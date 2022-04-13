Свідчення злочинів. Як волонтери документують масштаби руйнувань від війни в Україні

Знімальна група спростовує російський фейк про "обстріли тільки військових об'єктів"

Під час війни багато міст України опинилися в епіцентрі бойових дій. Окупанти кілька тижнів обстрілювали Київщину: під атаки потрапляли Київ, Ірпінь, Буча, Гостомель.

Команда київських волонтерів за допомогою кругових 360-градусних панорам та відео з дрону почала документувати усі руйнування мирного міста, які ворог наносив нашій столиці та області. Так з’явився проект "Війна впритул". За його допомогою ентузіасти із Kyiv Maps хочуть показати світовій спільноті масштаб катастрофи, якої зазнала Україна через агресію РФ.

TRAVEL РБК-Україна поспілкувався із координатором проекту Дмитром Матяшем про те, чому важливо документувати злочини ворога та демонструвати руйнування, завданих мирним містам та селам нашої країни.

– Дмитре, як виникла ідея зробити проект по 360 кругових панорамах зруйнованих об'єктів Києва та інших міст? Скільки людей із вашої команди цим займається?

– Ми хочемо показати світові масштаб катастрофи, яка стається в Україні через війну Росії проти нашої країни. Щоб зафіксувати, що ці нелюди зробили та роблять з нашою країною, та були притягнуті до відповідальності. Потрібно зберегти дані про ті руйнування, які спричинив агресор.

За допомогою кругових панорам можна відчути себе на місці масових уражень і руйнувань. Це дає гостре розуміння того, які злочини вчинив окупант. А за допомогою окулярів віртуальної реальності відбувається глибоке занурення у жахливу атмосферу місць, де ставалися трагедії та де гинули люди.

Проектом "Війна впритул" займається команда професіоналів з компанії Freegen Group на чолі з Юрієм Зозулею. До війни ми займались оцифруванням туризму, культури та спорту і створили декілька популярних проектів - mixsport, kyivmaps.

Минулий досвід і технології, які ми раніше використовували для популяризації туристичної привабливості та спорту в Україні, тепер намагаємося задіяти для того, щоб розповісти всьому світу про той жах, який влаштували нам росіяни.

Фото: Руйнування житлових кварталів у Бучі (kyivmaps.com)

– Ви розповідаєте про зруйновані будівлі та масштаби російських злочинів іноземцям?

– Так, у нас є зв'язки з міжнародними інформаційними агентствами. Ми розсилаємо інформацію для її максимального розголосу. У нас є сайт проекту, також робимо розсилку.

Жахливі кадри руйнувань Києва вже поширило багато світових видань. Серед них німецьке Blick , румунські Libertatea та Stiripesurse.directorylib . Японське телебачення NTV Sukkiri зняло спеціальний сюжет про війну в Україні та взяло інтерв’ю у Юрія Зозулі. У Infotainment Show використали відео та 3D-кадри, які були зроблені для проєкту.

– Як реагують на фото руйнувань ті, хто ніколи не був в Україні й читає новини про війну тільки на сайтах чи в газетах?

– Кажуть, що це жах і, звісно, висловлюють підтримку. Для всього світу 3D-панорами дають можливість відчути себе на місці подій. Можна наблизитися, щоб роздивитися деталі, озирнутися навкруги, зрозуміти, куди саме поцілили загарбники. Відчути хоча б частину того жаху, який відчули мешканці будівель.

Також панорамні знімки допомагають зруйнувати безглуздий російський фейк про те, що їхня армія нібито обстрілює тільки військові об'єкти. Якщо в Україні у це вже практично ніхто не вірить, бо від обстрілів постраждав або сам, або його близькі та друзі, то хтось за кордоном ще може "купитися" на таку брехню РФ.

Вважаю, що фото і відео того, як постраждали мирні мешканці – це ще й елемент нашого інформаційного фронту. Важливо доносити правду тим, хто живе за кордоном. Іноземці бачать руйнування житлових будинків, і тоді розуміють, наскільки багато мирних мешканців було вбито, поранено. Скільки доль було зруйновано.

– Ви плануєте подавати ці дані для фіксації злочинів окупантів, щоб це знадобилося у майбутньому для компенсації мешканцям та для відновлення споруд?

