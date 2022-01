Суворі обмеження. В Індії вводять обов'язковий карантин для туристів

Нові правила набудуть чинності від 11 січня 2022 року

У зв'язку з поширенням нового штаму "Омікрон" влада Індії переглянула правила для в'їзду до країни й ухвалила рішення ввести 7-денний карантин для туристів, пише Economictimes.indiatimes.com.

Нові обмеження набудуть чинності з 11 січня 2022 року.

Усі пасажири, що вилітають або слідують транзитом з країн з підвищеним ризиком, повинні проінформувати авіакомпаніями про те, що вони проходитимуть тестування після прибуття та дотримуються суворих протоколів ізоляції у разі позитивного результату тесту.

Туристи, які подорожують з певних країн "групи ризику", повинні надати зразок тесту на Covid після прибуття, який оплачуватиметься самостійно. Ці пасажири мають дочекатися результатів свого тесту в аеропорту перед вильотом або посадкою на стикувальний рейс.

