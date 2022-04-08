Разрушения улиц и домов. В Google-картах покажут последствия войны для городов Украины

Сервис для всех желающих станет доступным со следующей недели

В Украине оцифруют разрушение городов вследствие военной агрессии РФ против Украины. Новый проект будут реализовывать совместно с экспертами мирового технологического гиганта Google.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на страницу в Facebook Министерства внутренних дел Украины.

Цель проекта - зафиксировать разрушения в украинских городах и селах.

"Разрушения, нанесенные нашим городам российскими оккупантами, будут доступны в Картах Google в режиме просмотра улиц. Режим позволяет просматривать улицу, как будто вы идете или едете по ней, поэтому каждый желающий сможет сравнивать, как выглядели города до войны и что с ними сделали российские захватчики", - пояснил заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко.

Видео: Новый проект МВД Украины совместно с Google (youtube.com/ МВД Украины)

Проект охватит города, подвергшиеся наибольшим разрушениям

Проект стартовал с города Ирпень после освобождения его от оккупации. Одновременно начинают работу несколько команд. Прежде всего спасатели ГСЧС и сотрудники Нацполиции допускают специалистов из Google на уже разминированные и безопасные участки освобожденных городов.

"Мы максимально хотим охватить все города, которые понесли наибольшие разрушения, которые безусловно нужно зафиксировать. Эта информация будет размещена на картах Google и будет доступна для широкой общественности - людей, которые захотят узнать о своей местности и своей недвижимости", - говорится в сообщении.

Для правоохранителей и спасателей также создадут отдельный сервис как информационно-справочный ресурс для координации действий и дополнительной фиксации ситуации в регионе.

Первые результаты работы проекта можно будет оценить со следующей недели. Специалисты Google обещают обнародовать первые панорамные снимки разрушенных улиц и зданий Ирпеня.

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