюди сделали и делают с нашей страной, и были привлечены к ответственности. Нужно сохранить данные о тех разрушениях, которые причинил агрессор.

С помощью круговых панорам можно почувствовать себя на месте массовых поражений и разрушений. Это дает острое понимание того, какие преступления совершил оккупант. А с помощью очков виртуальной реальности происходит глубокое погружение в жуткую атмосферу мест, где происходили трагедии и где гибли люди.

Проектом "Війна впритул" занимается команда профессионалов из компании Freegen Group во главе с Юрием Зозулей. До войны мы занимались оцифровкой туризма, культуры и спорта и создали несколько популярных проектов - mixsport, kyivmaps.

Прошлый опыт и технологии, которые мы раньше использовали для популяризации туристической привлекательности и спорта в Украине, теперь пытаемся задействовать для того, чтобы рассказать всему миру про тот ужас, который устроили нам русские.

Фото: Разрушения жилых кварталов в Буче (kyivmaps.com)

– Вы рассказываете о разрушенных зданиях и масштабах российских преступлений иностранцам?

- Да, у нас есть связи с международными информационными агентствами. Мы рассылаем информацию для ее максимальной огласки. У нас есть сайт проекта, также делаем рассылку.

Ужасные кадры разрушений Киева уже распространили многие мировые издания. Среди них немецкое Blick , румынские Libertatea и Stiripesurse.directorylib . Японское телевидение NTV Sukkiri сняло специальный сюжет о войне в Украине и взяло интервью у Юрия Зозули. В Infotainment Show использовали видео и 3D-кадры, которые были сделаны для проекта.

– Как реагируют на фото разрушений те, кто никогда не был в Украине и читает новости о войне только на сайтах или в газетах?

– Говорят, что это ужас и, конечно, выражают поддержку. Для всего мира 3D-панорамы дают возможность почувствовать себя на месте событий. Можно приблизиться, чтобы рассмотреть детали, оглянуться вокруг, понять, куда именно попали захватчики. Почувствовать хотя бы часть того ужаса, который испытали обитатели зданий.

Также панорамные снимки помогают разрушить бессмысленный российский фейк о том, что их армия якобы обстреливает только военные объекты. Если в Украине в это уже практически никто не верит, потому что от обстрелов пострадал либо сам, либо его близкие и друзья, то кто-то за границей еще может "купиться" на такую ложь РФ.

Считаю, что фото и видео того, как пострадали мирные жители – это еще и элемент нашего информационного фронта. Важно доносить правду тем, кто живет за границей. Иностранцы видят разрушения жилых домов, и тогда понимают, насколько много мирных жителей было убито, ранено. Сколько судеб было разрушено.

– Вы планируете подавать эти данные для фиксации преступлений оккупантов, чтобы это понадобилось в будущем для компенсации жителям и для восстановления сооружений?

– Проект "Війна впритул" с самого начала был согласован с Киевской городской государственной администрацией и ГСЧС Украины. Мы сотрудничаем с МЧС, МВД и Минкультом и постоянно передаем отснятую информацию соответствующим органам.

Съемка обычно производится с помощью дрона. На всех съемках у нас есть сопровождение: сотрудники полиции и МЧС помогают. А мы в свою очередь помогаем им рассмотреть места возможных обрушений вблизи и в деталях.

Фото: Съемки панорам команда проводит совместно с ГСЧС и по согласованию городских властей (kyivmaps.com)

Однажды мы запустили дрон в небольшое отверстие, пытаясь отснять подвал, куда человеку зайти было физически невозможно – прохода не было. Там, пролетая по коридорам, мы нашли тела погибших. Сразу оповестили об этом спасателей.

360-фото панорам и видео с дронов очень помогают в работе и исследовании реального состояния разрушений. Особенно с дронов можно исследовать комнаты и коридоры под завалами, а после ударов и пожаров – обнаружить, где остались люди. Порой это может спасти чью-то жизнь. Мы предоставляем компетентным органам информацию о местах возможных обвалов верхних этажей и заминированных врагом мест.

– Сколько всего домов вы уже отсняли? Что во время съемок поразило вас больше всего?

– На данный момент нам удалось отснять уже более 10 домов по Киеву и области. Невозможно описать, какие у нас были ощущения, когда приехали в Бучу. Там до сих пор много людей находятся под завалами. А еще ведь есть Ворзель, Бородянка, Макаров, Ирпень. Сколько еще нам придется узнать о преступлениях России - эта мысль ужасает.

Также поразила разорванная на куски "Мрия" в Гостомеле. Самолет, который признан одним из лучших в мире и который имеет на своем счету мировые рекорды, полностью уничтожен.

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Фото: Разрушенные самолеты на аэродроме "Антонов" в Гостомеле (kyivmaps.com)

Поразили очень страшные истории, которые рассказывали жители в Киевской области. Уже известно, что в первые часы войны ударил по жилым домам в Гостомеле, Буче, Бородянке. Это мгновенно вызвало разрушения, дома рухнули, а под развалинами оказались обычные люди. Даже не военные. И только потом, через месяц оккупации, тела погибших были найдены.

Когда российские войска зашли в города области, доставать тела из-под завалов не разрешали. И только 6 апреля, уже после освобождения населенных пунктов, наши спасатели начали разбирать руины. Находки шокировали. Никто не выжил: люди умирали не только под руинами, а и в подвалах от голода и обезвоживания. Сотни пропавших без вести, и судьба многих из них до сих пор неизвестна. Кого -то под завалами разыскивают до сих пор.

– До войны вы занимались проектами, посвященными путешествиям. Будете ли развивать их после нашей победы, и какими на ваш взгляд будут путешествия по Украине после войны?

– Да, мы уже активно готовимся к восстановлению Украины. Наша философия – это оцифровка туризма, культуры и спорта для того, чтобы страна развивалась, а путешествия по всем регионам оживали.

Мы хотим навеки зафиксировать преступление оккупанта против Украины и человечности для будущих поколений. Чтобы понять эту трагедию мог каждый, кто будет жить после нас.

Особая часть нашего проекта – создание 3D-моделей памятников и зданий исторического наследия. Они позже войдут в проект "Доторкнись до України", который будет тиражироваться по Украине и за границей. Надеемся, что это покажет миру наши святыни и символы Украины в новом формате – дополненной реальности.

Сейчас для проекта discover.ua мы собираем данные об уничтоженных и поврежденных памятниках и готовим материалы о городах-героях. После победы будем актуализировать реестр туристических достопримечательностей и гидов в сотрудничестве с департаментами туризма городов и областей, разрабатывать новые туристические маршруты. Также вернемся к активной промоции лучших туристических направлений и туристических продуктов нашей страны.

Для этого нужно, чтобы война поскорее закончилась. Уверен, наша победа – не за горами.

Напомним, в Google-картах покажут последствия войны для городов Украины.

Также создана карта потерь культурных объектов Украины из-за войны с Россией.