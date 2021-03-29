Стремительное падение: как изменился туризм во Львове за время карантина

Львов – практически самый популярный среди туристов город Украины. Прогуляться по улицам города, выпить кофе, зайти в один из местных старинных соборов или музеев – привычная для многих украинцев идея, как разнообразить выходные.

За время пандемии во Львов стало ездить значительно меньше гостей из разных регионов Украины, а показатели по визитам гостей из-за рубежа упали в 2,5 раза. В ноябре прошлого года городской совет громко отказался от введения карантина выходного дня, мотивируя решение тем, что это привело бы к потере доходов около 50 тысяч работников туристической и ресторанной отраслей.

Как Львов живет во время локдауна сейчас и как изменился туризм в городе за последний год - в материале РБК-Украина.

Спад туризма и отказ вводить карантин

За несколько десятков лет Львов постепенно смог разрекламировать себя как город кофе, легенд и уютных улочек. Местные экскурсионные бюро и рестораны поддерживали этот образ, вписывая в форматы прогулок по городу и заведений городские истории.

По информации портала открытых данных горсовета Львова, в 2019 году в город приехало около 2,5 млн туристов. В 2020 году их стало лишь 0,9 млн, что эквивалентно показателям 2011 года.

Фактически туризм в городе за время пандемии вернулся к показателям, которые были 10 лет назад. Поступления от туристического сбора в 2020 году снизились до 4,9 млн гривен. Это на 50% меньше, чем в 2019 году.

Фото: Во Львове продлили карантин до 4 апреля (РБК-Украина/Виталий Носач)

По разным данным, в сфере туризма занято минимум 15% населения города. По информации портала lviv.travel, количество наемных работников в туристической отрасли по состоянию на конец декабря 2020 года составляло 99 тысяч человек - на 21% меньше, чем годом ранее.

С карантином во Львове складывалось по-разному. Когда в ноябре 2020 года правительство решило ввести карантин выходного дня, мэр Львова категорически от него отказывался. В комментарии РБК-Украина Андрей Садовый заявил, что решение о ведении карантина выходного дня "является глупостью и "похоронит малый и средний бизнес". Мол, сначала надо решить вопрос с компенсациями для бизнеса.

"Карантин выходного дня, на мой взгляд, - это ерунда... Мы с вами должны взять на себя все обязательства: никаких банкетов, юбилеев или свадеб, но о полном локдауне нельзя говорить", - сказал Садовый.

Позже там решили обойти запрет, объявив субботу и воскресенье рабочими днями. Это позволило не закрывать заведения общепита, магазины и другие учреждения.

Но с существенным ухудшением эпидемиологической ситуации в городе карантин все же ввели. А в марте мэр попросил о помощи в спасении людей и заявил, что Львову критически не хватает врачей и других медицинских специалистов, потому что в области ежедневно госпитализируют 250-300 пациентов с COVID.

Как действует карантин во Львове в конце марта

С 19 марта во Львове и области ввели усиленный карантин, который позже продлили до 4 апреля. Не работают театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки.

Фото: Как менялось количество туристов во Львове за время карантина (Львовский городской совет)

Заведения общественного питания работают в формате "на вынос" и доставку. В торговых центрах открыты только продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины. Отменены массовые мероприятия. Прекратили работу развлекательные заведения и ночные клубы.

Кроме продуктовых магазинов, зоомагазинов и аптек, разрешено также работать цветочным и семенным магазинам. Открыты магазины по продаже связи, мастерские по ремонту обуви и одежды, ремонту электроприборов. По предварительной записи работают салоны красоты, фитнес-центры и бассейны.

По данным Государственной пограничной службы международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого, количество иностранных туристов в аэропорту в 2020 году составило чуть более 84 тысяч человек. Гостей-иностранцев, которые прилетали в аэропорт, стало меньше на 85,6%, а украинцев - на 55,4%.

Фото: Спрос на экскурсии в городе снизился в несколько раз (Ольга Орехова)

После первых ослаблений карантина и открытия границ в июне 2020-го, иностранцев-путешественников стало больше. Однако запрет на въезд иностранцев, который действовал в Украине с 28 августа по 28 сентября, снова привел к спаду пассажиропотока.

Спрос на экскурсии снизился в десять раз - гид

Даже во время карантина во Львове – большой выбор экскурсий по городу и региону – от коротких выездов к замкам "Золотой Подковы" на Львовщине до релакс-туров в Карпаты. Ранее развивался и корпоративный туризм – компании из разных регионов проводили в городе конференции. Хотя выбор экскурсий есть, но сейчас их заказывают крайне редко, говорят РБК-Украина местные специалисты по туризму.

Туристический гид Львова Диана Борисенко разрабатывает и проводит экскурсии для украинцев и иностранцев на протяжении 20 лет. Она рассказывает, что раньше проводила экскурсии ежедневно. Сейчас спрос на них сократился по меньшей мере в десять раз.

