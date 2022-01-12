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Строгие ограничения. В Индии вводят обязательный карантин для туристов

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Среда 12 января 2022 11:45
Строгие ограничения. В Индии вводят обязательный карантин для туристов Фото: Международный аэропорт имени Индиры Ганди (facebook.com/DelhiAirport)
Автор: Евгения Тугушева

Новые правила  вступят в силу с 11 января 2022 года

В связи с распространением нового штамма "Омикрон" власти Индии пересмотрели правила для въезда в страну и приняли решении ввести 7-дневный карантин для туристов, пишет Economictimes.indiatimes.com.

Новые ограничения вступят в силу с 11 января 2022 года.

Все пассажиры, вылетающие или следующие транзитом из стран с повышенным риском, должны проинформировать авиакомпаниями о том, что они будут проходить тестирование по прибытии, пройти карантин и соблюдать строгие протоколы изоляции в случае положительного результата теста.

Туристы, путешествующие из определенных стран "группы риска", должны предоставить образец теста на Covid по прибытии, который будет оплачиваться самостоятельно. Эти пассажиры должны будут дождаться результатов своего теста в аэропорту перед вылетом или посадкой на стыковочный рейс.

Если у туриста результат теста будет отрицательным, они будут помещены в домашний карантин на 7 дней и должны пройти тест RTPCR на 8-й день и загрузить результаты повторного теста на портал Air Suvidha. Если тест окажется отрицательным, они будут дополнительно контролировать свое здоровье в течение следующих 7 дней.

Однако, если такие путешественники получат положительный результат, их образцы должны быть дополнительно отправлены для геномного тестирования в сеть лабораторий INSACOG.

Путешественники должны находиться в изоляторе и проходить лечение в соответствии с установленным стандартным протоколом, включая отслеживание контактов их наблюдением правительства соответствующего штата.

Кроме этого, все путешественники должны предоставить полную информацию, заполнив специальную форму декларации на онлайн-портале Air Suvidha до запланированной поездки, включая сведения о поездках, совершенных за последние 14 дней. Пассажирам необходимо загрузить отчет об отрицательном тесте, который был проведен в течение 72 часов до поездки.

Напомним, ранее ми писали, на одном из чартерных рейсов в Индию у пассажиров обнаружили COVID.

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