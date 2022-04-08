ru ua
Пт, 08 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Разрушения улиц и домов. В Google-картах покажут последствия войны для городов Украины

Новина українською →
Пятница 08 апреля 2022 13:30
Разрушения улиц и домов. В Google-картах покажут последствия войны для городов Украины Фото: Разрушения в Ирпене (facebook.com/Александр Маркушин)
Автор: Ольга Маджумдар

Сервис для всех желающих станет доступным со следующей недели

В Украине оцифруют разрушение городов вследствие военной агрессии РФ против Украины. Новый проект будут реализовывать совместно с экспертами мирового технологического гиганта Google.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на страницу в Facebook Министерства внутренних дел Украины.

Цель проекта - зафиксировать разрушения в украинских городах и селах.

"Разрушения, нанесенные нашим городам российскими оккупантами, будут доступны в Картах Google в режиме просмотра улиц. Режим позволяет просматривать улицу, как будто вы идете или едете по ней, поэтому каждый желающий сможет сравнивать, как выглядели города до войны и что с ними сделали российские захватчики", - пояснил заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко.

Видео: Новый проект МВД Украины совместно с Google (youtube.com/ МВД Украины)

Проект охватит города, подвергшиеся наибольшим разрушениям

Проект стартовал с города Ирпень после освобождения его от оккупации. Одновременно начинают работу несколько команд. Прежде всего спасатели ГСЧС и сотрудники Нацполиции допускают специалистов из Google на уже разминированные и безопасные участки освобожденных городов.

"Мы максимально хотим охватить все города, которые понесли наибольшие разрушения, которые безусловно нужно зафиксировать. Эта информация будет размещена на картах Google и будет доступна для широкой общественности - людей, которые захотят узнать о своей местности и своей недвижимости", - говорится в сообщении.

Для правоохранителей и спасателей также создадут отдельный сервис как информационно-справочный ресурс для координации действий и дополнительной фиксации ситуации в регионе.

Первые результаты работы проекта можно будет оценить со следующей недели. Специалисты Google обещают обнародовать первые панорамные снимки разрушенных улиц и зданий Ирпеня.

Напомним, мы писали о новой карте потерь культурных объектов Украины из-за войны.

Также мы рассказывали, что захватчики сожгли старинную церковь с уникальным иконостасом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Google Ирпень Вторжение России в Украину
Отдых в Украине
Мнения
Катерина Колонович
"Одной лошадке нужно 18 кг корма в сутки". Как спасают животных в Киеве во время войны
Катерина Колонович
журналист, специально для РБК-Украина
Алексей Бурчевский
Миллиард на "Мрию". Нужно ли Украине отстраивать еще один самый крупный самолет в мире
Алексей Бурчевский
адвокат в сфере авиационного права
Ирина Савина
Где найти работу, жилье и помощь. Большая подборка полезных ссылок для украинцев за рубежом
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Катерина Гончарова
Российский бизнес в Украине. Отели, связанные со страной-оккупантом: список
Катерина Гончарова
Руководитель РБК-Украина Travel
Все мнения