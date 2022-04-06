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В режиме реального времени. Создана карта потерь культурных объектов Украины из-за войны

Новина українською →
Среда 06 апреля 2022 16:10
В режиме реального времени. Создана карта потерь культурных объектов Украины из-за войны Фото: Разрушенные памятники архитектуры (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Добавить доказательства разрушений может каждый желающий

Больше 150 культурных объектов в Украине пострадали из-за вторжения России в Украину. Масштабы разрушений можно наглядно увидеть на интерактивной "Карте культурных потерь".

О новом проекте визуализации вреда, причиненного культурному наследию, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на сайт Украинского культурного фонда.

"Визуализация будет доказательством действий армии РФ"

Цель интерактивной карты – визуализация потерь и доказательство того, что армия РФ наносит удары не только по военным объектам.

Отныне чуть ли не все разрушения, которые русская армия нанесла культурному наследию Украины, можно будет пересмотреть в режиме реального времени, отметил исполнительный директор Украинского культурного фонда Владислав Берковский.

"Такая визуализация их преступлений в очередной раз будет доказывать, что Россия – лживая страна-террорист, которая, вопреки любым международным правилам ведения войны, международным конвенциям уничтожает все на своем пути. Также надеемся, что эта карта станет весомым аргументом в ходе дискуссий с партнерами об исключении России из рядов различных международных культурных организаций или объединений", - добавил он.

В режиме реального времени. Создана карта потерь культурных объектов Украины из-за войны

Фото: Следы от обстрелов в Святогорской лавре в Донецкой области (facebook.com/svlavra)

Как пользоваться картой и добавлять свои доказательства

На карте можно увидеть нахождение объектов – например, церкви или памятника. А также степень разрушения.

Красными "звездочками" показаны уничтоженные объекты: историческое здание Иванковского краеведческого музея, деревянная церковь Святого Георгия 1878 года в селе Заворичи в Киевской области.

Желтыми значками отмечены достопримечательности, которые были частично уничтожены и существенно пострадали. Например, Музей украинских древностей В.В. Тарновского конца 19 века в Чернигове.

В режиме реального времени. Создана карта потерь культурных объектов Украины из-за войны

Фото: Интерактивная карта поврежденных культурных объектов (скриншот РБК-Украина/uaculture.org)

Зеленую маркировку присвоено объектам, которые нуждаются в реставрации, но продолжают функционировать: например, музей-заповедник "Усадьба Попова" конца 19 века в Васильевке Запорожской области.

К слову, добавить информацию на карту может каждый, кто стал свидетелем разрушения. Для этого доказательства можно оставить на специальном сайте Министерства культуры и информационной политики.

Напомним, мы писали, что захватчики сожгли старинную церковь с уникальным иконостасом.

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