Суворі обмеження. В Індії вводять обов'язковий карантин для туристів

Нові правила набудуть чинності від 11 січня 2022 року

У зв'язку з поширенням нового штаму "Омікрон" влада Індії переглянула правила для в'їзду до країни й ухвалила рішення ввести 7-денний карантин для туристів, пише Economictimes.indiatimes.com.

Нові обмеження набудуть чинності з 11 січня 2022 року.

Усі пасажири, що вилітають або слідують транзитом з країн з підвищеним ризиком, повинні проінформувати авіакомпаніями про те, що вони проходитимуть тестування після прибуття та дотримуються суворих протоколів ізоляції у разі позитивного результату тесту.

Туристи, які подорожують з певних країн "групи ризику", повинні надати зразок тесту на Covid після прибуття, який оплачуватиметься самостійно. Ці пасажири мають дочекатися результатів свого тесту в аеропорту перед вильотом або посадкою на стикувальний рейс.

COVID19 All international arrivals to undergo 7-day mandatory home quarantine: Government of India pic.twitter.com/XR7nHcmr9T — ANI (@ANI) January 7, 2022

Якщо у туриста результат тесту буде негативним, вони будуть поміщені до домашнього карантину на 7 днів і повинні пройти тест RTPCR на 8-й день і завантажити результати повторного тесту на портал Air Suvidha. Якщо тест виявиться негативним, вони додатково контролюватимуть своє здоров'я протягом наступних 7 днів.

Однак, якщо такі мандрівники отримають позитивний результат, їх зразки мають бути додатково надіслані для геномного тестування до мережі лабораторій INSACOG.

Мандрівники повинні перебувати в ізоляторі та проходити лікування відповідно до встановленого стандартного протоколу, включаючи відстеження контактів їх спостереженням уряду відповідного штату.

Крім того, всі мандрівники повинні надати повну інформацію, заповнивши спеціальну форму декларації на онлайн-порталі Air Suvidha до запланованої поїздки, включаючи відомості про поїздки, здійснені за останні 14 днів. Пасажирам необхідно завантажити звіт про негативний тест, проведений протягом 72 годин до поїздки.

Нагадаємо, раніше ми писали, на одному з чартерних рейсів до Індії у пасажирів виявили COVID.