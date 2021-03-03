Дороже, чем в Турции: когда цены на авиабилеты в Украине станут доступными

Почему украинский авиарынок развивается медленно

Путешествие на самолете между городами Украины - все еще непопулярная услуга. Многие до сих пор считают ее роскошью. Тем временем перелет в один из городов внутри страны в соседних государствах - скорее норма.

Так сложилось, что основным доступным способом передвижения в Украине остается железная дорога. Но из-за больших расстояний между городами продолжительность поездки на поезде часто составляет от 8 до 18 часов, а порой - и до 24 часов.

С появлением столичных экспрессов Интерсити и Интерсити+, время в дороге сократилось до 5-7 часов вместо 8-10 часов между крупными городами. Вместо спальных купе появились сидячие салоны 1 и 2 класса.

Стоимость поездки в вагоне 2-го класса составляет в среднем 350-400 грн, в вагоне 1-го класса - 800-1100 грн. Новые поезда могли бы стать быстрым и комфортным способом передвижения. Однако состояние путей не сопутствует комфорту - на скорости 100-130 км/ч экспресс сильно раскачивает. А некоторые поезда ломаются прямо в дороге.

Фото: Путешествия в поездах намного популярнее перелетов внутри страны (РБК-Украина)

Альтернативой такой поездке может стать авиаперелет. Короткий полет длительностью в 45-60 минут значительно сэкономил бы время и увеличил комфорт передвижения между городами. Также авиаперевозки уже зарекомендовали себя как самый безопасный способ передвижения во время пандемии.

Но на самолетах внутри страны путешествуют крайне редко. По данным Министерства инфраструктуры за 2019 год, пассажиропоток на внутренних перелетах составил лишь 8,3 % от общих авиаперевозок. Почему авиаперелеты в Украине не дешевеют и как сделать их более доступными?

Бюджетные рейсы: первые попытки

С введением безвиза со странами ЕС и развитием международных сообщений, эксперты прогнозировали снижение цен на авиабилеты. Но они все еще часто стоят дороже международных. Нередко можно найти рейс с пересадкой в Стамбуле или Варшаве дешевле, чем прямой перелет внутри страны.

В 2011 году венгерский лоукост Wizz Air начал продажу дешевых внутренних билетов по цене проезда в вагоне купе, но через некоторое время рейсы стали отменять. На протяжении последних десяти лет появлялись и новые "бюджетные" компании (Air Onix, Yan Air Urga), но по разным причинам они прекращали деятельность.

Фото: Дешевые билеты на рейсы по Украине есть, но только на некоторые даты и при условии брони задолго наперед (РБК-Украина/Виталий Носач)

В 2017 году бывший Министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал появление национального перевозчика "по тарифам лоукоста". А недавно и президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следует создать государственную авиакомпанию, которая использовала бы в работе украинские самолеты. Мол, это позволило бы увеличить доходы туризма, развивать конкуренцию и сделать путешествия самолетом доступнее.

За последние два года в системе бронирования начали появляться довольно дешевые билеты между Киевом и Львовом по цене от 500 грн в одну сторону.

Но они не стали широко доступными: желаемые билеты можно было приобрести лишь на отдельные даты и задолго до вылета. А после отмены в 2020 году всех внутренних и международных рейсов из-за пандемии, полеты возобновились лишь частично: выбор довольно небольшой.

Сколько стоит авиапутешествие к Черному морю?

По состоянию на сегодня восстановили далеко не все внутренние рейсы, которые были до марта 2020 года. Авиакомпании оставили только самые популярные направления.

Например, билет на регулярный рейс "Киев-Одесса" можно купить за 1500 грн в одну сторону, если вылет менее чем через два недели, и за 550-600 грн, если вылет не ранее, чем через месяц:

Фото: Цены на авиабилеты из Киева в Одессу (скриншот страницы сервиса Google Авиабилеты)

А уже с конца мая можно будет улететь в Одессу из Львова, Харькова и Запорожья по цене от 605 грн в одну сторону.

Билет на прямой рейс "Киев-Херсон" стоит 720 грн, если бронировать за месяц (на 31 марта). Стоимость билета на рейс "Киев-Ивано-Франковск" - от 720 грн до 1691 грн (запуск сообщения состоится 18 марта).

Цена за билет на рейс "Киев-Запорожье" - 1107 грн при бронировании не позже, чем за две недели.

Билет на рейс "Киев-Львов" стоит около 1200 грн, если бронировать за две недели и 888 грн - при бронировании за месяц до полета:

Фото: Цены на авиабилеты из Киева до Львова (скриншот страницы сервиса Google Авиабилеты)

"Cамое дорогое место в самолете - то, которое не продали"

Стоимость авиабилетов в 2019 году достигла четырехлетнего минимума, но в 2020 году продолжила падать и достигла средней цены в 106,4$, говорит РБК-Украина эксперт авиационного рынка Богдан Долинце.

