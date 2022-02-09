Строгие правила. Вьетнам полностью откроет границы для туристов: названа дата

С ноября 2021 года можно попасть только в определенные регионы страны
Власти Вьетнама объявили о планах полностью открыть свои границы для иностранных туристов. Об этом решении заявил премьер-министр Фам Минь Чин, сообщает Thepointsguy.com.
"Мы можем столкнуться с дальнейшим ростом заболеваемости "Омикроном". И, возможно, с другими новыми вариантами. Однако благодаря более высоким показателям вакцинации наряду с другими мерами мы сможем безопасно открыть страну для восстановления и развития экономики", — сказал он в конце января.
В стране предпринимают шаги к открытию границ для туристов: Вьетнам был практически полностью закрытым с весны 2020 года.
Так, еще в ноябре туристам с пакетными турами разрешили попасть на остров Фукуок, а также в Дананг, Хойан, Нячанг и другие регионы страны. В январе к этому списку добавились новые места. Но это не привлекло большого количества посетителей, чтобы помочь туристической индустрии Вьетнама после разрушительной пандемии.
Вьетнам был практически закрыт для иностранных посетителей: весной 2020 года там приостановили безвизовый режим, выдачу виз и въезд во Вьетнам для большинства иностранных граждан, независимо от статуса вакцинации.
Ограниченному числу туристов был разрешен въезд, но только присоединившись к одной из санкционированных государством туристических групп, осуществляющих туры по направлениям, утвержденным Министерством культуры, спорта и туризма.
"При въезде во Вьетнам вы должны пройти карантин либо в специально отведенном отеле, либо в заранее утвержденном месте жительства в течение (трех) дней. Вам нужно будет пройти ПЦР-тест на (третий день) и проводить самоконтроль до 14-го дня. Вы будете нести ответственность за оплату любых гостиничных сборов и расходов на тестирование на коронавирус", — говорится на веб-сайте FCO.
Министерство туризма заявило, что планирует открыть свои границы для туристов не раньше 31 марта.
Вьетнам согласился временно признать паспорта вакцинации от COVID-19 из 72 стран, включая Великобританию, чтобы облегчить переход к нормальным условиям поездки.
Каковы требования к вакцинации
По данным министерства, туристы должны быть либо полностью вакцинированы, либо можете доказать, что недавно вылечились от COVID-19.
Кроме этого, необходимо будет предоставить отрицательный результат ПЦР-тест, сделанный в течение последних 72 часов до прибытия, а также подтверждение наличия медицинской страховки на сумму 37 000 фунтов стерлингов (около 50 000 долларов США), которая покрывает лечение COVID-19.
Фото: Вьетнам откроет границы для туристов не раньше 31 марта (unsplash.com/andreea-popa)
Согласно информации, опубликованной на сайте МИДа разрешен въезд иностранным гражданам во Вьетнам:
С 1 января 2022 года к полностью вакцинированным авиапассажирам или выздоровевшим от COVID-19 могут применяться требования трехдневной самоизоляции дома, местах проживания, гостиницах.
К невакцинированным или частично вакцинированным гражданам, прибывающим во Вьетнам, будут применяться требования самоизоляции дома в течение семи дней и прохождения ПЦР-тестов на COVID-19 в первый и седьмой день со дня прибытия.
Согласно последнему плану, на первом этапе Вьетнам возобновит авиасообщение до девяти традиционных городов, включая Пекин, Гуанчжоу и Тайбэй (Китай), Токио (Япония), Сеул (РК), Бангкок (Таиланд), Сингапур, Вьентьян, (Лаос), Пномпень (Камбоджа) и Сан-Франциско и Лос-Анджелес (США).
Граждане, которые будут въезжать во Вьетнам с 1 января 2022 года, обязаны будут самоизолироваться по месту жительства в течение трех дней.
Такие меры будут применяться только к тем, кто полностью вакцинирован или выздоровел от COVID-19 и подтверждает отрицательные результаты ПЦР-теста на COVID-19.
Такие граждане обязаны будут не покидать местожительство на период самоизоляции.
Все прибывающие в страну должны установить и использовать приложение PC-COVID (информация по распространению). Для въезжающих во Вьетнам с дипломатическими и официальными целями также обязаны использовать эту программу.
С 18.08.2021 года во Вьетнаме признается украинский COVID-сертификат.
Страна признает вакцины:
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