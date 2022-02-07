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Австралия впервые за время пандемии откроется для туристов: названа дата

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Понедельник 07 февраля 2022 12:31
Австралия впервые за время пандемии откроется для туристов: названа дата Фото: Австралия открывает границы для туристов (unsplash.com/dan-freeman)
Автор: Евгения Тугушева

Вакцинированные от COVID смогут посетить страну уже в этом месяце

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что страна вновь откроет свои границы для вакцинированных путешественников в этом месяце, после двух лет пандемии. Об этом сообщает Reuters.

"Если вы прошли двойную вакцинацию, мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас снова в Австралии", – сказал Моррисон.

Открытие страны для путешественников планируется на 21 февраля 2022 года.

В последние месяцы страна предприняла шаги по ослаблению пограничного контроля. Например, начала пускать квалифицированных сотрудников из других стран и организовала поездки без карантина (так называемые туристические пузыри) с некоторыми странами, такими как Новая Зеландия.

Австралия впервые за время пандемии откроется для туристов: названа датаФото: Вакцинированные от COVID смогут посетить страну уже в этом месяце (unsplash.com/henrique-felix)

Уже сейчас власти прилагают усилия для восстановления туристической отрасли.

"В течение двух лет после закрытия границ отрасль стояла на коленях. Теперь мы можем направить наши совместные усилия на восстановление отрасли, которая находится в аварийном состоянии", — сказал по телефону управляющий директор Австралийского совета по экспорту туризма Питер Шелли.

Генеральный директор Форума по туризму и транспорту Марджи Осмонд сказала, что отрасль "в восторге" от новости об открытии, но ей "потребуется координация, чтобы обеспечить конкурентоспособность Австралии как интересного направления".

"Это не так просто, как открыть кран. И мы видим, что количество иностранных туристов возвращается туда, где они были до COVID", — сказала она журналистам.

По данным государственного органа по исследованию туризма Австралии, убытки от международного и внутреннего туризма с начала пандемии составили 101,7 млрд австралийских долларов (72 млрд долларов).

Напомним, ранее мы писали, что Португалия упрощает правила въезда для вакцинированных туристов.

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