"Цену билета определяют четыре принципа: конкуренция, предложение, спрос и цены на нефть. Если коэффициент загрузки самолетов и спрос низкие, то авиакомпания увеличит доступность дешевых тарифов на таких рейсах. Но если коэффициент загрузки и спрос - высокие, то авиакомпания повысит цены", - объясняет эксперт.

Как правило, авиалинии руководят своим коэффициентом нагрузки, регулярно меняя цену билетов для максимального заполнения самолета, отмечает Богдан Долинце.

"Не зря говорят, что самое дорогое место на борту самолета - это непроданное", - говорит он.

Фото: Как дешевели авиабилеты в Украине и мире (инфографика предоставлена Богданом Долінце)

Какие цены на перелеты в Турции?

Чтобы проще понять разницу в ценах, возьмем для сравнения стоимость билетов на внутренние рейсы в одной из соседних стран. Например, в Турции гораздо больше возможностей путешествовать внутри страны самолетом бюджетно. Стоимость внутреннего перелета у одного из перевозчиков стартует от 479 грн.

Так, билет на регулярный рейс "Стамбул-Кайсери "на завтра" стоит 421 грн. Если вылет за месяц, то цена повышается всего лишь до 711 грн:

Фото: Цены на авиабилеты из Стамбула к курортному городу Кайсери (скриншот страницы сервиса Google Авиабилеты)

Билет по направлению "Стамбул-Анкара" стоит 529-595 грн на любую дату, билет "Стамбул-Алания" - 479-595 грн, "Стамбул-Измир" - 606 грн на ближайшее время. В стране оперируют три национальных авиакомпании: Turkish Airlines, Pegasus и Aztek.

Количество рейсов только по одному направлению (например, "Стамбул-Анкара") может достигать 20-27 рейсов в сутки. Для сравнения, из аэропортов "Борисполь" и "Жуляны" в целом в одном направлении (например, "Киев-Одесса") выполняется всего 4-6 рейсов.

По словам Богдана Долинце, во время пандемии правительство Турции снизило ставку налога на добавленную стоимость с 18% до 1% для внутренних воздушных перевозок.

"Для компаний ввели и другие меры поддержки. В том числе - отсрочку обязательных платежей, чтобы не допустить критического снижения уровня оборотных средств авиакомпаний. Сегодня в Турции половина всех перевозимых пассажиров - это пассажиры внутренних рейсов", - говорит он.

Фото: В Турции оперируют три национальных авиакомпании: Turkish Airlines, Pegasus и Aztek (pixabay.com)

А как в других странах?

По данным ресурса kiwi.com, в 2017 году Болгария стала самой "бюджетной" европейской страной по авиапутешествиям исходя из стоимости полета в 4,65 доллара за 100 километров.

В мировых лидерах – и Малайзия (4,18 долл за 100 километров). Пятерку замыкают Индия (4,96 доллара), Турция (6,28 доллара) и Румыния (6,46 доллара).

Когда билеты на самолеты в Украине могут подешеветь

По словам Богдана Долинце, за прошлый год отрасль пережила много проблем, и последствия полученных убытков будут влиять на цены еще долго. Даже во время пандемии билеты на самолет дорожают, и немало предложений бюджетных перелетов все же можно найти.

На сайте Министерства Инфраструктуры Украины изложена концепция Государственной целевой программы развития аэропортов на период до 2023 года. Реформа призвана либерализовать авиарынок Украины, обеспечить развитие и реконструкцию региональных аэропортов.

Но, по мнению эксперта, этот документ разрабатывался в отрыве от Национальной транспортной стратегии и Авиационной транспортной стратегии (существует только проект такого документа).

Фото: Билеты из Стамбула в Кайсери можно найти по цене 400 гривен даже "на завтра" (pixabay.com)

"Он выполняется лишь точечно, требует скорейшего обновления. Надо срочно модернизировать инфраструктуру аэропортов, урегулировать механизмы поддержки социально значимых перевозок, оказать государственную помощь аэропортам и авиакомпаниям, либерализовать аэропортовые сборы и применять скидки в аэропортах", - говорит эксперт.

Также нужно либерализовать и двусторонние соглашения о международном воздушном сообщении и отменить НДС на внутренних перевозках, считает он.

По словам Богдана Долинце, соглашение о совместном авиационном пространстве тоже уже пять лет находится в подвешенном состоянии:

"Также медленно продвигается и либерализация соглашений со странами Азии и Ближнего Востока. Чтобы смягчить последствия для авиаотрасли от пандемической кризиса, стоит усиливать международную деятельность Украины в этом направлении", - заключает он.

По словам эксперта, все эти факторы помогли бы снизить цены на авиаперевозки по стране и сделать их более доступными.

Напомним, ранее мы писали, почему в Украине мало рейсов и новых направлений, а авиакомпании облетают страну стороной.

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