"За прошлый год пришлось сменить направление деятельности: я занялась исследованием родословных. Заказчики – в основном граждане Израиля и украинцы еврейского происхождения. Это совсем другой формат работы: вместо пеших прогулок с туристами провожу много времени за монитором. Работа отнимает много времени, а компенсирует лишь 50-60% от привычного дохода", - рассказывает гид.

Фото: Поступления от туристического сбора во Львове в 2020 году сократились вдвое (Ольга Орехова)

По словам Дианы Борисенко, сейчас экскурсии она проводит лишь дважды в месяц.

"Это в основном ностальгические экскурсии с диаспорой, или познавательно-туристические. На программу туров карантин не слишком повлиял: в храмы заходить разрешено, в музеи под открытым небом, такие как Шевченковский гай, Лычаковское кладбище, Высокий Замок, - тоже. Я начала проводить и виртуальные экскурсии со съемками видео. А вот экскурсии с прямой трансляцией в соцсетях не прижились", - говорит специалист.

"Протоколы оспаривают: некоторые составлены с нарушениями"

По данным портала открытых данных Львова, в 2020 году закрылось 50 гостиниц и аналогичных мест размещения. Теперь их 232 (тех, что зарегистрированы официально). С 1012 заведений питания в 2017 году осталось 792 в 2020-м.

Согласно информации портала lviv.travel, компании туристической отрасли в Львове оплатили 370 млн гривен налогов в бюджеты всех уровней, что на 20% меньше в сравнении с 2019 годом.

Фото: В 2020 году в городе закрылось 50 гостиниц и аналогичных средств размещения (booking.com)

На карантине во многих заведениях меню сократили на 80%, некоторые работают на доставку. Менеджер по закупкам одной из сетей ресторанов в Львове Андрей Гудыма говорит РБК-Украина, что в условиях ограничений стараются заинтересовать клиентов и одновременно придерживаться всех норм безопасности. Стеклянные перегородки перед едой, маски, санитайзеры – это было в сети еще до карантина, говорит он.

По словам Андрея Гудымы, самое неприятное то, что карантин объявляют без уведомления, и поэтому пища на складах просто портится - ее уже не надо доставлять в рестораны. Он считает, что проверки ресторанов не имеют смысла, потому что нет четкого механизма, который бы позволял это делать. А многие акты о нарушениях составляют с ошибками, говорит собеседник.

"Некоторым заведениям юристы помогают обжаловать акты, ведь многие из них составлены безграмотно. Хотя Львов в целом хорошо соблюдает правила. А в других городах - далеко не всегда. И при этом там не испытывают такого давления. Некоторые рестораны в городе полиция не трогает, хотя в локдаун те работают. Получается, больше всего страдает тот, кто больше воспитан и законопослушен", - высказывает мнение представитель сети.

"Надеюсь, восстановление туризма начнется хотя бы в 2022 году"

В прошлом году Львов недополучил 400 млн гривен общий бюджетный фонд, 200 млн - в бюджет развития города в целом по всем отраслям, говорит РБК-Украина заместитель мэра Львова Андрей Москаленко.

Фото: По прогнозам гидов, туризм в городе начнет восстанавливаться в 2022 году (pixabay.com)

"Ради безопасности горожан мы заинтересованы в сокращении количества коммуникаций между людьми. Поэтому ввели карантинные меры. За прошлый год, как и в течение 2021-го, туризм в городе полностью изменился. Сфера эта крайне важна: она создает рабочие места, наполняет бюджет. С марта до конца декабря 2020 года предприниматели туристической отрасли и ресторанно-гостиничной сферы области были освобождены от уплаты единого налога", - говорит он.

В горсовете добавляют, что планируют и дальше уменьшать налоги для сферы туризма и частично освобождать от арендной платы владельцев заведений с летними площадками. Это уменьшит поступления в бюджет, говорит Андрей Москаленко. Но надеется, что через две недели карантина динамика заболеваемости уменьшится.

По словам Дианы Борисенко, в прошлом году была возможность получить небольшие гранты от Департамента культуры города - дотации на дофинансирование выставочных и культурных проектов в размере 25 000-50 000 грн.

Фото: Заведения города работают только в формате "на вынос" и на доставку (Ольга Орехова)

Экскурсовод вспоминает, что для привлечения туристов они проводили различные акции - день бесплатных экскурсий, в некоторых кофейнях вторая чашка кофе была бесплатной. Всемирную акцию Work from hotel поддержали и местные гостиницы, когда людям (в основном из сферы IT-сферы) предлагают работать из гостиничных номеров вместо дома.

"В єтом году вместо туризма продолжу заниматься новой деятельностью, ведь потока туристов не ожидаю даже на вторую половину 2021 года. Надеюсь, восстановление туризма начнется хотя бы в 2022 году", - говорит Диана.

Напомним, ранее мы писали, почему в Украине до сих пор мало доступных бюджетных перелетов между городами страны.

Также мы объясняли, что такое туристические сертификаты и когда их смогут внедрить в Украине.