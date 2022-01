Строгие ограничения. В Индии вводят обязательный карантин для туристов

Новые правила вступят в силу с 11 января 2022 года

В связи с распространением нового штамма "Омикрон" власти Индии пересмотрели правила для въезда в страну и приняли решении ввести 7-дневный карантин для туристов, пишет Economictimes.indiatimes.com.

Новые ограничения вступят в силу с 11 января 2022 года.

Все пассажиры, вылетающие или следующие транзитом из стран с повышенным риском, должны проинформировать авиакомпаниями о том, что они будут проходить тестирование по прибытии, пройти карантин и соблюдать строгие протоколы изоляции в случае положительного результата теста.

Туристы, путешествующие из определенных стран "группы риска", должны предоставить образец теста на Covid по прибытии, который будет оплачиваться самостоятельно. Эти пассажиры должны будут дождаться результатов своего теста в аэропорту перед вылетом или посадкой на стыковочный рейс.