– Проект "Війна впритул" з самого початку був погоджений із Київською міською державною адміністрацією та ДСНС України. Ми співпрацюємо з МНС, МВС та Мінкультом та постійно передаємо відзняту інформацію відповідним органам.

Зйомка зазвичай проводиться за допомогою дрона. На всіх зйомках в нас є супровід: співробітники поліції та МНС допомагають. А ми своєю чергою допомагаємо їм розглянути місця можливих обрушень зблизька та в деталях.

Фото: Зйомки панорам команда проводить спільно із ДСНС та за погодженням міської влади (kyivmaps.com)

Одного разу ми запустили дрон у невеликий отвір, намагаючись відзняти підвал, куди людині зайти було фізично неможливо – проходу зовсім не було. Там, пролітаючи коридорами, ми знайшли тіла загиблих. Відразу сповістили про це рятувальників.

360-фото панорам та відео з дронів дуже допомагають в роботі та дослідженні реального стану руйнувань. Особливо з дронів можна дослідити кімнати та коридори під завалами, а після ударів та пожеж – виявити, де залишилися люди. Часом це може врятувати чиєсь життя. Ми надаємо компетентним органам інформацію про місця можливих обвалів верхніх поверхів та замінованих ворогом місць.

– Скільки всього будинків ви вже відзняли? Що під час зйомок вразило вас найбільше?

– На цей момент нам вдалося відзняти вже понад 10 будинків по Києву та області. Неможливо описати, які у нас були відчуття, коли приїхали в Бучу. Там досі багато людей знаходяться під завалами. А ще ж є Ворзель, Бородянка, Макарів, Ірпінь. Скільки ще нам доведеться дізнатися про злочини Росії – ця думка жахає.

Також вразила розірвана на шматки "Мрія" у Гостомелі. Літак, який визнано одним із найкращих у світі та який має на своєму рахунку світові рекорди, повністю знищено.

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Фото: Зруйновані літаки на аеродромі "Антонов" у Гостомелі (kyivmaps.com)

Вразили дуже страшні історії, які розповідали мешканці у Київській області. Вже відомо, що у перші години війни вдарив по житлових будинках у Гостомелі, Бучі, Бородянці. Це миттєво викликало руйнування, будинки завалилися, а під руїнами опинилися звичайні люди. Навіть не військові. І лише потім, через місяць окупації, тіла загиблих були знайдені.

Коли російські війська зайшли у міста області, діставати тіла з-під завалів не дозволяли. І тільки 6 квітня, вже після звільнення населених пунктів, наші рятувальники почали розбирати руїни. Знахідки шокували. Ніхто не вижив: люди помирали не тільки під руїнами, а й у підвалах від голоду та зневоднення. Сотні зниклих безвісти, і доля багатьох із них досі невідома. Когось під завалами розшукують і досі.

– До війни ви займалися проектами, присвяченими мандрівкам. Чи будете розвивати їх після нашої перемоги, і якими на ваш погляд будуть мандрівки Україною після війни?

– Так, ми вже активно готуємось до відбудови України. Наша філософія – це оцифрування туризму, культури та спорту для того, щоб країна розвивалася, а мандрівки всіма регіонами оживали.

Ми хочемо навіки зафіксувати злочин окупанта проти України та людяності для майбутніх поколінь. Щоб зрозуміти цю трагедію міг кожен, хто житиме після нас.

Особлива частина нашого проекту - створення 3D-моделей пам'яток та будівель історичної спадщини. Вони пізніше ввійдуть до проекту "Доторкнись до України", якій буде тиражуватись по Україні та за кордоном. Маємо надію, що це покаже світу наші святині та символи Україні у доповненій реальності.

Наразі для проекту discover.ua збираємо дані про знищені та пошкоджені пам’ятки та готуємо матеріали про міста-герої. Після перемоги будемо актуалізувати реєстр туристичних пам’яток та гідів у співпраці з департаментами туризму міст та областей, розроблятимемо нові туристичні маршрути, а також повернемося до активної промоції кращих туристичних дестинацій та туристичних продуктів.

Для цього потрібно, щоб війна скоріше завершилася. Впевнений, наша перемога – не за горами.

Нагадаємо, в Google-картах покажуть наслідки війни для міст України.

Також створено карту втрат культурних об'єктів України через війну з Росією.