Деньги на путешествия. В Украине могут ввести сертификаты для туристов: что известно

Минэкономики предлагает выделить 200 млн гривен на активизацию поездок по стране

В Украине хотят ввести так называемые туристические сертификаты, которые будут финансово стимулировать украинцев отдыхать в пределах страны.

Министерство экономики предлагает выделить на туристические сертификаты 200 миллионов гривен, сообщает "Интерфакс Украина". Предполагается, что их можно будет использовать для путешествий по Украине в 2021-2022 годах. Сертификаты будут предназначены "для определенных категорий населения".

"Проект документа с поправками к Госпрограмме стимулирования экономики для преодоления негативных последствий ограничительных мер, связанных с борьбой с COVID-19, министерство обнародовало на сайте в понедельник", - говорится в публикации со ссылкой на документ ведомства.

В некоторых профильных туристических сообществах отмечают, что подобная инициатива - нужная, но пока неизвестно, как ее реализуют на практике. Также в разговоре с РБК-Украина представители двух крупных турфирм отметили, что пока ничего не слышали о таком предложении, и консультаций с ними об этом не проводили.

Мы узнали у экспертов, как и когда может заработать такая система компенсации за путешествия.

Что известно о туристических сертификатах

Туристические сертификаты - это своеобразный механизм введения программ мобильности молодежи и поддержки путешествий пожилых людей в рамках развития туризма. Такая практика широко распространена во многих ведущих странах, в частности Италии, Польши, Японии. Об этом РБК-Украина рассказала глава Государственного агентства развития туризма (ДАРТ) Марьяна Олеськив.

Сейчас проект находится в процессе разработки, уточнила она.

Фото: Ожидается, что сертификаты будут финансово стимулировать украинцев отдыхать в пределах страны (коллаж РБК-Украина)

По словам Марьяны Олеськив, необходимо точно определить слои населения, на которых будет направлена ​​программа, сколько людей смогут принять в ней участие и какую сумму выделять на каждого путешественника.

"Кроме того, надо понять, как будет осуществляться туристическая поддержка: это будет какая-то денежная выплата, ваучер на определенные услуги или универсальная туристическая карта, которой можно будет воспользоваться практически в любой гостинице и заведении. Надеемся, что до конца этого года будут определенные наработки в этом направлении, и уже в 2022 году запустим первый пилотный проект", - подчеркнула глава Гостуризма.

Сертификаты можно было бы получать в приложении Дия - эксперт

Внедрение сертификатов должно помочь решить две задачи. Первая - оказание помощи индустрии, вторая - помочь самим туристам, говорит РБК-Украина глава правления VisitUkraine.today Антон Тараненко.

"Сделать это можно только путем создания туристического продукта, четко просчитав его стоимость. К примеру, цена 5-дневного тура по Украине в Затоку - 15 тысяч гривен на семью. Если из 200 миллионов выделять 100% денег за тур, получим 13 тысяч поездок. Активно путешествующих украинцев - несколько миллионов. Если компенсировать 50% от цены, туров будет уже около 26 тысяч. Скорее всего, будет идти речь о компенсации 30% или 50% от стоимости поездки", - высказывает мнение специалист.

Фото: Сертификаты можно было бы использовать на оплату отелей или экскурсий по Украине (booking.com)

Также можно покрывать и 100% цены за тур для социально незащищенной категории граждан, которые не могут поехать в путешествие сами, считает он.

Антон Тараненко предполагает, что во избежание манипуляций сертификат на путешествия вполне можно было бы получить в приложении Дия, где они будут персонализированы. А использовать сертификат можно по такому же принципу, как действуют купоны на скидку на конкретную услугу.

"Таким образом, получаем приток денег и от украинцев в украинские компании - отели, рестораны. Государство дало бы деньги не напрямую, а за туристический продукт. Я общался с туроператорами. Говорят, что поддерживают такой механизм. Считают, что это лучше, чем одноразовая выплата в 8 тысяч гривен для ФЛП. Ведь какие-то предприятия могут и не работать вовсе. А сертификат дал бы загруженность, движение и работу", - говорит глава правления VisitUkraine.today.

Фото: Пока неизвестно, какие суммы будут выделять на путешественников (wikipedia.org)

Как стимулируют туризм в разных странах

Похожая практика стимулирования внутреннего туризма действует в ряде стран. К примеру, сертификаты на путешествия действуют в Польше. Там 500 злотых или 130 долларов получают на каждого ребенка в семье, которые в течение года семья может использовать самостоятельно для проживания в гостиницах, пансионатах или агроусадьбах страны. На эту программу Правительство Польши выделило почти 3,5 млрд злотых.

Практика стран по выдаче подобных "бонусов" - разная. Жителям Вены в прошлом году выдавали по 20 евро на посещение местных ресторанов и кафе, которые пострадали от пандемии.

Подобную инициативу вводили и в Лондоне. Там поддерживать локальные заведения питания призвали и сами жители, публикуя в соцсетях призывы поддержать любимые кафе и сделать у них заказ.

Фото: В Лондоне во время локдауна местные заведения поддерживают финансово (pixabay.com)

В конце 2020 года в Новой Зеландии предложили ввести "карточку путешествий" с 200 долларами на счете, которую бы раздавали каждому жителю страны для путешествий внутри страны, чтобы "спасти туристический сектор Новой Зеландии". Впрочем, такую "карточку" в стране пока не ввели: в правительстве обсуждают этот вопрос с турбизнесом и профильными структурами.

В марте 2021-го в Австралии объявили о предоставлении очередного "транша" помощи туристическому бизнесу: пакет поддержки составляет сумму 1,2 млрд австралийских долларов (около 928 млн долларов США).

Помощь будет включать возможность туристам купить билеты на внутренние авиарейсы за полцены, кредиты для бизнеса, а также субсидии, чтобы "удерживать самолеты в воздухе и работников авиакомпаний на своих рабочих местах".

Фото: В Египте вводили скидки на перелеты и проживание в гостиницах (booking.com)

В Египте этой зимой ввели систему скидок на авиабилеты и проживание в гостиницах. Таким образом в стране пытаются возродить туристическую отрасль. Инициативу "Наслаждайтесь зимой в Египте" ввели в январе по рекомендации министерского комитета по туризму и древностям во время ряда официальных встреч чиновников и отельеров.

На протяжении нескольких недель (до конца февраля) цены на авиаперевозки были фиксированы (на уровне 1500 египетских фунтов или 2670 гривен).

Предполагалось, что это будет стимулировать перелеты между разными локациями страны: из Каира в Луксор, Асуан, Шарм-эль-Шейх, Табу, Хургаду и курорт Марса-Алам. Также - из Александрии в Луксор и Асуан. Часть инициативы также предусматривала и 50% скидку 50-процентную скидку на входные билеты до известных археологических пам'памятников и музеев в провинциях Кена, Луксор и Асуан.

Напомним, под конец сезона в марте на курорте Славское в Карпатах можно отдохнуть значительно дешевле.

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