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Возвращаетесь из отпуска в "красной" зоне: украинцам объяснили важные детали

Пятница 04 сентября 2020 17:11
Возвращаетесь из отпуска в "красной" зоне: украинцам объяснили важные детали
Фото: Пассажиры в аэропорту (РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

В Украине принимают результаты тестов на коронавирус из ряда стран

Этим летом туристы, желающие отдохнуть за рубежом, столкнулись с новыми правилами отдыха. Те, кто въезжает в Украину из стран "красной" зоны, должны установить на смартфон мобильное приложение "Дій вдома", а затем находиться на двухнедельной самоизоляции.

Прекратить самоизоляцию можно, если турист после приезда сдаст тест на COVID-19 в одной из украинских лабораторий - частной или государственной.

Но, по словам опрошенных РБК-Украина экспертов туристического рынка, есть и альтернативный вариант: можно сдать тест на коронавирус в лаборатории стран "красной" зоны, пока вы находитесь там на отдыхе.

К примеру, сегодня в "красной" зоне для Украины находится Хорватия. Как утверждают представители туроператоров, можно сдать тест и там, а на границе показать распечатанные результаты тестирования. В таком случае можно сдать в Хорватии и прилететь в Украину уже с готовым результатом, говорит РБК-Украина Андрей Демура, директор "Аполло-тур".

"Главное, чтобы лаборатория была сертифицирована местной властью. Или можно прилететь в Киев и сдать тест, начиная от лаборатории в аэропорте и заканчивая любыми другими лабораториями", - уточняет он.

Возвращаетесь из отпуска в &quot;красной&quot; зоне: украинцам объяснили важные деталиФото: Хорватия - одна из стран, где украинцы могут сдать тест на коронавирус и показать его пограничникам по прибытию в Украину (pixabay.com)

По словам Андрея Демуры, с готовыми результатами ПЛР-тестирования некоторые украинские туристы уже возвращались из Болгарии – хотя тесты оттуда не требовались, их делали для других целей.

ПЦР-тест в Хорватии можно пройти в государственных лабораториях. При этом стоимость анализа составляет от 65 евро. Без предварительной записи ПЦР-тест можно сдать за 93 евро.

Услуга тестирования на коронавирус в Хорватии не очень востребована среди туристов, отмечает в разговоре с РБК-Украина Елена Бойко, соучредитель "Travel Professional Group". Одна из возможных причин – стоимость тестов в Хорватии намного выше. Также под вопросом - межгосударственные договоренности о признании результатов лабораторий, говорит она.

При каком условии можно не устанавливать приложение "Дій вдома" на смартфон?

В пресс-службе Министерства цифровой трансформации РБК-Украина отметили, что результаты ПЦР-теста, сделанного за рубежом, действительно признают в Украине.

"Согласно распоряжению Минздрава, ПЦР-тесты, сделанные за рубежом, у нас признаются. Следовательно, туриста, предъявившего результаты теста пограничникам, не должны заставлять устанавливать на телефон приложение "Дій вдома", - отмечают РБК-Украина в пресс-службе Минцифры.

Если же прибывающий в страну гражданин не установил и не верифицировал приложение "Дій вдома" или не предъявил результат теста, это считается отсутствием оснований для въезда в Украину из стран "красной" зоны, говорят в ведомстве.

"Мы признаем, что есть проблема с тем, что пограничники не всегда принимают результаты тестов, сделанных за рубежом. Но это вопрос скорее их взаимодействия с Центром общественного здоровья и с Минздравом. Минздрав принимает результаты тестов из той или ной страны при условии, что они правильно заверены и сделаны в течении всех требуемых сроков до въезда в Украину", - отмечают в Минцифры.

Напомним, ранее мы писали, что ждет украинцев после отдыха в Хорватии, которая сейчас находится в "красной" зоне для Украины.

Также советуем почитать о том, почему пока что не стоит покупать туры на Бали и другие экзотические курорты.

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